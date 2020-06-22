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Суд засудив Коханівського у справі про погром російських банків до двох років в'язниці з відтермінуванням покарання на один рік

Суд засудив Коханівського у справі про погром російських банків до двох років в'язниці з відтермінуванням покарання на один рік

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі лідера Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського - його засудили до двох років ув'язнення з відтермінуванням виконання покарання на рік як "умовний термін".

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Миколі Коханівському призначили два роки ув'язнення, з відтермінуванням виконання на рік як "умовний термін", - пише видання.

Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на засідання.

"Коханівського судили у справі про погром російських банків в 2016 році. 20 лютого 2016- го в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю "Ощадбанку Росії". Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення "Альфа-банку", - зазначає видання.

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Нагадуємо, що 21 жовтня  2017 року в Києві на Академмістечку затримали командира "Добровольчого руху ОУН" Коханівського за стрілянину з травматичного пістолета. Голова Департаменту патрульної поліції Євген Жуков розповів подробиці інциденту й опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відео затримання. 23 жовтня мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському. Однак суд перенесли на 24 жовтня, а прихильники Коханівського заблокували судове приміщення. Пізніше спецпризначенці спробували вивезти Коханівського, а його прихильники влаштувалирозгром у суді.

24 жовтня 2017 року правоохоронці деблокували Святошинський райсуд: протестувальників затримали. Тим часом, Святошинський райсуд Києва продовжив обирати запобіжний захід Коханівському.

Судова адміністрація заявила, що збитки від погрому, вчиненого прихильниками Коханівського, становлять близько півмільйона гривень.

Народні депутати Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Андрій Лозовий та Ігор Луценко заявили про готовність взяти Коханівського на поруки.

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Топ коментарі
+19
а за погром коцапских позиций на донбасе ещё не сажают зеленые?
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22.06.2020 12:50
+17
Зеленский, убери банки агрессора с территории Украины. Сколько об этом говорить? И выпусти из тюрьмы Коханивського. Ему надо медаль дать за разгром банков агрессора, он ведет партизанскую войну с врагом в тылу.Он украинец, патриот. А ты ,Зеленский, кто и какую войну ведешь и с кем, ****?
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22.06.2020 12:50
+13
Дешево? Ему медаль нужно дать, а не условно.
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22.06.2020 12:51
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Думаю обжалуют и будет максимум условное.
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22.06.2020 12:46 Відповісти
З відсрочкою - це і є умовне...
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22.06.2020 12:48 Відповісти
А, даже так, я просто не в курсе. Значит дёшево отделался можно считать.
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22.06.2020 12:49 Відповісти
Дешево? Ему медаль нужно дать, а не условно.
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22.06.2020 12:51 Відповісти
Зеленский, убери банки агрессора с территории Украины. Сколько об этом говорить? И выпусти из тюрьмы Коханивського. Ему надо медаль дать за разгром банков агрессора, он ведет партизанскую войну с врагом в тылу.Он украинец, патриот. А ты ,Зеленский, кто и какую войну ведешь и с кем, ****?
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22.06.2020 12:50 Відповісти
Посадил его тоже Зеленский?
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22.06.2020 12:52 Відповісти
А он сидит?
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22.06.2020 12:55 Відповісти
Через год обязательно сядет.
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22.06.2020 12:57 Відповісти
Значит, сейчас НЕ сидит.
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22.06.2020 12:59 Відповісти
А ты не знала?
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22.06.2020 12:56 Відповісти
Не знаю, я пишу по факту того , что его осудили и за что. Я уже неоднократно говорила ,что прошлая власть и нынешняя мало чем отличаются. И хватит задавать такие глупые вопросы. Олигархат в Украине правит с времен Кучмы и правит против народа и себе в карман.
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22.06.2020 12:56 Відповісти
Чучало горохове твій Коханівський.Камінцями вітрини побив ? Та да,герой.Мєдаль свинцеву йому треба з акумулятора виплавить.
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22.06.2020 13:41 Відповісти
Кацапское лайно, не тебе судить.Геть!
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22.06.2020 14:45 Відповісти
Всі на барікади ! Стерненки,Коханівські,Білецькі,Яроші хай нас ведуть !
А крім розбитих вітрин,цей борець чимсь прославився ?
А в інтерв'ю Скрипіну він спеціально валянком прикидається,для конспірації ?https://www.youtube.com/watch?v=BtdpNesC6yI
Рєволюцьйонєри с*ані.
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22.06.2020 15:48 Відповісти
Ларисы и прочие журнализды, у нас в Украине нет "российских банков"!!!
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22.06.2020 14:15 Відповісти
Есть у нас и банки и организации и предприятия агрессора и товары агрессора. В любом случае Коханивский громил рос. банк, а не папуасский и не украинский и нечего за зеленую нечисть руку тянуть.
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22.06.2020 14:44 Відповісти
а за погром коцапских позиций на донбасе ещё не сажают зеленые?
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22.06.2020 12:50 Відповісти
Зеленых и голубых изуверов уже давно нужно сажать за антиукраинскую подрывную деятельность за украинские бюджетные деньги. Это враги в тылу.
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22.06.2020 12:53 Відповісти
Риба мОя, дело в 16м, и тогда же открыли дело. А теперь спой мене балладу "При Порошенко такого не было, эта всьо бубачка".
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22.06.2020 12:55 Відповісти
Сейчас 20 год зедебил.Его бы так и закрыли за сроком давности.Если бы не зеленая плесень.
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22.06.2020 12:58 Відповісти
а як його взагалі могли осудити? Проступок відбувся у 16 році, зараз 20, а присудили 2 роки.
То з 16 року вже двічі сплив строк давнини
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22.06.2020 13:02 Відповісти
Зеленые, коричнево- шоколажные, голубые все одинаковы. Преступный ОЛИГАРХАТ правит в Украине с времен Кучмы.
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22.06.2020 12:59 Відповісти
Соевое недоразумение, так ему предьявили обвинение и держали под следствием с времен свыночолого гэтьмана за погром рос.банков.
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22.06.2020 12:54 Відповісти
можно стрелять в всу и получать особый статус, а можно выгонять коцапов и получить тюрьму
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22.06.2020 12:52 Відповісти
Не долго зеленой плесени осталось на украинском теле цвести. Пополнится кацапия новими клоунами.
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22.06.2020 12:54 Відповісти
бачу що це добра людина ...
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22.06.2020 13:02 Відповісти
 
 