Суд засудив Коханівського у справі про погром російських банків до двох років в'язниці з відтермінуванням покарання на один рік

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі лідера Добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського - його засудили до двох років ув'язнення з відтермінуванням виконання покарання на рік як "умовний термін".

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Миколі Коханівському призначили два роки ув'язнення, з відтермінуванням виконання на рік як "умовний термін", - пише видання.

Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на засідання.

"Коханівського судили у справі про погром російських банків в 2016 році. 20 лютого 2016- го в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю "Ощадбанку Росії". Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення "Альфа-банку", - зазначає видання.

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Нагадуємо, що 21 жовтня 2017 року в Києві на Академмістечку затримали командира "Добровольчого руху ОУН" Коханівського за стрілянину з травматичного пістолета. Голова Департаменту патрульної поліції Євген Жуков розповів подробиці інциденту й опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці відео затримання. 23 жовтня мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському. Однак суд перенесли на 24 жовтня, а прихильники Коханівського заблокували судове приміщення. Пізніше спецпризначенці спробували вивезти Коханівського, а його прихильники влаштувалирозгром у суді.

24 жовтня 2017 року правоохоронці деблокували Святошинський райсуд: протестувальників затримали. Тим часом, Святошинський райсуд Києва продовжив обирати запобіжний захід Коханівському.

Судова адміністрація заявила, що збитки від погрому, вчиненого прихильниками Коханівського, становлять близько півмільйона гривень.

Народні депутати Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Андрій Лозовий та Ігор Луценко заявили про готовність взяти Коханівського на поруки.