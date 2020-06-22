У РФ вирішили "поправити" Конституцію, щоб унеможливити повернення Криму Україні: Не зможе навіть президент

Поправка в російську Конституцію, пов'язана із "захистом суверенітету", потрібна для того, щоб унеможливити повернення анексованого Криму Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив співголова робочої групи з розробки поправок до Конституції РФ і глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

"Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні", - заявив він.

"Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включно з президентом або парламентом, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні", - додав російський депутат.

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