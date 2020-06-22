У РФ вирішили "поправити" Конституцію, щоб унеможливити повернення Криму Україні: Не зможе навіть президент
Поправка в російську Конституцію, пов'язана із "захистом суверенітету", потрібна для того, щоб унеможливити повернення анексованого Криму Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив співголова робочої групи з розробки поправок до Конституції РФ і глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.
"Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні", - заявив він.
"Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включно з президентом або парламентом, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні", - додав російський депутат.
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Будь ласка, зачекайте...
А ватные договора идут по цене туалетной бумаги.
в чём тут проблема для ООН ? а там посмотрим...кто кого,
ну и ... молчит продажный мир !
П.С.Теща-мачуха, із Курської обл., сєпарка, але так, як вона, українською, ніхто не вміє розмовляти у всьому ЛуганДоні.
Увы, когда-то все умрут,
Закроется тюрьма народов,
Россию людям продадут.
И, видя мерзость запустенья,
Сын спросит своего отца:
Что тут за люди раньше жили
И чем прогневали Творца?
Отец, который видел русских
Еще живых, вздохнет в ответ:
Бог дал им более, чем прочим,
Но главный не открыл секрет.
Какой секрет, его ты знаешь?
Его все знали, кроме них.
Точнее, быстро забывали
До бед своих очередных.
Так в чем секрет? Ну ладно, слушай,
И сам его не забывай.
Секрет простой - говна не кушай,
И людям тоже не давай.
Сын удивился, шо, так просто?
Конечно, в том то и беда.
Бедняги истину простую
Не понимали никогда.(с)