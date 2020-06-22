Негативний вплив пандемії COVID-19 можливо буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося, - НБУ

Поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності, проте значним є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 10 червня за підсумками якого НБУ знизив облікову ставку з 8% до 6%, повідомляє пресслужба НБУ.

Під час засідання члени КМП відзначили, що поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності. Водночас важливим є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося.

"Сплеск безробіття і слабка динаміка зростання зарплат сповільнять відновлення споживання. Інвестиційний попит також буде пригніченим, зокрема внаслідок погіршення фінансових показників і очікувань підприємств. Відповідно економіка вимагає як фіскальних, так і монетарних стимулів.

Збереження низької інфляції дозволяє проводити стимулюючу економічну політику. У травні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1.7% (з 2.1% в квітні). Інфляційний тиск залишається слабким через слабкий споживчий попит, відносно низькі ціни на енергоносії і сприятливу ситуацію на валютному ринку.

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У середньостроковій перспективі інфляція буде рости, але помірними темпами. Це буде обумовлено поступовим відновленням економічної активності, подорожчанням енергоносіїв, вичерпанням ефектів високої бази порівняння і міцнішим торішнім обмінним курсом. Втім, повернення інфляції до цільового діапазону 5% ± 1 п.п. буде довшим, ніж прогнозувалося", - сказано в повідомленні.

Пом'якшення монетарної політики підтримає відновлення економіки без ризику завдання шкоди макрофінансовій стабільності. Члени КМП були одностайні щодо необхідності зниження облікової ставки в червні на 200 б.п. до 6%. У той же час щодо подальшої динаміки облікової ставки очікування членів КМП розділилися.

На думку переважної більшості присутніх, зберігається значна невизначеність, пов'язана з тривалістю й інтенсивністю карантину, а також швидкістю відновлення споживчого попиту й економічної активності як в Україні, так і в світі, що впливатиме і на інфляційну динаміку.

"Загалом переважна більшість членів КМП погодилися, що потенціал інтенсивного пом'якшення монетарної політики практично вичерпаний", - сказано в повідомленні.