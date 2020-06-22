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Негативний вплив пандемії COVID-19 можливо буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося, - НБУ

Негативний вплив пандемії COVID-19 можливо буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося, - НБУ

Поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності, проте значним є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 10 червня за підсумками якого НБУ знизив облікову ставку з 8% до 6%, повідомляє пресслужба НБУ.

Під час засідання члени КМП відзначили, що поступове згортання карантину сприяло пожвавленню економічної активності. Водночас важливим є ризик того, що негативний вплив пандемії COVID-19 буде глибшим і тривалішим, ніж прогнозувалося.

"Сплеск безробіття і слабка динаміка зростання зарплат сповільнять відновлення споживання. Інвестиційний попит також буде пригніченим, зокрема внаслідок погіршення фінансових показників і очікувань підприємств. Відповідно економіка вимагає як фіскальних, так і монетарних стимулів.

Збереження низької інфляції дозволяє проводити стимулюючу економічну політику. У травні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1.7% (з 2.1% в квітні). Інфляційний тиск залишається слабким через слабкий споживчий попит, відносно низькі ціни на енергоносії і сприятливу ситуацію на валютному ринку.

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У середньостроковій перспективі інфляція буде рости, але помірними темпами. Це буде обумовлено поступовим відновленням економічної активності, подорожчанням енергоносіїв, вичерпанням ефектів високої бази порівняння і міцнішим торішнім обмінним курсом. Втім, повернення інфляції до цільового діапазону 5% ± 1 п.п. буде довшим, ніж прогнозувалося", - сказано в повідомленні.

Пом'якшення монетарної політики підтримає відновлення економіки без ризику завдання шкоди макрофінансовій стабільності. Члени КМП були одностайні щодо необхідності зниження облікової ставки в червні на 200 б.п. до 6%. У той же час щодо подальшої динаміки облікової ставки очікування членів КМП розділилися.

На думку переважної більшості присутніх, зберігається значна невизначеність, пов'язана з тривалістю й інтенсивністю карантину, а також швидкістю відновлення споживчого попиту й економічної активності як в Україні, так і в світі, що впливатиме і на інфляційну динаміку.

"Загалом переважна більшість членів КМП погодилися, що потенціал інтенсивного пом'якшення монетарної політики практично вичерпаний", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+7
По ідеї вся зелена шобла повинна сісти в тюрму, бо зі своїм карантином позбавила людей конституційних прав. Формально - все це майбутні зеки.))
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22.06.2020 13:06
+5
Так и зелень еще "подарков" людям добавляет, дебилы.

Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.06.2020 13:01
+5
только это не влияние "пандемии", а влияние борцунов с вирусочком. у которых ума хватило только на копирование методов красных фашистов.
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22.06.2020 13:02
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Так и зелень еще "подарков" людям добавляет, дебилы.

Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8440
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22.06.2020 13:01 Відповісти
Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ - Цензор.НЕТ 8768
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22.06.2020 13:02 Відповісти
только это не влияние "пандемии", а влияние борцунов с вирусочком. у которых ума хватило только на копирование методов красных фашистов.
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22.06.2020 13:02 Відповісти
Негативное влияние необоснованной истерии Зеленского относительно COVID-19 и его карантина возможно будет более глубоким и продолжительным на экономику, чем прогнозировалось - так будет правильней название новости
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22.06.2020 13:04 Відповісти
Ви просто не уявляєте як зараз важко Володимиру Олександровичу в самоізоляції - він стільки хорошого хоче зробити, а не може вийти з кабінету. На його місці я б з горя забухав...або почав би нюхати кокаїн.
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22.06.2020 13:08 Відповісти
Ну, усилиями тандема "Квартал плюс Ковид" страна уверенно вступила в члены 3-го мира.
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22.06.2020 13:05 Відповісти
По ідеї вся зелена шобла повинна сісти в тюрму, бо зі своїм карантином позбавила людей конституційних прав. Формально - все це майбутні зеки.))
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22.06.2020 13:06 Відповісти
Чем глубже просядет экономика от карантина невменяемого и душевнобольного Зеленского, от его фобии по обычному гриппу (именуемого короновирусом)... тем быстрее этот неадекват будет отстранён от власти или устранён...
Нормальный же человек не будет пилить сук на котором сидит, а Зеленский пилит...
Такое ощущение, что он хочет, желает и всё для этого делает, что бы его сместили. Он уже не хочет быть президентом.
Пускай уже добивает экономику до ручки своим карантином.
Скоро огромным комом вырастут неплатежи и непоступления в бюджет из за его запрета на большиство видов экономической деятельности для самозанятого населения.
Как следствие - задержки а потом и не выплаты пенсий, пособий, зарплат бюджетникам.
Увеличение беработицы, раскручивание инфляции, итд...
А далее только Майдан или что то подобное.
В общем, он уже устал на посту президента и хочет на покой... поэтому и решил добивать экономику.
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22.06.2020 13:14 Відповісти
Мені до одного місця психічний стан, здоров"я і почуття Володимира Олександровича - головне щоб після того як він розішбачшить економіку до кінця, зебіли зробили правильний висновок і перестали голосувати за зеків, кловунів і інших мертвечуків. Але думаю це марні сподівання.
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22.06.2020 13:20 Відповісти
а как же 40%...
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22.06.2020 13:35 Відповісти
Это не пандемия ,а рукожопые зедебилы.
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22.06.2020 14:21 Відповісти
Экономику убивает НБУ своей курсовой и монетарной политикой, назначеный вороватым петей, а мировая шобла, не даёт его сменить
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22.06.2020 17:32 Відповісти
 
 