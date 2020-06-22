Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обмін полоненими хоч невелика перемога, але такі маленькі перемоги уможливлюють велику перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю The Globe and Mail.

"У мене немає часу вибирати, довіряти чи не довіряти Володимиру Путіну", - зазначив Зеленський.

"Може (обмін полоненими. - Ред.) не така вже й велика перемога, але такі маленькі перемоги уможливлюють велику перемогу", - додав глава держави.

За словами Зеленського, велика перемога - це повернення окупованих Росією територій.

"Для нас велика перемога - це повернення всіх наших вкрадених територій. Це те, у що я твердо вірю, і на це у мене є час", - пояснив президент.

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