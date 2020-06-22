Зеленський про переговори з РФ: Немає часу вибирати, довіряти Путіну чи ні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що обмін полоненими хоч невелика перемога, але такі маленькі перемоги уможливлюють велику перемогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю The Globe and Mail.
"У мене немає часу вибирати, довіряти чи не довіряти Володимиру Путіну", - зазначив Зеленський.
"Може (обмін полоненими. - Ред.) не така вже й велика перемога, але такі маленькі перемоги уможливлюють велику перемогу", - додав глава держави.
За словами Зеленського, велика перемога - це повернення окупованих Росією територій.
"Для нас велика перемога - це повернення всіх наших вкрадених територій. Це те, у що я твердо вірю, і на це у мене є час", - пояснив президент.
Топ коментарі
+98 Кирилл Лещенко
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+88 Алекс Мышкевич
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+87 Who's Here
показати весь коментар22.06.2020 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
або він не може думати..
або шукає відмазку, як здати країну пуйлу і отримати за це бабло..
овощ отримав 3лярди.. тепер йому на все пофіг.. чи то ростов, чи не ростов,
а 3 лярди - є 3 лярди
А если серьезно - что ОНО хоть сказать хотело? Что согласится по быстрому на любую муйню плешивого бункерного урода?
Не "акрадених", а О-К-У-П-О-В-А-Н-И-Х, дятел
а потом?
он хотел сказать???
""I have not the time to choose to trust or not to trust Vladimir Putin," Mr. Zelensky said. "Maybe [the prisoner swap] is not that big a victory, but such small victories make a big victory possible - and for us the big victory is the return of all our stolen lands. That's what I believe in strongly, and that's what I have time for."
Нету времени, нету времени.
Пообщаться с друзьями-евреями -
Нету времени, нету времени.
Отрезвил бы кто, вдарил по темени -
Нету времени, нету времени,
Нету времени.
Натомість у нього є час писати заяви на усіх, хто його образив
Зеленський - ідіот
И коронка!
и при поносе. - Боится обосраться....
Им не нравится, что не поехал к путлеру на парад, им вообще все не нравится.
Вы, боты, кто?
Вы - не украинцы.
Поэтому я доверяю...
И это оно заявляет канадскому изданию... Президент страны, которая седьмой год хоронит своих детей. Президент страны, которая первая дала реальный отпор этим oxy..вшим запоребрикам. Президент страны, которой до сих пор грозит полномасштабная война. Слушай сюда, утырок. У меня был в Донецке друг, потерявший в войне с РФ бизнес, квартиру, семью. Он возил воду и еду в ДАП. Там тогда умирали украинцы, которые точно знали о доверии к России всё. А потом мой друг исчез в одной из поездок... У него даже нет могилы. Но ты ж в это время **** по роялю колотил где-то, не помнишь, наверное. А потом я волонтёрила в Черновцах, куда сбежали семьи татар из Крыма. Сбежали в летних шлёпанцах и с кучей детей... Сбежали потому, что еще живы их бабушки и дедушки, знающие о доверии к России всё. Но ты в это время на корпоративчиках про "национальный бренд" шутил, не знал, наверное. А потом я приехала в Днепр, и в госпитале, где лечился мой муж, смотрела на обожженных искалеченных людей. Людей без глаз, без ног, поломанных, изувеченных, но с пронзительным пониманием того, стоит ли доверять Путину. Только ты ж в это время киношки в России пилил, не до того тебе было, да? А теперь моя страна, пропитанная кровью лучших, превращается в посмешище и позор. Потому что герои умирают, и ссыкливые твари, откосившие от мобилизации, становятся заметнее...».
(Таня Адамс)
классический метод манипуляции, когда нет времени подумать, и делаешь то что надо манипулятору
Объявляй мизер в тёмную!
уже нет сил смотреть на это недоразумение, волею случая попавшее в не то кресло))))
Нет времени выбирать!
Нужно четко понимать что доверять нельзя.