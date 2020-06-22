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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Ніжин (58) тест (318) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У фельдшера лабцентру Ніжина, який приймав людей, виявили COVID-19: "Ми обслуговуємо два райони, коло контактних осіб дуже велике"

У фельдшера лабцентру Ніжина, який приймав людей, виявили COVID-19:

У Чернігівській області лабораторний центр Ніжина був відправлений на карантин. Такого рішення дійшли після того, як в одного з працівників підтвердився COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mynizhyn.com.

Як повідомляється, на самоізоляцію відправили Ніжинський міськрайонний відділ ГУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" через те, що в одного з фельдшерів, який приймав громадян, виявили коронавірусну інфекцію. Зараз тестування на COVID-19 проходять всі працівники центру.

"Область пішла нам на зустріч, сьогодні чекаємо результатів аналізів, - розповідають в лабораторному центрі. - Ми обслуговуємо два райони, тому коло можливих контактних осіб дуже велике".

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@tZEinform
Растерянный минздрав никак не решится показать переход через показатель 1000 заболевших в день. Успокойтесь - вы его давно перешли. Через 2-3 дня прыгнет в Одессе - все равно перейдете. В Одессе набрали почти 700 результатов тестов и молчат :
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22.06.2020 13:18 Відповісти
 
 