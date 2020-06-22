У фельдшера лабцентру Ніжина, який приймав людей, виявили COVID-19: "Ми обслуговуємо два райони, коло контактних осіб дуже велике"

У Чернігівській області лабораторний центр Ніжина був відправлений на карантин. Такого рішення дійшли після того, як в одного з працівників підтвердився COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mynizhyn.com.

Як повідомляється, на самоізоляцію відправили Ніжинський міськрайонний відділ ГУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" через те, що в одного з фельдшерів, який приймав громадян, виявили коронавірусну інфекцію. Зараз тестування на COVID-19 проходять всі працівники центру.

"Область пішла нам на зустріч, сьогодні чекаємо результатів аналізів, - розповідають в лабораторному центрі. - Ми обслуговуємо два райони, тому коло можливих контактних осіб дуже велике".

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