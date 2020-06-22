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У фельдшера лабцентру Ніжина, який приймав людей, виявили COVID-19: "Ми обслуговуємо два райони, коло контактних осіб дуже велике"
У Чернігівській області лабораторний центр Ніжина був відправлений на карантин. Такого рішення дійшли після того, як в одного з працівників підтвердився COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mynizhyn.com.
Як повідомляється, на самоізоляцію відправили Ніжинський міськрайонний відділ ГУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" через те, що в одного з фельдшерів, який приймав громадян, виявили коронавірусну інфекцію. Зараз тестування на COVID-19 проходять всі працівники центру.
"Область пішла нам на зустріч, сьогодні чекаємо результатів аналізів, - розповідають в лабораторному центрі. - Ми обслуговуємо два райони, тому коло можливих контактних осіб дуже велике".
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Растерянный минздрав никак не решится показать переход через показатель 1000 заболевших в день. Успокойтесь - вы его давно перешли. Через 2-3 дня прыгнет в Одессе - все равно перейдете. В Одессе набрали почти 700 результатов тестов и молчат :