Від початку доби найманці РФ 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська значно активізувалися, до полудня здійснивши вже 10 обстрілів оборонних позицій ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як повідомляється, абсолютна більшість порушень противником режиму припинення вогню мала місце на луганському напрямку в нічний час і під ранок.
"Тричі, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного.
Позиції наших військ неподалік Оріхового окупанти обстріляли двічі, використавши артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ті міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
Розриви мін 120-го калібру фіксували захисники Новозванівки і Новотошківського.
Поблизу Катеринівки противник випустив 8 мін з міномету 120-го калібру, вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.
Крім того, на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були змушені відповідати військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Попасної", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, на донецькому напрямку близько 8 години ранку окупанти випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного.
"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів одного нашого воїна поранено.
Підрозділи Об’єднаних сил максимально жорстко задіяли проти окупантів не заборонені чергові вогневі засоби, і на даний час надійно тримають ситуацію під контролем", - повідомили в прес-центрі ОС.
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22.06.2020, 12:02 • 433 • https://uainfo.org/blognews/1592815070-volonter-trem-brigadam-nahodyashchihsya-na-fronte-nachali-umenshat.html#mc-container 0
Из трех бригад, находящихся на фронте, подтверждают, что начали уменьшать выдачу 120 мм минометных мин.
Самым активным бригадам, замеченным в ведении активных действий по принуждению к противника к соблюдению режима тишины, срезают заявки в несколько раз. Видимо, так Хомчак борется с "ответкой" российским наемникам.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592814106-kogda-slyshite-pro-dogovarivatsya-vspominayte-o-tysyachah.html Когда слышите про "договариваться", вспоминайте о тысячах противопехотных мин, поставленных наемниками, - волонтер
Судя по всему, его руководству начало казаться, что мало убитых и раненых на фронте. Решили сделать так, чтобы российские наемники могли обстреливать наши позиции совершенно безнаказанно.
Для понимания тех, кто не совсем в курсе - сейчас, благодаря БПЛА и опыту артиллеристов, расход боеприпасов для поражения цели уменьшился в разы, если не в десятки раз.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592809772-rosiyska-federatsiya-**********-perekidati-viyskovu-tehniku.html Російська Федерація продовжує перекидати військову техніку на окуповані райони Донбасу, - "Права справа"
Корректура практически всегда проводится в режиме онлайн. Поэтому вопрос 100% не в экономии. Да и минометные мины - самый дешевый боеприпас.
А слышали, чтобы по этому поводу поднимали шум волонтеры, журналисты и активисты? И не услышите. Они ж свою миссию выполнили и сейчас сидят под ковриками тихо, как мышки. Главное ж не Порошенко и не Муженко.
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https://www.facebook.com/skitalec/posts/3397629213602349 Роман ДОНИК, волонтер
Раненому-скорейшего выздоровления
Что характерно: "абсолютное большинство нарушений противником режима прекращения огня имело место на луганском направлении в ночное время и под утро.Источник: https://censor.net/n3203496"..........
А то тут читаешь обращение "Луганских шахтеров" и душа кровью обливается, так их "жалко"..........