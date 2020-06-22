Від початку доби найманці РФ 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська значно активізувалися, до полудня здійснивши вже 10 обстрілів оборонних позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомляється, абсолютна більшість порушень противником режиму припинення вогню мала місце на луганському напрямку в нічний час і під ранок.

"Тричі, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного.

Позиції наших військ неподалік Оріхового окупанти обстріляли двічі, використавши артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ті міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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Розриви мін 120-го калібру фіксували захисники Новозванівки і Новотошківського.

Поблизу Катеринівки противник випустив 8 мін з міномету 120-го калібру, вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

Крім того, на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї були змушені відповідати військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Попасної", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, на донецькому напрямку близько 8 години ранку окупанти випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного.

"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів одного нашого воїна поранено.

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Підрозділи Об’єднаних сил максимально жорстко задіяли проти окупантів не заборонені чергові вогневі засоби, і на даний час надійно тримають ситуацію під контролем", - повідомили в прес-центрі ОС.