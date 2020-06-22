Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кожна республіка колишнього СРСР, отримала у свій багаж "традиційно російські історичні території", а потім вийшла зі складу СРСР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін пропонує колишнім республікам Радянського Союзу не "тягнути з собою подарунки російського народу".

"Є інші речі, пов'язані з нашим суверенітетом. Під час створення Радянського Союзу в договорі було прописано право виходу, а оскільки не була прописана процедура, то виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала у свій багаж величезну кількість російських земель, традиційно російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу цього Союзу, то хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла. І не тягла б зі собою подарунки від російського народу", - сказав глава держави-агресора.

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