Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що кожна республіка колишнього СРСР, отримала у свій багаж "традиційно російські історичні території", а потім вийшла зі складу СРСР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін пропонує колишнім республікам Радянського Союзу не "тягнути з собою подарунки російського народу".
"Є інші речі, пов'язані з нашим суверенітетом. Під час створення Радянського Союзу в договорі було прописано право виходу, а оскільки не була прописана процедура, то виникає питання: якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала у свій багаж величезну кількість російських земель, традиційно російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу цього Союзу, то хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла. І не тягла б зі собою подарунки від російського народу", - сказав глава держави-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4587458884613515?__cft__[0]=AZWGDx87VZeH0gf-AcExtbJl4p6Q6Kp5OcJJeSHy1BcUxAj7BwB_8qDAQ7SFg5pt0RTfY834wgkS07L6t16P04zZf42VE2ZPiRAwaU8L1C_se6_31vw4coUOCO9RE3NnZ241DxdVpsuMRgNSIpWVFiEr08RRlihv74dNNZQhmaOc5di1J7CoZcKFgyMAnrxEaGI&__tn__=%2CO%2CP-y-R 17 год ·
Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел ещё раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю. Бензоколонка с ядерной кнопкой хочет прирасти землями. И оно испытало безнаказанность после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Ведь его лично это никак не задело. Санкции задели тех баранов, которые в исступлении кричали "Крым - наш!". Жить они стали хуже. Дохнуть стали чаще. Бормотуха, которую пили, в цене поднялась. А Путина это лично не задело. Ему комфортно. И его свите комфортно. А россияне? Их мнение и ощущения царя не интересует. Это просто расходный материал, который он никогда не ценил. Он хочет построить новую империю. Новый Совок. То, что его манит и то по чем он тоскует. Но он сможет построить лишь колоса на глинянных ногах, который рухнет и придавит всех строителей и самого Путина. А еще заденет осколками всех, кто вокруг. Но сколько же крови прольётся до этого и сколько невинных людей отдадут жизни во имя бредовых фантазий кремлёвского тирана?...
1 июля не будет важно, как проголосуют россияне за поправки. За них все уже решили, а послушная Путину свита напишет нужные цифры. Сроки обнулятся, Путин получит абсолютную законную власть, а мир столкнется с еще большей проблемой. Как бы я хотел ошибиться в этих прогнозах. Но эта речь Путина говорит, что надо готовиться к большой войне, которую не мы начнём, а нам заканчивать...
-- https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
Сползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый как коростель
больной чувак решил поиграть в словесный понос. пускай трындит пока не сдох, ему не долго уже осталось. давайте помолимся что бы эта мразь побыстрей подохла. аминь)))))
с ядерной кнопкой.
В этом году на РФ пройдут учения осенью Кавказ -2020.
Роcія готується і будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні.
На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації РФ, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.
ЗАГРОЗУ від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави України вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму. https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
Интересно, как там с Эстонией - у нее уже после "вхождения" отрезали кусок в пользу РСФСР - назад ***** вернет "подарок эстонского народа"?
Рашка это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами и военным путем захватило чужие территории. Никто там по собственной воле туда не заходил в ссср, .... это собрано сборная чужих территорий народов, которая рано или поздно.