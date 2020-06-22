Діти з окупованого Донбасу зможуть не складати ЗНО для вступу до вишів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.
Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.
Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.
"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – сказав Зеленський.
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Зачем Расия принимает в свои ВУЗы украинцев и молдаван? Для того, чтобы вытянуть из провинции самых талантливых и перспективных в надежде что они останутся работать на Расию.
А нахрена Украине недоучившиеся ОРДЛОвские льготники?
Сдал соседа попучленцам в Донецке - оплатил учебу чада в Киеве.
ну нельзя такое брякнуть при здравом уме и твердой памяти)))))
пора видать чуваку на покой, устал однако ))))
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
Так ряди продажних виродків ЗЕбілів - капітулянтів незначно виростуть за рахунок таких сепаратистів -абітурієнтів але ще на біліше їх стане менше, з незгодних з такою злочинною зрадою переважної більшості про-українських громадян.