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Новини Окуповані території
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Діти з окупованого Донбасу зможуть не складати ЗНО для вступу до вишів, - Зеленський

Діти з окупованого Донбасу зможуть не складати ЗНО для вступу до вишів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – сказав Зеленський.

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Автор: 

вступна кампанія (228) Зеленський Володимир (23829) Крим (14147) освіта (1301) Донбас (22356) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+87
А почему у детей предателей и террористов должно быть преимущество перед детьми украинских воинов и остальных граждан?
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22.06.2020 13:51
+42
А як щодо дітей учасників АТО, га?
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22.06.2020 13:52
+40
Это капец! С каких радостей такие привилегии детям предателей и террористов???
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22.06.2020 13:51
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А з потерпілих Дніпра і Галичини, батьки яких загинули від рук батьків, діти, яких будуть поступати? Що вони будуть платити за тих дітей? Правильно робить президент? Сівохо радник тієї сторони все добренько підготував.
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22.06.2020 17:22 Відповісти
Не туда, не туда клонит глупый Зеля!
Зачем Расия принимает в свои ВУЗы украинцев и молдаван? Для того, чтобы вытянуть из провинции самых талантливых и перспективных в надежде что они останутся работать на Расию.
А нахрена Украине недоучившиеся ОРДЛОвские льготники?
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22.06.2020 17:24 Відповісти
Прикольно. Т.е. юные донбабвята смогут спокойно поступать за взятки.
Сдал соседа попучленцам в Донецке - оплатил учебу чада в Киеве.
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22.06.2020 17:45 Відповісти
Сепары и маргиналы могут поступать на бюджетные места ВУЗов в Украину без сдачи экзаменов, правильным путём идёте Зедебилы
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22.06.2020 17:54 Відповісти
зеленский наверное это сказал с большого бодуна!! Иначе я его не понимаю!! Где маленькие сепары с ОРДЛО и где УКРАИНА?? И почему для них образование бесплатно, (хотя они в ОРДЛО получают по две зарплаты и две пенсии), а для наших бедненьких маленьких украинцев Всё платное: и образование и медицина и без степендий! ПОЧЕМУ!! И я в очередной раз убеждаюсь, что зеленский не президент УКРАИНЫ, а президент ОРДЛО или крыма.
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22.06.2020 18:33 Відповісти
мне это кажется или членограй реально курит что то забористое?)))) кто специалист, разъясните ситуацию?))))

ну нельзя такое брякнуть при здравом уме и твердой памяти)))))
пора видать чуваку на покой, устал однако ))))
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23.06.2020 11:08 Відповісти
У меня ряд вопросов ,
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
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23.06.2020 20:23 Відповісти
А як тоді бути з бандитами -терористами з окупованої кремлем "лугандоніі" які вбивали українців і тепер на правах абітурієнтів вступатимуть до вузів без зовнішнього незалежного оцінювання. Так такі криваві вбивці терористи зможуть не здавати ЗНО і безкоштовно вчитися до їх амністії або після неї.
Так ряди продажних виродків ЗЕбілів - капітулянтів незначно виростуть за рахунок таких сепаратистів -абітурієнтів але ще на біліше їх стане менше, з незгодних з такою злочинною зрадою переважної більшості про-українських громадян.
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24.06.2020 16:23 Відповісти
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