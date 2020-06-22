Головний санлікар Ляшко про можливу кар'єру політика: "Політичні амбіції є завжди у кожного"

Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи має політичні амбіції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1",

"Ходили чутки, що ви можете бути представником "Слуги народу" на виборах мера Києва. Це правда?", – запитав ведучий.

"Це чутки", – відповів Ляшко.

"Тобто вам не пропонували і ви не збиралися?", – спитав ведучий.

"Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду", – сказав Ляшко.

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"Політичних амбіцій у вас немає?", – запитав ведучий.

"Політичні амбіції є завжди у кожного", – відповів головний санлікар.

"Тобто ви думаєте про кар’єру політика?", – уточнив ведучий.

"Про кар’єру політика – так", - сказав Ляшко.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що до другого туру виборів очільника української столиці потраплять чинний мер Києва Віталій Кличко та представник партії "Слуга народу".