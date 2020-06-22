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Головний санлікар Ляшко про можливу кар'єру політика: "Політичні амбіції є завжди у кожного"

Головний санлікар Ляшко про можливу кар'єру політика:

Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи має політичні амбіції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", 

"Ходили чутки, що ви можете бути представником "Слуги народу" на виборах мера Києва. Це правда?", – запитав ведучий.

"Це чутки", – відповів Ляшко.

"Тобто вам не пропонували і ви не збиралися?", – спитав ведучий.

"Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду", – сказав Ляшко.

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"Політичних амбіцій у вас немає?", – запитав ведучий.

"Політичні амбіції є завжди у кожного", – відповів головний санлікар.

"Тобто ви думаєте про кар’єру політика?", – уточнив ведучий.

"Про кар’єру політика – так", - сказав Ляшко.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що до другого туру виборів очільника української столиці потраплять чинний мер Києва Віталій Кличко та представник партії "Слуга народу".

Автор: 

вибори (6689) Київ (19466) політика (4404) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+5
Есть своя соцсеть для политиков с амбициями:
Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого" - Цензор.НЕТ 6674
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22.06.2020 14:02
+1
ТАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ШУТОВ ОТ ЗЕ ШАПИТО ВО ВЛАСТИ ,СТРАНА НЕ ВІДЕРЖИТ
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22.06.2020 13:59
+1
На хєра нам стільки політиків?
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22.06.2020 14:04
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ТАКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ШУТОВ ОТ ЗЕ ШАПИТО ВО ВЛАСТИ ,СТРАНА НЕ ВІДЕРЖИТ
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22.06.2020 13:59 Відповісти
Есть своя соцсеть для политиков с амбициями:
Главный санврач Ляшко о возможной карьере политика: "Политические амбиции есть всегда у каждого" - Цензор.НЕТ 6674
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22.06.2020 14:02 Відповісти
На хєра нам стільки політиків?
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22.06.2020 14:04 Відповісти
Показали по ТВ - уже готовый политик. Вот так мы и живем
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Какой же коронабес не любит шустрой политической езды !
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Главное с вилами не вздумай пиариться, землю не кушай, а то неизвестно как тот, второй, Ляшко себя поведет. Он вроде бы как в нардепы собрался.
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22.06.2020 14:11 Відповісти
Тобто, якщо мене разів так з 30-ть покажуть по ТВ, то я вже можу на міністра претендувати. Ну а якщо разів 50-ть, то і в президенти. ЦІКАВА У НИХ АРИФМЕТИКА!!!???
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22.06.2020 14:28 Відповісти
Двоих Ляшков ренат леонидыч не потянет.
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22.06.2020 14:48 Відповісти
Особенно ярко политические амбиции проявляются у имбецилов, случайным образом дорвавшихся до власти!
Почему имбицилов - потому,как некоторые не могут совладать со школьной арифметикой (6% из 100к населения) и т.д. и т.п.
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22.06.2020 15:15 Відповісти
пока есть коронавирусная монета- амбиция имеется в ляшка,как только кончится она,амбиции ляшка,хана.
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22.06.2020 16:09 Відповісти
Особенно с баблом на поднятым на распиле...
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22.06.2020 16:17 Відповісти
А ум?
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22.06.2020 16:26 Відповісти
 
 