Головний санлікар Ляшко про можливу кар'єру політика: "Політичні амбіції є завжди у кожного"
Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи має політичні амбіції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1",
"Ходили чутки, що ви можете бути представником "Слуги народу" на виборах мера Києва. Це правда?", – запитав ведучий.
"Це чутки", – відповів Ляшко.
"Тобто вам не пропонували і ви не збиралися?", – спитав ведучий.
"Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду", – сказав Ляшко.
"Політичних амбіцій у вас немає?", – запитав ведучий.
"Політичні амбіції є завжди у кожного", – відповів головний санлікар.
"Тобто ви думаєте про кар’єру політика?", – уточнив ведучий.
"Про кар’єру політика – так", - сказав Ляшко.
Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що до другого туру виборів очільника української столиці потраплять чинний мер Києва Віталій Кличко та представник партії "Слуга народу".
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