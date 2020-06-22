УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13649 відвідувачів онлайн
Новини
4 843 138

Зеленський про похід у кафе в Хмельницькому: Добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу

Зеленський про похід у кафе в Хмельницькому: Добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу

Безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, президент Володимир Зеленський заплатить суму, рівнозначну суму штрафу за порушення карантину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, відповідну сумі штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", - зазначив Зеленський.

Читайте також: За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

Також дивіться: У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Хмельницький (409) штраф (1864)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
мерзкая двуличная обезьяна
показати весь коментар
22.06.2020 14:00
+16
бгг) В одном Центренерго его хозяева натырили уже 5 миллиардов. А ты, тупеньке, радуйся типа штрафу 17 гривень.
показати весь коментар
22.06.2020 14:04
+15
"если я нарушу закон то уйду с поста президента" - нарушил, УХОДИ!!
показати весь коментар
22.06.2020 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Забавно, что вы упомянули 1+1, теперь же ваше единодумцы как минимум упоминают его незлым тихим словом))))Ну да ладно, это так, лирическое отступление от темы.
По теме: не надо несколько, надо, что ВСЕ рейтинговые каналы об этом говорили. Второе, продажа 112го и какой там второй (я просто не помню)-не должна допускаться категорически. Поскольку в вносит диссонанс в общий информационный фон. Третье (если второе невозможно)-месседж к владельцам каналов: ребята, у нас демократическая страна, никто ни у кого ничего не отжимает, но если вы на намереваетесь и дальше показывать кремлевские концерты и прочее, то у вас могут возникнуть сложности с лицензией. Это так, к слову, ни упаси боже, никаких угроз. Да, и у Интера тоже
Касательно заставления отдельного ватника: пож-та, дорогой гражданин, смотри что хочешь, информполитика тут едина. Тебе расскажут, что у нас война хоть по 1+1, хоть по Громадскому. Не хочешь политики-смотри Никельодеон, имеешь полнейшее право
показати весь коментар
23.06.2020 10:34 Відповісти
"1+1" один из самых рейтинговых и да, там было много информации о войне с россией, Беня ведь играл роль патриота. "Мочить" Порошенко под маской патриота было еще эффективнее.

То есть, просто закрыть канал, вину которого юридически доказать непросто, очень сложно.

Интеру и 112 при прошлой власти постоянно ставили на вид и выносили предупреждения за трансляции непотребного. Нынешняя власть и Набсовет над ТВ, состоящий из людей Бени, "не замечает" ни нарушения языковых квот, ни присутствия в эфирах раша-продукта с символикой, запрещенной законом.
показати весь коментар
23.06.2020 10:45 Відповісти
Понимаете, если бы Порошенко-президент "мочил" бы Коломойского-олигарха, то это было бы для Украины только хорошо. Беда только в том, что Порошенко-олигарх мочил Коломойского-олигарха. С этой точки зрения хрен редьки не слаще.
Не закрыть, а лишить лицензии. И было за что, не было политической воли.
Про Интер и 112й: "миролюбивый Китай выносил агрессивной Америке 153е последнее китайское предупреждение", вот как это выглядело.
Нынешняя же власть (по поводу которой я не покрывают восторженной испариной)-просто прямое продолжение случившегося. Так сказать причина и следствие. Может возмущать, но не удивляет, поскольку предсказуемо.
показати весь коментар
23.06.2020 10:56 Відповісти
Что свидетельствует о том, что ненасытного Беню оттаскивал от корыта-бюджета олигарх, а не президент?
показати весь коментар
23.06.2020 10:59 Відповісти
Простейшее. Порошенко начал "прессовать" Коломойского (явно или формально, неважно)?Да. Коломойский уехал из страны?Да. Что мешало открыть на него кучу уголовных дел вплоть до Интерпола?Дескать подать его сюда, мы его будем судить (благо место проживания было прекрасно известно). Ну и?Никто ничего не сделал.
показати весь коментар
23.06.2020 11:04 Відповісти
Ложь.
Против Бени были поданы иски в суды Лондона, которые Беня не подкупит и не запугает.
И эти суди уже признали факты крупномасштабного мошенничества Бени и его подельника Боголюбова.
показати весь коментар
23.06.2020 11:08 Відповісти
Я сейчас говорю не о признании его виновным/невиновным. Это то как раз нормально в том, что человек судится, даже такой как Коломойский. Тот суд выиграл, этот проиграл, на невыгодное решение суда подал апелляцию и прочее. Процесс растянутый во времени.
Я о доставке его в Украину. Ему дали возможность преспокойно сидеть в Израиле и удалённо делать свои маленькие гешефты. Его ведь никто никуда не экстрадировать по какому-либо запросу, верно?
показати весь коментар
23.06.2020 11:14 Відповісти
О чем это?!
Израиль в единичных случаях выдает преступников США, не говоря уже об Украине.
И все-таки он смылся из любимой Швейцарии, в которой постоянно жил в Израиль, а потом и в Украину, после победы своего подопечного.
показати весь коментар
23.06.2020 11:18 Відповісти
О том самом. Была бы необходимость-выдали бы. Это не "Дон, с которого выдачи нема", а цивилизованная страна, соблюдающая законы. Тем паче, что тут можно говорить о национальной безопасности (ПриватБанк занимает весьма значительный сегмент в банковской среде, и его обрушение могло накрыть всю банковскую систему). Но никаких запросов не было. Значит-междусобойчик.
А возвращение его меня тем более не удивляет, особенно учитывая как к нему перед этим в Израиль для неких согласований летал то ли Кононенко, то ли кто-то из юристов. Всё же понятно, давай мирится, мы хорошие.
показати весь коментар
23.06.2020 11:28 Відповісти
Нет, его бегство из Швейцарии было попыткой уйти из-под юрисдикции Лондонского суда, куда подавала иски власть Украины.
Об этом было достаточно информации и на ЦН.
А в Украине он прячется от правосудия США, которому Израиль мог и выдать его.
показати весь коментар
23.06.2020 11:33 Відповісти
Если человека захотят "достать"-его достанут, невзирая на полк охраны, бронированный мерседес и так далее. Он всерьёз думает отсидеться в Украине, прячась от штатовского правосудия?)))Украина его должна будет выдать воленс-ноленс, со штатами отношения портить никому неохота (тем более что неизвестно ещё кто у них победит, а значит дружить надо с обоими сторонами). Но именно Украина и не требовала его экстрадикций и прочего. Впрочем, и сейчас не сильно к нему имеет претензии.
показати весь коментар
23.06.2020 11:42 Відповісти
"Рябошапка исключает экстрадиции Коломойского - сколько бы ни было паспортов."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/31/7230560/

Но я очень надеюсь, что мафиози Беню достанут и он ответит за свои преступления.
показати весь коментар
23.06.2020 11:46 Відповісти
Рябошапка это экс. Тут и действующие то чиновники зачастую несут бред, а уж эксы и подавно. Не Рябошапка будет эти вопросы решать уже.
Да и насчёт Бени это смешно, Беня это один из местазов-олигархов, устранение его влияния мало что даст. Ну уберут его, так усиляться другие.
показати весь коментар
23.06.2020 11:59 Відповісти
Рябошапка заявлял это на посту генпрокурора, как официальное зе-лицо.
показати весь коментар
23.06.2020 12:05 Відповісти
Ну а сейчас генеральная линия вполне могла поменяться с новым генпрокуроров. Не отдал Рябошапка-отдаст Венедиктова. Хотя, не она тоже из тех, кто будет это решать.
показати весь коментар
23.06.2020 12:25 Відповісти
Ширка т.е.
показати весь коментар
22.06.2020 15:58 Відповісти
По поведению и умственному развитию я уже и сомневаюсь, кто двуличнее и тупее: Витя Ростовский или Вова Криворожский?
показати весь коментар
22.06.2020 14:27 Відповісти
балалбол вава в Кривбассе тебя били за балабольство- видать плохо били
показати весь коментар
22.06.2020 14:27 Відповісти
А что, еще не оплатил? Что мешало? Не вовремя выплатили зарплату?
показати весь коментар
22.06.2020 14:29 Відповісти
И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки! Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.....( Чехов)
показати весь коментар
22.06.2020 14:30 Відповісти
А як це заплатити штраф на рахунок закладу? З таким самим успіхом можна було б і мамі Рімі штраф заплатити. Те, що заклад явно когось з наближених бубочки, бо в інший він просто б не пішов, нічого?
показати весь коментар
22.06.2020 14:31 Відповісти
Знову незрозуміло.На фото-мінімум 10 чоловік без масок(+знімальна група),протоколів складено нібито на шістьох.Інші,виходить,знову поза законом ?
Зеленський про похід у кафе в Хмельницькому: Добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу - Цензор.НЕТ 7452
показати весь коментар
22.06.2020 14:39 Відповісти
обещал - нарушу закон уйду а теперь я не лох я заплачу - мндя
показати весь коментар
22.06.2020 14:43 Відповісти
Відкупиться цволочь
хочеш?????
показати весь коментар
22.06.2020 15:57 Відповісти
Лучше уж добровольно покинь нас, пока не стало окончательно поздно!
показати весь коментар
22.06.2020 15:09 Відповісти
"Зеленский о походе в кафе в Хмельницком: Добровольно оплачу заведению сумму..."

Героя йому за це😜!
показати весь коментар
22.06.2020 15:17 Відповісти
Ґніда
показати весь коментар
22.06.2020 15:59 Відповісти
В кафе сходил Зеленский, а заболела жена.
показати весь коментар
22.06.2020 15:30 Відповісти
Пусто горят в аду
показати весь коментар
22.06.2020 15:56 Відповісти
Відкупиться цволочь
хочеш?????
показати весь коментар
22.06.2020 15:55 Відповісти
Знай наших! Хто ще з президентів міг би блиснути таким справді купецьким шиком? Так він і шубу зі свого барського плеча кому-небудь подарує. Головне - ніколи не визнавати своїх помилок. Бо то не по-пацанськи.
показати весь коментар
22.06.2020 15:57 Відповісти
закладу??? тобто воно вважає, що штрафи сплачуються закладам, де відбулось порушення карантину? Їб@нуте!!!
показати весь коментар
22.06.2020 15:59 Відповісти
Когда оно говорит...то складывается впечатление что оно бредит...
При чем тут заведение...если ты осел должен заплатить за свое нарушение государству??
А заведение должно заплатить за свое нарушение...
Боже...какое же оно тупое...
показати весь коментар
22.06.2020 16:04 Відповісти
Дело ведь не в штрафе. Вы же, вроде, весь этот карантин затеяли в заботе о здоровье людей. А на деле выходит, что вовсе и нет. Заплачу. Все затевалось для хохмы, типа заплачу. И многие заплатят, не сомневайтесь. Это же хохма. Очередная.
показати весь коментар
22.06.2020 16:08 Відповісти
Ну все, этого на второй срок! такой подвиг совершил!
показати весь коментар
22.06.2020 16:51 Відповісти
всё правильно , хоть микропылинку верни государству от наворованного
показати весь коментар
22.06.2020 17:22 Відповісти
Президент має спочатку заплатити штраф за себе, а не ховатись за недоторканістю і при цьому робити "гарну міну при поганій грі".
показати весь коментар
22.06.2020 18:28 Відповісти
Вместо того, чтобы "выделываться" типа "заплачу", "если виновен отвечу" - заплати и скажи, что независимо от решения суда я закон выполнил, он же сам его подписал. А то какого-то работягу за маску на подбородке в метро штрафуем на 17 тысяч, а тут все, кто был в кафе, нарушили закон и все должны заплатить, показывая, что у нас один закон для всех.
показати весь коментар
23.06.2020 14:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 