Лукашенко - білорусам: "Не напружуйтеся. Нас і так напружили з цим коронапсихозом"
Президент Білорусі назвав всесвітню пандемію коронавірусу "коронапсихозом" і закликав співвітчизників не "напружуватися" через це.
Про це він заявив, виступаючи з промовою з нагоди річниці початку Великої Вітчизняної війни, передає Цензор.НЕТ.
"Розслаблятися в жодному разі не можна. Я вас попереджав два-три місяці тому, що ця так звана пандемія цим не закінчиться. Комусь вона дуже на руку. Скоро побачите, кому. Хоча вже і зараз це бачимо. Буде тиск серйозний, перш за все економічний. Тому що воювати з нами вже небезпечно, а нагнути треба. Занадто незалежними стали...", - сказав білоруський лідер.
"Нас і так напружили з цим коронапсихозом. Але найстрашніше для нас, щоб під цей шумок нас не прибрали. От це для нас головне", - резюмував Лукашенко.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі відбулися "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, запланованих проти 9 серпня 2020 року.
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому що ніяку владу Путін не узурпував. Йому її принесли на блюдечку піддані, які мріють про рейх, засинають і прокидаються з думкою про свою "особливу російську велич". Путін - вождь, фюрер, а не диктатор/узурпатор. Путін - міжнародний терорист, військовий злочинець і вбивця, а не корупціонер. Його несе і буде нести на руках його "великий народ", поки цей їхній "хрестовий похід" не зупинять. І ті ж гроші стоять для Путіна давно на десятому місці. Путін хоче "творити історію", він жадає війни, він хоче землі і крові. Чужих. Цього ж хочуть маси його "носіїв".
А іншим, у всьому світі, і в першу чергу нам, треба готувати автомати, міномети, танки і ППО. Домовитися ні про що не вдасться. Українська армія повинна бути мотивована, добре озброєна і перебувати в повній боєготовності. Резервісти і цивільні повинні розуміти, що робити, коли почнеться, а не літати разом з частиною політикуму в хмарах. Готовність до війни, а не до миру, якого не буде, поки є нинішній російський рейх, - єдина причина, чому ми повинні вижити і перемогти.
Але я розумію, що це нудно, і ніщо не зможе відволікти нас від внутрішньополітичних воєн один з одним і від "чорної агресії" в Сполучених Штатах як головної загрози українській державності у фейсбуку. Усі, хто спить, в Україні і на Заході, спіть далі. Вони всіх розбудять. Рано чи пізно, але всіх. - https://gazeta.ua/blog/53527/bude-velika-krivava-vijna-treba-gotuvati-avtomati
Точно такое говно как и наша Моника.
Лука - лох, потерял самый доверчивый лохторат.
Итог 3%)))
Я правильно зрозумів,ольгінський "порохоботе" Атаманюк ?
бо якщо зачистку визнає інфікуванням і нелікуванням бразильської"бідноти" ,то логічно ,що визнає силу Ковід ? )))
-апропо.. давно не дивує людиноненависницька суть пиз..обратії з Лахті...
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Вы определение падемии читали?
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
https://www.business-gazeta.ru/article/468307
"Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая". Вы что с https://censor.net/user/468951 с соседних компов строчите?
Пандемия (от греч. pandemía - весь народ)
Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия 1969-1978http://endic.ru/enc_sovet/Pandemija-45748.html
наприклад орієнтуючись на сметність в "безмасочній" Швеції у 11,9 відсотка..
тобто на сьогодні в Білорусі померло більше 4000 від ковід..
Аналогічно в росії.. орієнтуючись на німецьку смертність(5 відсотків) в росії мінімально 39 тис загинуло..від ковід ,а не "супутніх пневмоній чи діабету як записують..