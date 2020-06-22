Лукашенко - білорусам: "Не напружуйтеся. Нас і так напружили з цим коронапсихозом"

Президент Білорусі назвав всесвітню пандемію коронавірусу "коронапсихозом" і закликав співвітчизників не "напружуватися" через це.

Про це він заявив, виступаючи з промовою з нагоди річниці початку Великої Вітчизняної війни, передає Цензор.НЕТ.

"Розслаблятися в жодному разі не можна. Я вас попереджав два-три місяці тому, що ця так звана пандемія цим не закінчиться. Комусь вона дуже на руку. Скоро побачите, кому. Хоча вже і зараз це бачимо. Буде тиск серйозний, перш за все економічний. Тому що воювати з нами вже небезпечно, а нагнути треба. Занадто незалежними стали...", - сказав білоруський лідер.

"Нас і так напружили з цим коронапсихозом. Але найстрашніше для нас, щоб під цей шумок нас не прибрали. От це для нас головне", - резюмував Лукашенко.

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі відбулися "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, запланованих проти 9 серпня 2020 року.

Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту.