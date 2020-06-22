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Лукашенко - білорусам: "Не напружуйтеся. Нас і так напружили з цим коронапсихозом"

Лукашенко - білорусам:

Президент Білорусі назвав всесвітню пандемію коронавірусу "коронапсихозом" і закликав співвітчизників не "напружуватися" через це.

Про це він заявив, виступаючи з промовою з нагоди річниці початку Великої Вітчизняної війни, передає Цензор.НЕТ.

"Розслаблятися в жодному разі не можна. Я вас попереджав два-три місяці тому, що ця так звана пандемія цим не закінчиться. Комусь вона дуже на руку. Скоро побачите, кому. Хоча вже і зараз це бачимо. Буде тиск серйозний, перш за все економічний. Тому що воювати з нами вже небезпечно, а нагнути треба. Занадто незалежними стали...", - сказав білоруський лідер.

"Нас і так напружили з цим коронапсихозом. Але найстрашніше для нас, щоб під цей шумок нас не прибрали. От це для нас головне", - резюмував Лукашенко.

Читайте також: Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі відбулися "заходи солідарності" на підтримку суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, запланованих проти 9 серпня 2020 року.

Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту.

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+12
Молодец Лукашенко,не ведется(не участаует) на мировой разводняк.
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22.06.2020 14:18
+9
Хорошо вякать про "коронопсихоз" из-за спин десятка личных врачей)
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22.06.2020 14:12
+9
Белорусы знают что в Белоруси. Зачем им Бразилия. В Беларуси нет карантина и всё нормально.
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22.06.2020 14:16
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Путін скоро помре. Або він уже помер. Або його оточення "уб'є його табакеркою". Або його розчавить "рекордним падінням рейтингу". Росіяни повстануть проти узурпатора, Навальний підніме народ проти корупції, прийде до влади і... Або уявіть собі ще що-небудь в жанрі українського псевдоаналітичного марення, щоб продовжувати спати спокійно. Насправді нічого цього не буде. А буде велика кривава війна. Можливо, з сотнями таких, як вчорашній, вибухів будинків щодня. Але не від витоку газу, а від бомб і ракет.
Тому що ніяку владу Путін не узурпував. Йому її принесли на блюдечку піддані, які мріють про рейх, засинають і прокидаються з думкою про свою "особливу російську велич". Путін - вождь, фюрер, а не диктатор/узурпатор. Путін - міжнародний терорист, військовий злочинець і вбивця, а не корупціонер. Його несе і буде нести на руках його "великий народ", поки цей їхній "хрестовий похід" не зупинять. І ті ж гроші стоять для Путіна давно на десятому місці. Путін хоче "творити історію", він жадає війни, він хоче землі і крові. Чужих. Цього ж хочуть маси його "носіїв".
А іншим, у всьому світі, і в першу чергу нам, треба готувати автомати, міномети, танки і ППО. Домовитися ні про що не вдасться. Українська армія повинна бути мотивована, добре озброєна і перебувати в повній боєготовності. Резервісти і цивільні повинні розуміти, що робити, коли почнеться, а не літати разом з частиною політикуму в хмарах. Готовність до війни, а не до миру, якого не буде, поки є нинішній російський рейх, - єдина причина, чому ми повинні вижити і перемогти.
Але я розумію, що це нудно, і ніщо не зможе відволікти нас від внутрішньополітичних воєн один з одним і від "чорної агресії" в Сполучених Штатах як головної загрози українській державності у фейсбуку. Усі, хто спить, в Україні і на Заході, спіть далі. Вони всіх розбудять. Рано чи пізно, але всіх. - https://gazeta.ua/blog/53527/bude-velika-krivava-vijna-treba-gotuvati-avtomati
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22.06.2020 14:01 Відповісти
Было бы круто, но эти тексты (почти теми же фразами) я уже пять лет читаю. Я б сильно не рассчитывал, что воно сдохнет. А если сдохнет, то что-то сильно поменяется.
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22.06.2020 14:09 Відповісти
З такої кількістю двійників, це точно не доцільно. Пальцем є на кого показувати і ладно.
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22.06.2020 14:23 Відповісти
Зелю и Луку геть
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22.06.2020 14:01 Відповісти
воевать с нами уже опасно, а наклонить надо, надо же, и он наклониться мечтает!
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22.06.2020 14:02 Відповісти
Серьезный воин.Это х-ло прокацапское ,только со своим народом воевать умеет.
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22.06.2020 14:05 Відповісти
Старый маразматик...
Точно такое говно как и наша Моника.
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22.06.2020 14:04 Відповісти
как наша Петруччи сывочола-непроходная , это ты правильно заметил! ))
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22.06.2020 14:15 Відповісти
Лекарство от короны:
Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом" - Цензор.НЕТ 1542
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22.06.2020 14:05 Відповісти
это петька что-ли?
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22.06.2020 14:15 Відповісти
Мамаши и пенсы самодурство Луки не оценили.
Лука - лох, потерял самый доверчивый лохторат.
Итог 3%)))
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22.06.2020 14:05 Відповісти
Сябры, ня напружцеся. Не варта. Смакталі Бацькін 26 гадоў, яшчэ пососёте. А там і ў Міколкі пиписка вырасце, для вас. На змену Бацькава. Смачна есці, сябры.
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22.06.2020 14:06 Відповісти
скорее у батьки "коронапсихоз" как правителя страны.. боится корону потерять
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Лукашенко, бразильцам тоже расскажи, что это всё фейк и истерия. А то они, сердешные, не в курсе.
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Белорусы знают что в Белоруси. Зачем им Бразилия. В Беларуси нет карантина и всё нормально.
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22.06.2020 14:16 Відповісти
У Білорусі все нормально,бо там немає ЗЕ.
Я правильно зрозумів,ольгінський "порохоботе" Атаманюк ?
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22.06.2020 16:10 Відповісти
В Бразилии идёт зачистка фавел. Успокойтесь; ковид своё дело знает.
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22.06.2020 14:31 Відповісти
Я за бразильцев как раз и не волнуюсь. За белорусов тоже не особо, если честно. Вот когда перестану волноваться за украинцев - тогда совсем хорошо будет.
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22.06.2020 14:50 Відповісти
Какой толк украинцам от волнений умственноотсталого мена?
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22.06.2020 14:59 Відповісти
ольгінський "дурантинофіл" ВИЗНАЄ існування Ковід-2019 ?)))



бо якщо зачистку визнає інфікуванням і нелікуванням бразильської"бідноти" ,то логічно ,що визнає силу Ковід ? )))

-апропо.. давно не дивує людиноненависницька суть пиз..обратії з Лахті...
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22.06.2020 16:13 Відповісти
Хорошо вякать про "коронопсихоз" из-за спин десятка личных врачей)
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22.06.2020 14:12 Відповісти
Молодец Лукашенко,не ведется(не участаует) на мировой разводняк.
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22.06.2020 14:18 Відповісти
Ще одне дитя індіго...
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22.06.2020 14:29 Відповісти
Завистливый коммент от дитя серого...
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22.06.2020 16:05 Відповісти
Лукашенко молодець, що не влаштовує коронапсихозну диктатуру. Секта свідків святого ковіду в істериці, що в білорусі все норм бється головою об стіну)
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22.06.2020 14:28 Відповісти
Подтверждение правоты Лукашенко.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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22.06.2020 16:07 Відповісти
Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом" - Цензор.НЕТ 6945
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22.06.2020 14:32 Відповісти
Ниче, поедет на парад победобесия, не только корону привезет но и триппер...
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22.06.2020 14:35 Відповісти
апропо..якщо визнати реальну,а не липову статистику з Білорусі,що дає 4000 померлих,то в Білорусі смертність станом на сьогодні у 20 разів більша ,ніж в Україні..в розрахунку на мільйон...
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22.06.2020 16:15 Відповісти
Якраз в білорусі і є реальна статистика. А от в липововсті нашої я не сумніваюся. Наші повністю продемонстрували халежність статистики від тестування і не більше. І закриття статистики держстатом свідчить про небажання показувати що загальна смертність навіть менша ніж в 2019 році. І тільки телепгі вірять що ковід щось змінив. Ковідопсихоз збільшить тільки кількість самогубств.
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22.06.2020 16:25 Відповісти
ти про німецьку статистику?
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22.06.2020 16:29 Відповісти
Профессор Катасонов ссылается на работы зарубежных ученых, которые постепенно, но неуклонно проявляют реальную картину с COVID-19. Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая и никак не более страшная, чем обычный сезонный грипп. Люди умирают не столько ОТ коронавируса, сколько С коронавирусом от совсем других болезней, заключает профессор Катасонов, поэтому карантинные истерики властей приносят только вред.
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22.06.2020 16:41 Відповісти
вот если бы вирус косил только тех, кто в него не верит, было бы рационально. Но к несчастью под удар попадают медики, обязанные спасать им жизни.
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22.06.2020 16:44 Відповісти
Читать ты так и не научился. Ты знал лично медиков умерших именно от ковида? Видел здесь фото одного под 60 лет и весом под 150 кг и я так не понял рабол ли он с свидетилями ковида или просто умер от состояния здоровья своего.
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22.06.2020 16:51 Відповісти
не, медика мертвого не видел и вируса живого тоже. Да и тебя не видел, так что нету тебя.
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22.06.2020 19:26 Відповісти
"не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая"
Вы определение падемии читали?
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22.06.2020 16:57 Відповісти
Епідемічний поріг для України та окремо для кожної області розраховують щороку. Для нинішнього епідемічного сезону поріг становить 518,68 на 100 000 населення.
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22.06.2020 17:10 Відповісти
Вчіть матчастину.

An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
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22.06.2020 17:18 Відповісти
Профессор Катасонов вирусолог? Или хотя бы медик?
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22.06.2020 17:00 Відповісти
Для правильного и системного анализа мировой статистики не нужно быть вирусологом.
https://www.business-gazeta.ru/article/468307
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22.06.2020 17:07 Відповісти
А чтобы делать такие выводы "Люди умирают не столько ОТ коронавируса, сколько С коронавирусом от совсем других болезней, заключает профессор Катасонов" надо быть медиком или вирусологом.
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22.06.2020 17:10 Відповісти
Нужно быть прежде всего независимым, грамотным и профессиональным аналитиком. Любые "внутрицеховые" исследования всегда конъюктурны.
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22.06.2020 17:17 Відповісти
Он профессионал в области экономики и торговли. Вот там пускай и анализирует.
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22.06.2020 20:52 Відповісти
О, и в Вашей ссылке эта же ахинея, как в посте у https://censor.net/user/468951
"Статистика, очищенная от пропаганды, показывает, что не только пандемии нет, но и эпидемия идет слабенькая". Вы что с https://censor.net/user/468951 с соседних компов строчите?
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22.06.2020 17:14 Відповісти
Дайте, как Вы любите, доказательную научную ссылку об ахинее, а не гоняйте веником воздух. У нас, видимо, просто совпадает анализ доступной научной информации. Причем, такие совпадения есть и с другими участниками форума, которые не страх и бессильную злобу изливают, а обращаются к имеющимся независимым исследованиям по теме.
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Пандемия
Пандемия (от греч. pandemía - весь народ)
Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия 1969-1978http://endic.ru/enc_sovet/Pandemija-45748.html
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22.06.2020 20:48 Відповісти
Достоверность беларусской статистики подтвердила даже Голубовская, которая непосредственно контактирует с ведущими медиками Беларуси.
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22.06.2020 16:36 Відповісти
https://censor.net/user/140746 В Білорусі вже має половина населення вимерти такими темпами(якщо повірити, що смертність від барановірусу у 20 разів більша ,ніж в Україні)
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22.06.2020 18:10 Відповісти
Психоз%.
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22.06.2020 16:07 Відповісти
Сколько в действительности в беларуси народу умерло от коронавируса, мы никогда не узнаем!, Да мне и похер это!. Жаль только живых беларусов, которых придурок-колхозник Лукашенко, будет ещё пять лет кошмарить и ими манипулировать!!
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22.06.2020 16:15 Відповісти
можна "вивести" статистичними методами..
наприклад орієнтуючись на сметність в "безмасочній" Швеції у 11,9 відсотка..

тобто на сьогодні в Білорусі померло більше 4000 від ковід..
Аналогічно в росії.. орієнтуючись на німецьку смертність(5 відсотків) в росії мінімально 39 тис загинуло..від ковід ,а не "супутніх пневмоній чи діабету як записують..
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22.06.2020 16:19 Відповісти
Не загинуло, Дура, а померло. Коли лікарям доплачують 300% за короножоповірус, то він житиме вічно. Разом з такими телепнями, як ти.
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22.06.2020 16:24 Відповісти
А скільки померло від "запобігання" барановірусу(від алкоголізму, суїцидів, домашнього насильства, голодування)?
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22.06.2020 18:12 Відповісти
Скоро в Білорусі помруть УСІ!
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22.06.2020 16:24 Відповісти
Зеленій ботві дали темник записувати всіх противників коронапсихозу в агенти *******.
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22.06.2020 16:22 Відповісти
Що БІЛОрусія, що МАЛОросія один проект.
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22.06.2020 16:49 Відповісти
Разные.
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22.06.2020 17:08 Відповісти
Один. І називається Русcкій Языкъ.
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22.06.2020 17:17 Відповісти
Воот! Вооот! Оно! Хоть один зравый ум, понимает что всех на*бали! Сраные китайцы, решили установить мировое финансовое господство. Во они бабла вливают на раскрутку этого "вируса"
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22.06.2020 19:19 Відповісти
 
 