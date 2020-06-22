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Новини Коронавірус і карантин
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Мінінфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у транспорті, - Криклій

Мінінфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у транспорті, - Криклій

Мінінфраструктури закликає пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду в транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно", - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За підсумками перевірки, всі поїзди, що курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо. Додатковий контроль на турнікетах дозволяє провести температурний скринінг пасажирів, нагадати їм про обов'язкове носіння маски та пропонує скористатися антисептиком. Кожний потяг супроводжується стрільцями воєнізованої охорони, які постійно слідкують за дотриманням порядку та карантинних вимог у кожному з вагонів. У разі відмови пасажира виконувати їх, на найближчій станції викликається поліція і складається протокол.

Також читайте: МОЗ ініціює посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у транспорті і супермаркетах, - Степанов. ВIДЕО

Окрім приміського залізничного транспорту, Міністерство інфраструктури України доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.

"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома", - додав Криклій.

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1393) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Идиоты , сейчас нужно ехать на конечную ,потом стоять в очереди ,так как все едут на конечную ,так как на других остановках сесть нереально. Водителей трамваев штрафуют на 17 000 грн. Это **** не на кортежах и вертолетах летать. В общем, дибилы управляют , логика отсутствует
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22.06.2020 14:27
+3
І знов все по колу.
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22.06.2020 14:22
+2
та ніякого кола після кафе не буде,люди пошлють нах
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22.06.2020 14:25
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Піздно.
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22.06.2020 14:21 Відповісти
Запіздалі, аднака.(азіровка)
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22.06.2020 14:23 Відповісти
І знов все по колу.
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22.06.2020 14:22 Відповісти
та ніякого кола після кафе не буде,люди пошлють нах
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22.06.2020 14:25 Відповісти
Откуда взялась дикая сумма штрафа в 17000 ?
Это ориентировочный текущий курс доллара , помноженный на число 666.
Штрафы для нас выставляют каббалисты.
(Коммент не мой , но интересный ).
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22.06.2020 14:25 Відповісти
1000 неоподатковых минимумов ,правила перевозки
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22.06.2020 14:28 Відповісти
Идиоты , сейчас нужно ехать на конечную ,потом стоять в очереди ,так как все едут на конечную ,так как на других остановках сесть нереально. Водителей трамваев штрафуют на 17 000 грн. Это **** не на кортежах и вертолетах летать. В общем, дибилы управляют , логика отсутствует
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22.06.2020 14:27 Відповісти
Один водила трамвая уже усилил меры. Вам мало?
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22.06.2020 14:27 Відповісти
Це як: "Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол" .Источник: https://censor.net/n3203522
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22.06.2020 14:59 Відповісти
73% должны ходить впротивогазе, чтобы не заразить заразить окружающих зевирусом.
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22.06.2020 15:06 Відповісти
Жебраки і музиканти вчора ходили по вагонам, це що влада спеціально їх наймає щоб виконати рішення дядька Білла і корпорації NIH, яка створила і подарувала світу штучну ковидлу, і тепер жде коли у них корумповані уряди будуть закуповувати вакцини і ліки. Українська ж влада настільки тупорила, що крім заборони нічого для боротьби з вірусом не створила. По-перше чому жебраки і музиканти вільно ходять по поїздам метро заражаючи всі вагони і поїзди. Де нацгвардія Авакова і поліцаї? По друге чому не підсилили вентиляцію в вагонах, чому так і не включають додаткові ескалатори коли там скупчилась черга, графік теж могли б переглянути в бік зменшення інтервалів. Тобто потриндіти мастаки, а там де треба включити мозок і профінансувати заходи їх як вітром здуло. По третє, а де статистика загальної смертності по місяцям в Україні за 2020 рік, яка зеленими собачка жіночого роду чомусь засекречена. А чому де відповідь влади громадянам? По четверте якщо влада не схаменеться то отримає бунт такий же як отримала влада в США, Бельгії, Франції Нміччині. У всьому повинна бути розумна межа.
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22.06.2020 15:39 Відповісти
 
 