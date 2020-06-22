Мінінфраструктури доручило посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у транспорті, - Криклій

Мінінфраструктури закликає пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду в транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов’язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму та дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті здійснюватимуться постійно", - наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За підсумками перевірки, всі поїзди, що курсують столичною магістраллю, проходять посилену дезінфекцію поверхонь в оборотних депо. Додатковий контроль на турнікетах дозволяє провести температурний скринінг пасажирів, нагадати їм про обов'язкове носіння маски та пропонує скористатися антисептиком. Кожний потяг супроводжується стрільцями воєнізованої охорони, які постійно слідкують за дотриманням порядку та карантинних вимог у кожному з вагонів. У разі відмови пасажира виконувати їх, на найближчій станції викликається поліція і складається протокол.

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Окрім приміського залізничного транспорту, Міністерство інфраструктури України доручило посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів на міському транспорті, а також на автотранспорті приміського і міжобласного сполучення.



"Ми закликаємо пасажирів виконувати всі необхідні норми безпеки під час проїзду. Це дотримання дистанції, обов'язкове носіння маски чи респіратора. А в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишайтесь вдома", - додав Криклій.