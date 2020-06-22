Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС відхилив апеляцію ексчиновниці ДФС Мазурової на арешт з альтернативою застави в 120 млн

22 червня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглядалася апеляційна скарга на запобіжний захід одній з підозрюваних у спробі підкупу керівників антикорупційних органів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За рішенням слідчого судді ВАКС до колишньої керівниці одного з департаментів ДФС України (Олени Мазурової. - Ред.) застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 120 024 000 гривен.

Не погоджуючись з цим рішенням суду, захист підозрюваної подав апеляційну скаргу з вимогою або скасувати обрану міру запобіжного заходу, або встановити мінімальний розмір застави.

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Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП і залишив апеляційну скаргу захисту без задоволення, а запобіжний захід - без змін.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .