50 млн доларів, - Кулик назвав початкову суму хабаря за закриття справи проти "Burisma" і сім'ї Байденів

Початкова сума хабаря за закриття справи "Burisma" становила 50 мільйонів доларів США, а не 6 мільйонів.

Про це заявив Костянтин Кулик, старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр., на спільній пресконференції в агентстві "Інтерфакс Україна" з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Кулик нагадав, що нещодавно представники "Burisma" були затримані під час передачі агенту НАБУ хабаря у 6 мільйонів доларів для закриття справи "Burisma".

"Початкова сума хабаря становила не 6 мільйонів. Розмір хабаря становив 50 мільйонів доларів США", – заявив експрокурор, демонструючи відповідні документи.

Він зазначив, що під час спроби дачі хабара за закриття справи по "Burisma" і Байденам був затриманий в тому числі і юрист компанії "Burisma" Андрій Кіча. "Цього Андрія Кічу у 2019 році представники "Burisma" вже делегували провести переговори з прокурорами Генеральної прокуратури України. У мене у руках рапорт прокурора з моєї групи, яка розслідувала справу "Burisma". Як випливає з рапорту, "Burisma" та заступник Генпрокурора Єнін намагалися вплинути на закриття справи", – підкреслив Кулик.

Деркач зазначив, що йдеться про Єніна, призначеного на посаду заступника міністра закордонних справ у новий МЗС Зеленського для контролю чутливих тем для Байдена та їхнього американського зв’язкового Джорджа Кента.

"Єнін продовжує донині контактувати з Джорджем Кентом, доповідаючи щотижня у телефонному режимі про ситуацію", – зазначив нардеп.

У серпні 2019 року, повідомив Кулик, йому надійшла інформація про те, що Злочевський виділив 50 млн доларів для закриття кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю компанії "Burisma". Головні вимоги – закрити справи, пов’язані з діяльністю "Burisma".

"Я підготував відповідний рапорт та доповів Генпрокурору про необхідність документувати спробу дати хабар. Ось цей рапорт", – зазначив Кулик, демонструючи копію документа. Ключовим питанням було, на думку експрокурора, як може бути переданий такий великий обсяг коштів.

"Можете уявити собі обсяг купюр розміром у 50 мільйонів доларів. Зрозуміло, що у "кеші" такий хабар був неможливий. Тому ми звернулися до СБУ з проханням допомогти у створенні легендованого підприємства, на яке повинні були зайти кошти. Але тут трапилася зміна керівництва ГПУ: на зміну Луценко прийшов Рябошапка. Після цього, фіксування хабаря у 50 мільйонів зупинилося, а Рябошапка заявив, що справи щодо "Burisma" не існує", – сказав Кулик.

У цій справі, заявив старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр., є дуже дивні обставини.

"Один з епізодів офіційної підозри Злочевському у справі №1590, яка нібито за 6 мільйонів мала бути закрита, містить факти співучасті Злочевського у легалізації грошових коштів з використанням компанії "Burisma", а також "Rosemont Seneca Boa" Девона Арчера з орбіти сім’ї Байденів. Представники "Burisma" виділяли 50 млн доларів за закриття не тільки справи Злочевського, а й проти компанії, близької до ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Коли представники "Burisma" були затримані на хабарі у 6 мільйонів, компанія "Rosemont Seneca Boa", а відповідно і платежі Байдену у справі вже не фігурували. Це особисто підтвердив Ситник на своїй недавній пресконференції", – резюмував Кулик.

У свою чергу, народний депутат Андрій Деркач наголосив, що Байдени у підозрі були, але зникли дорогою разом з іще 44 мільйонами доларів, які і були основною частиною хабаря.

"Всі гарно заробили. Ще більш дивним є той факт, що про відсутність прізвища Байдена у справі, в якій той точно фігурує, заявляє керівник НАБУ Ситник, пропонуючи не втручатися у міжнародні політичні процеси. Цинізм пропозиції зашкалює. Адже саме Ситник втручався у вибори президента США у 2016 році, використовуючи фейки про так звану амбарну книзу у справі начальника штабу Трампа – Пола Манафорта та "топив за Гілларі", – резюмував Деркач.

12 червня колишній чиновник за сприяння посадовця управління Державної фіскальної служби (ДФС) у м. Києві та інших осіб намагався передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Як Юрій Бутусов, на хабарі у $6 мільйонів затримали першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії "Burisma" Андрія Кічу.