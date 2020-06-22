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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 14 суддів і 50 працівників апаратів хворі на коронавірус

В Україні 14 суддів і 50 працівників апаратів хворі на коронавірус

В українських судах станом на 22 червня зафіксовано 64 випадки зараження COVID-19. Серед хворих на коронавірус - 14 суддів і 50 працівників апарату суду.

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації з посиланням на заступника голови ДСА Сергія Чернуцького, передає Цензор.НЕТ.

"При тому, що у нас зростання кількості заражених, на щастя, жодного летального випадку не було, а хворі на коронавірус поступово одужують", - зазначив Чернуцький.

За словами Чернуцького, ще 18 червня було 12 заражених суддів.

Він додав, що зараз у судах різних рівнів вжили заходів, щоб мінімізувати ризики поширення коронавірусу.

Чернуцький також зазначив, що на закупівлю захисних і дезінфікуючих засобів судам потрібно 195,5 мільйона гривень. За його словами, голова ДСА Зіновій Холоднюк двічі звертався до уряду (в березні і квітні) щодо виділення цих коштів, проте Кабмін так і не зробив цього.

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Автор: 

карантин (18172) суд (11679) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Давайте краще вже статистику скільки судів і працівників того апарату здохло від КОВІДу.
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22.06.2020 14:42
+3
И ведь, все же выживут ....
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22.06.2020 14:41
+1
Фуфло это все.Не хотят принимать неправомерные решения.Чувствуют,власть может смениться,скоро.Политики свалят,а им сидеть(висеть).
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22.06.2020 14:48
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И ведь, все же выживут ....
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22.06.2020 14:41 Відповісти
И не говори,еще и страховку получат.
Щас короной выгодно болеть.Ну правда примазаным.
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22.06.2020 14:48 Відповісти
Все плачут и я немного.
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22.06.2020 14:51 Відповісти
Давайте краще вже статистику скільки судів і працівників того апарату здохло від КОВІДу.
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22.06.2020 14:42 Відповісти
Фуфло это все.Не хотят принимать неправомерные решения.Чувствуют,власть может смениться,скоро.Политики свалят,а им сидеть(висеть).
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22.06.2020 14:48 Відповісти
Если в 14-ом не висели, то чего им сейчас сцать? А на работу не ходят потому что им за это платят - и бюджет и подсудимые
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22.06.2020 15:01 Відповісти
Иногда лучше"болеть",чем потом сидеть.
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22.06.2020 14:49 Відповісти
Сидящих и весящих судей не видел.
Поэтому помолимся, дабы сидели, висели, болели та страждали всі нечестиці від влади. Амінь.
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22.06.2020 15:25 Відповісти
Лохотрон.
БЮДЖЕНТИКОВ проще "нарисовать" в статистику, что типа болеют.
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22.06.2020 18:05 Відповісти
В Україні 14 суддів і 50 працівників апаратів хворі на коронавірус - Цензор.НЕТ 6056
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22.06.2020 18:10 Відповісти
Бозя все бачить...
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22.06.2020 21:42 Відповісти
 
 