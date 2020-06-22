В Україні 14 суддів і 50 працівників апаратів хворі на коронавірус
В українських судах станом на 22 червня зафіксовано 64 випадки зараження COVID-19. Серед хворих на коронавірус - 14 суддів і 50 працівників апарату суду.
Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації з посиланням на заступника голови ДСА Сергія Чернуцького, передає Цензор.НЕТ.
"При тому, що у нас зростання кількості заражених, на щастя, жодного летального випадку не було, а хворі на коронавірус поступово одужують", - зазначив Чернуцький.
За словами Чернуцького, ще 18 червня було 12 заражених суддів.
Він додав, що зараз у судах різних рівнів вжили заходів, щоб мінімізувати ризики поширення коронавірусу.
Чернуцький також зазначив, що на закупівлю захисних і дезінфікуючих засобів судам потрібно 195,5 мільйона гривень. За його словами, голова ДСА Зіновій Холоднюк двічі звертався до уряду (в березні і квітні) щодо виділення цих коштів, проте Кабмін так і не зробив цього.
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Щас короной выгодно болеть.Ну правда примазаным.
Поэтому помолимся, дабы сидели, висели, болели та страждали всі нечестиці від влади. Амінь.
БЮДЖЕНТИКОВ проще "нарисовать" в статистику, что типа болеют.