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Начальника райвідділу поліції в Курській області затримали "за шпигунство на користь України"

Начальника райвідділу поліції в Курській області затримали

У Курській області співробітники ФСБ затримали начальника районного відділу поліції Дмитра Борзенкова за звинуваченням у шпигунстві на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"Затримано начальника районного відділу МВС управління МВС по Курській області підполковника поліції Борзенкова Дмитра Олександровича, 1981 року народження", - повідомили в ЦГЗ.

Зазначається, що Борзенков таємно співпрацював з підрозділом Служби безпеки України і передавав відомості, що становлять державну таємницю.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії - Державна зрада.

Дивіться: Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

росія (65162) ФСБ (1451) шпигунство (992)


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Топ коментарі
+23
И что же этот курский провинциальный мент мог такого нашпионить???
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22.06.2020 14:49
+21
У козломордых уже вообще кукуха съехала
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22.06.2020 14:48
+17
Государстенная тайна - это передвижение "Буков" из 53-ей курской зенитной ракетной бригады летом 2014 года? Если так - то это не шпионаж в пользу Украины - это помощь международной следственной группе в расследовании гибели 298 пассажиров авиарейса МН-17.
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22.06.2020 14:56
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Борзенков сильно борзел, а ему припаяли шпионаж. А может лейтенант Баканов завербовал Борзенкова.
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22.06.2020 14:47 Відповісти
Може Баканов зливає агентуру ?
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22.06.2020 15:03 Відповісти
Победобесіє і обнуленіє в Х**лостані не за горами
Начальника райотдела полиции в Курской области задержали за шпионаж в пользу Украины - Цензор.НЕТ 6082
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22.06.2020 15:07 Відповісти
Обрусявили українця БорЗЕнКОв)
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22.06.2020 15:58 Відповісти
Треш для *****?
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22.06.2020 14:47 Відповісти
Cейчас много разных "шпионов" найдется. И им и нам веселей
Еще и веси, и станицы не задействованы
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Поміняють - міністром МВС його Зебоба за заслуги зробить.
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22.06.2020 14:47 Відповісти
У козломордых уже вообще кукуха съехала
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22.06.2020 14:48 Відповісти
***** совсем уху ел в бункере
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22.06.2020 14:49 Відповісти
И что же этот курский провинциальный мент мог такого нашпионить???
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22.06.2020 14:49 Відповісти
Доступ к базам данных МВД
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22.06.2020 14:53 Відповісти
А без него никак?? Или в Украине хакеры перевелись?
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22.06.2020 14:55 Відповісти
Конечно можно и без него. Но купить базу за 3 копейки проще и быстрее.
Но в принципе может быть всё, что угодно.
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22.06.2020 15:02 Відповісти
Ниже в комментариях хорошая версия. Приказ на сопровождение БУКов. Или другого оружия.
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22.06.2020 15:34 Відповісти
Какие нафих Буки?? Там поорудовал диспетчер карлос. буковникогданебыло... Лавруша с письковым всё давно доказали.
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22.06.2020 15:42 Відповісти
В наливайках не пресекал антихуйловские разговоры.
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22.06.2020 15:10 Відповісти
Теперь остаётся одно *********- бомбить Воронеж 😁😁😁
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22.06.2020 14:50 Відповісти
Ай да Курский соловей, Красава, наверное с подшипникового завода инфу сливал.
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22.06.2020 14:51 Відповісти
там еще и 53 бригада ПВО...
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22.06.2020 14:59 Відповісти
Спасыбо коллега!
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22.06.2020 15:07 Відповісти
не за что, я просто делаю свою работу.
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22.06.2020 15:45 Відповісти
бригада в селі під Курськом, а чувак тимчасовий в.о. в якомусь Золотухінському районі
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22.06.2020 17:30 Відповісти
Наверное его потрох завербовал пообещав построить там завод подобный липецкому.
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22.06.2020 14:52 Відповісти
Начальника райотдела полиции в Курской области задержали за шпионаж в пользу Украины - Цензор.НЕТ 1251
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22.06.2020 14:52 Відповісти
Настало время окуительных историй
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22.06.2020 14:55 Відповісти
бред
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22.06.2020 14:53 Відповісти
Представьте себе гостайну, которой владеет начальник районного отделения полиции. Ржал до слёз
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22.06.2020 14:53 Відповісти
А стратегические запасы боярки и стекломоя - это вам не гостайна РФ ????
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22.06.2020 15:03 Відповісти
Сало важнее.
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22.06.2020 15:05 Відповісти
Дислокация наливаек, чем не тайна Полишенеля.
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22.06.2020 15:08 Відповісти
Думаю, що за бабаки голанців продав якусь інфу по Малазійському Боінгу.
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22.06.2020 15:15 Відповісти
В 37-м у них чукчи английскими шпиёнами были.. А вообще, аж гордость распирает :"шпионаж в пользу Украны"! ) Дождались!
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22.06.2020 17:26 Відповісти
Государстенная тайна - это передвижение "Буков" из 53-ей курской зенитной ракетной бригады летом 2014 года? Если так - то это не шпионаж в пользу Украины - это помощь международной следственной группе в расследовании гибели 298 пассажиров авиарейса МН-17.
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22.06.2020 14:56 Відповісти
вот и я подумал про это..может был приказ на сопровождение бука ихними гаишниками.
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22.06.2020 15:01 Відповісти
Блін, я не бачив ваш пост, коли свій писав. Теж такої думки!
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22.06.2020 15:16 Відповісти
Не обязательно дело в Буке. Курская область, равно как и все граничащие с Украиной регионы россии стали особенно интересны украинским спецслужбам начиная с 2014г. И не смотря на дурацкие тутошние хихоньки простой житель, не говоря уже о начальнике РОВД в этих регионах вполне мог иметь весьма полезную информацию.
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22.06.2020 16:03 Відповісти
він із Золотухіно - це далеко від кордону
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22.06.2020 17:33 Відповісти
А! Ну всё. Тогда подозрения сняты. )))
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22.06.2020 17:51 Відповісти
А я то думал, что с Глушково, рядом с СУмщиной.
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22.06.2020 19:15 Відповісти
Он по пьяни проболтался, что президент россии - *****.
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22.06.2020 14:57 Відповісти
не краще було завербувати стрілочника на залізниці ,користі було б більше. а так це просто комусь місце понадобилось. а мо мало ментяра наверх заносив ,
або взагалі не хотів ділитись.
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22.06.2020 14:58 Відповісти
Наш чел гривну любит. Респект.
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22.06.2020 15:00 Відповісти
Судя по комментам, истинные патриоты верят только в Петра. В реальное существование украинских спецслужб истинные патриоты не верят. Воистину, порохоботский патриотизм бессмысленный и беспощадный!))
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22.06.2020 15:00 Відповісти
Причому тут Петро? Ну реально, яку інфу дасть начальник кацапського РУВД??? Чи може це секретний шпійон, задачею якого було повалити в кацапляндії державний будуй??
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22.06.2020 15:07 Відповісти
вариант только один, перевозка бука из-за негабарита требует сопровождение ГАИ.
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22.06.2020 15:20 Відповісти
И всплыло все скорее всего на суде.
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22.06.2020 15:21 Відповісти
У военных своя воинская автомобильная инспекция и ей ничего ни с кем согласовывать не надо, а при учениях гражданскую ГАИ подчиняют воинской, но не наоборот
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22.06.2020 15:36 Відповісти
Но водку они пьют вместе.. Вот ему кто-то и проболтался..)
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22.06.2020 15:47 Відповісти
Петро тут исключительно как символ умопомрачения определённой части населения.)) А Курская обл. это приграничный регион россии. Приграничный с кем? Правильно, с Украиной. А имено с Черниговской и Сумской областями. Стратегическое направление. Так называемая ""Московская трасса" заходит в Украину именно из курской обл. Это чуть более 300км от границы до Киева по одной из лучших дорог не проходящей ни через один крупный населённый пункт. Именно в Курскую обл. по сводкам СНБО в 2014 году стягивались ударные силы рф. Такие масштабные перемещения военной силы не могут происходить без ведома местого МВД.
Я не утверждаю, что вышеупомянутый мент агент. Я лишь аргументирую почему ржание некоторых индивидуумов в комментах вполне может оказаться идиотским.
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22.06.2020 15:44 Відповісти
А ты ты интересовался когда-нибудь какими-то шпионами и их профессиями?Скажу тебе за один случай:некий парикмахер из ФРГ предоставил больше информации,чем все остальные вместе взятые.Не обязательно самому иметь доступ
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22.06.2020 15:44 Відповісти
Да! Был такой штык, у нас в разведке! за путина стабильно голосовал..............
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22.06.2020 15:02 Відповісти
наверное КНР хотели организовать - Курскую Народную Республику
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22.06.2020 15:02 Відповісти
с фантазией вообще беда
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22.06.2020 15:06 Відповісти
письков вааще английский агент, иногда такую пургу гонит
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22.06.2020 15:16 Відповісти
Одобряю! Перестреляйте там всех!
подняли настроение)))))
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22.06.2020 15:18 Відповісти
Помогали ему товарищ Ягода и товарищ Берия. ( Мстили!).
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22.06.2020 16:15 Відповісти
Раскрыл гостайну всем дано известную: Путин ********.
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22.06.2020 16:54 Відповісти
Просто Білгород, Курськ і Вороніж були у складі України. Я не кажу про Кубань і пів Ростовської області. То він нічого не шпіонив, він служить Батьківщині, а не московії.
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22.06.2020 17:12 Відповісти
Похож на екс комбата ДОНБАССА,не братальник или сам ?
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22.06.2020 20:22 Відповісти
Значит, надо его обменять на какого-нибудь ***##го на "русском мире" полудурка.
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22.06.2020 21:49 Відповісти
 
 