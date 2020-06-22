Начальника райвідділу поліції в Курській області затримали "за шпигунство на користь України"

У Курській області співробітники ФСБ затримали начальника районного відділу поліції Дмитра Борзенкова за звинуваченням у шпигунстві на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"Затримано начальника районного відділу МВС управління МВС по Курській області підполковника поліції Борзенкова Дмитра Олександровича, 1981 року народження", - повідомили в ЦГЗ.

Зазначається, що Борзенков таємно співпрацював з підрозділом Служби безпеки України і передавав відомості, що становлять державну таємницю.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії - Державна зрада.

Дивіться: Командир бойового корабля ВМС України збирав секретну інформацію для передачі спецслужбам РФ, - СБУ. ФОТО