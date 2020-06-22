Трьох українців затримали в Грузії за звинуваченням у придбанні, зберіганні та реалізації наркотиків

У Тбілісі за звинуваченням у придбанні, зберіганні та реалізації наркотичних речовин в особливо великих розмірах затримано трьох громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія.Online,про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За версією слідства, затримані здійснювали реалізацію заборонених препаратів через інтернет. Зокрема, наркотики попередньо поміщалися в спеціальні укриття, а адреса повідомлялася покупцеві дистанційно.

"В ході особистого огляду співробітники правоохоронних органів вилучили 45 таблеток "Суботекс", речовини, що містять "Бупренорфін", та інші наркотичні препарати, готові для розміщення в спеціальних місцях з метою подальшої реалізації", - йдеться в повідомленні МВС.

Слідство ведеться відповідно до підпункту "Б" шостої частини статті 260 Кримінального кодексу Грузії (незаконне придбання, зберігання, реалізація наркотичних речовин особливо великих розмірах) і передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 20 років або довічне ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянина затримано в Тбілісі за підозрою в підготовці замаху на журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"