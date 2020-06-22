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Антикорупційний суд розгляне справу про незаконне отримання компенсації за житло ще одним екснардепом, - САП

Антикорупційний суд розгляне справу про незаконне отримання компенсації за житло ще одним екснардепом, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудового розслідування НАБУ направила в суд обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання в зловживанні владою - а саме незаконне отримання з держбюджету 738,74 тис. грн компенсації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням повідомлення САП.

"Протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Проте слідством встановлено, що у народного обранця було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт", - повідомляє САП.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт за ч.2 ст.364 КК України направлено до Вищого антикорупційний суд для розгляду по суті.

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У САП не вказують імені цього екснардепа.

За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про ексміністра промислової політики України, народного депутата VIII скликання від фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колеснікова.

Автор: 

компенсації (694) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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так они туда и шли - прибарахлиться.
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22.06.2020 15:08 Відповісти
Ещё один слуга.
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22.06.2020 15:10 Відповісти
По данным "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII созыва от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрии Колесникове.Источник: https://censor.net.ua/n3203539
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22.06.2020 15:46 Відповісти
 
 