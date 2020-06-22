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У Раду внесли законопроєкти про реєстрацію народжених і померлих в окупованому Криму

У Раду внесли законопроєкти про реєстрацію народжених і померлих в окупованому Криму

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №3713 і №3714 про запровадження адміністративної процедури реєстрації фактів народження і смерті, які сталися в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво президента в Автономній Республіці Крим.

Перша заступниця постійного представника президента Дарина Свиридова зазначила, що "впровадження адміністративної процедури реєстрації актів народження - це довгоочікуваний крок з боку української влади назустріч людям, які живуть в окупації і протидії "колоніальній політиці" Росії на території Криму".

"Сьогодні Москва змінює демографічний склад і національну ідентичність населення на півострові, проводячи примусову натуралізацію (паспортизацію). У той же час на півострів переселили мінімум кілька сотень тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частину населення. Саме тому ми повинні максимально сприяти, щоб кожен громадянин України мав доступ до українських документів та зберігав зв'язок з державою, отримував необхідну підтримку в майбутньому: соціальні і адміністративні послуги, можливість безвізових подорожей і отримання біометричного паспорта для виїзду за кордон, доступ до української освіти тощо", - зазначила Свиридова.

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Представництво очікує на швидкий розгляд законопроєкту парламентом і підтримки його тексту депутатами різних фракцій і груп.

Автор: 

день народження (119) Крим (14147) окупація (6694) смерть (6750)


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Топ коментарі
+4
зашибись. Скоро им даже выезжать не придется, или юриста нанимать, чтоб из Украины выжимать "все что положено" гражданину.
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22.06.2020 15:26
+4
Получи онлайн украинские пособия и потрать их не выезжая из российского Крыма. Спасибо, Зе!
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22.06.2020 15:28
+2
Так теперь ожидать, что "несколько сотен тысяч россиян" ломанутся за украинскими документами?
Неплохо, пля, придумано....
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22.06.2020 15:21
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Ну и много народу поедет на материковую часть чтоб регистрировать рождение и смерть, сомневаюсь.
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22.06.2020 15:20 Відповісти
вот "понаехавшие" и поедут...
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22.06.2020 15:23 Відповісти
С чем они поедут? У коренных крымчан, по крайней мене у большинства хоть паспорт есть украинский.
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22.06.2020 15:26 Відповісти
С чем? "Там же наши люди!"
Зная всю сволочность нынешней власти, даже и не сомневаюсь, что так и будет...
если можно получать две пенсии, украинскую и российскую, почему бы не заиметь и два комплекта документов?
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22.06.2020 15:31 Відповісти
Думаю, що більшість. Це хитро.пі кацапи. Вони і свій паспорт мають і український безвіз їм не хибить...
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22.06.2020 15:36 Відповісти
Так теперь ожидать, что "несколько сотен тысяч россиян" ломанутся за украинскими документами?
Неплохо, пля, придумано....
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22.06.2020 15:21 Відповісти
Размечтался.
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22.06.2020 15:29 Відповісти
Вот такие мечты --- даже и в голову не могли бы прийти... но --- реальность опережает мечты!
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22.06.2020 15:36 Відповісти
А их не смущает что у приехавших придется принимать российские документы подтверждающие рождение или смерть, а ведь они по всем законам не имеют юридической силы, тем самым будет идти легализация окупационной власти.
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22.06.2020 15:25 Відповісти
Насколько знаю, с февраля 2014 года, на территории Украины действительны выданные в Крыму только свидетельства о смерти...
Теперь, надо полагать , прокатит и справка из какого-нибудь "Друга детей", особенную убедительность соискателю, конечно , придаст "Справка об освобождении"..
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22.06.2020 15:45 Відповісти
навіть довідку про смерть приймати - то офіційне визнання московського суверинітету над Кримом
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22.06.2020 15:53 Відповісти
В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8093
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22.06.2020 15:26 Відповісти
зашибись. Скоро им даже выезжать не придется, или юриста нанимать, чтоб из Украины выжимать "все что положено" гражданину.
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22.06.2020 15:26 Відповісти
тільки б не Дьопйош, тільки б не Дьопйош...
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22.06.2020 15:28 Відповісти
Получи онлайн украинские пособия и потрать их не выезжая из российского Крыма. Спасибо, Зе!
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22.06.2020 15:28 Відповісти
- Діду, люди кажуть шо ти жив, ще коли у Криму ці...руські
були?

- Так, але це було так
давно, що вже й я не пам' ятаю…
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22.06.2020 15:30 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч

"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!

В Раду внесли законопроекты о регистрации родившихся и умерших в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6259
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22.06.2020 15:30 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч

Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?
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22.06.2020 15:44 Відповісти
ото коля тіщєнко про надувну ляльку восторжено блєяв якраз з цього приводу - він думав шо дєпутацкій труд под сілу богам, а коли йому в трускавці пояснили схему, то до нього дійшло, шо це як насосом - качай бабло і шо там такого? Він і сам впораєця!!!
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22.06.2020 15:49 Відповісти
на вихлопі получимо легалізацію крисчан шоп ті спокойно могли развлєкацца на бєлих пєсках пляжей лазурного бєрєга хранцузької рів'єри, а не колоти ніжки оп ракушки та гальку кримських здравнійц
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22.06.2020 15:34 Відповісти
а ше, як правильно замітив Игорь Ермоленко., якшо ми признаватимем кримські (рашиські) метрики, то визнаватимем Крим російським. І ше ми не можемо перевірити документи в архівах іншої держави, на підставі яких видаємо свої, а це дасть змогу для зловживань та внєдрєнія вражих агєнтов. Хоча, вони й так вже себе сво,одно чуствуют, бо знають - який би злочин тут не вчинили (тєракт з масовими жертвами, масові розстріли, замахи на військових та політичних діячів) - їх обміняють в пропорції один таксіст на тищу беркутівців та диверсантів
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22.06.2020 15:46 Відповісти
"тихая оккупация Украины" рашистскими слугами продолжается
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22.06.2020 16:06 Відповісти
Это нужно было сделать УЖЕ в 2015 году!
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23.06.2020 11:28 Відповісти
 
 