У Раду внесли законопроєкти про реєстрацію народжених і померлих в окупованому Криму

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №3713 і №3714 про запровадження адміністративної процедури реєстрації фактів народження і смерті, які сталися в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво президента в Автономній Республіці Крим.

Перша заступниця постійного представника президента Дарина Свиридова зазначила, що "впровадження адміністративної процедури реєстрації актів народження - це довгоочікуваний крок з боку української влади назустріч людям, які живуть в окупації і протидії "колоніальній політиці" Росії на території Криму".

"Сьогодні Москва змінює демографічний склад і національну ідентичність населення на півострові, проводячи примусову натуралізацію (паспортизацію). У той же час на півострів переселили мінімум кілька сотень тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частину населення. Саме тому ми повинні максимально сприяти, щоб кожен громадянин України мав доступ до українських документів та зберігав зв'язок з державою, отримував необхідну підтримку в майбутньому: соціальні і адміністративні послуги, можливість безвізових подорожей і отримання біометричного паспорта для виїзду за кордон, доступ до української освіти тощо", - зазначила Свиридова.

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Представництво очікує на швидкий розгляд законопроєкту парламентом і підтримки його тексту депутатами різних фракцій і груп.