У Раду внесли законопроєкти про реєстрацію народжених і померлих в окупованому Криму
У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №3713 і №3714 про запровадження адміністративної процедури реєстрації фактів народження і смерті, які сталися в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво президента в Автономній Республіці Крим.
Перша заступниця постійного представника президента Дарина Свиридова зазначила, що "впровадження адміністративної процедури реєстрації актів народження - це довгоочікуваний крок з боку української влади назустріч людям, які живуть в окупації і протидії "колоніальній політиці" Росії на території Криму".
"Сьогодні Москва змінює демографічний склад і національну ідентичність населення на півострові, проводячи примусову натуралізацію (паспортизацію). У той же час на півострів переселили мінімум кілька сотень тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частину населення. Саме тому ми повинні максимально сприяти, щоб кожен громадянин України мав доступ до українських документів та зберігав зв'язок з державою, отримував необхідну підтримку в майбутньому: соціальні і адміністративні послуги, можливість безвізових подорожей і отримання біометричного паспорта для виїзду за кордон, доступ до української освіти тощо", - зазначила Свиридова.
Представництво очікує на швидкий розгляд законопроєкту парламентом і підтримки його тексту депутатами різних фракцій і груп.
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Зная всю сволочность нынешней власти, даже и не сомневаюсь, что так и будет...
если можно получать две пенсии, украинскую и российскую, почему бы не заиметь и два комплекта документов?
Неплохо, пля, придумано....
Теперь, надо полагать , прокатит и справка из какого-нибудь "Друга детей", особенную убедительность соискателю, конечно , придаст "Справка об освобождении"..
були?
- Так, але це було так
давно, що вже й я не пам' ятаю…
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275007920233742339 2 ч
"Здесь творилась магия!"
В пятницу начали поступать в бюджет газпромовские миллиарды "Нафтогаза", но их почему-то решили (КАК?) проводить через налоги, а не дивиденды, для чего изменили бюджетный план при сохранении общего сальдо.
Странно и стрёмно!
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1275015388787507203 2 ч
Не понимаю, как газпромовские деньги можно списать через "налоги".
Это же не ФОП какое-нибудь!
Размер и перечень налогов строго определен, все действия многократно контролируются и оставляют бухгалтерский след.
Шаг вправо-влево - 7 лет расстрела и т.д.
Может, ошибка?