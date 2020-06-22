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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today

Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today

У Нідерландах сьоме судове засідання у справі МН17 розпочалося виступами нідерландських адвокатів, які представляють одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ Росії Олега Пулатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, першим слово взяв адвокат Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

У своєму виступі він піддав сумніву результати розслідування.

"Чи досить надійний цей файл, щоб прийняти рішення?", - звернувся цей адвокат з питанням до суду.

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Він також наголосив, що на це розслідування пішло багато сил та часу, що не може не викликати захоплення, однак висловив сумнів у доведеності вини.

"Однак кількість проведених досліджень не гарантує успіху. Було досить багато перешкод. Зокрема, не було проведено досліджень на місці катастрофи. Протягом майже чотирьох місяців там не могли працювати експерти. Тож не можна виключати, що частина доказів була втрачена чи сфабрикована", - сказав адвокат.

За його словами, Міжнародна спільна слідча група (JIT) на своїх пресконференціях не приділяла достатньої уваги іншим можливим версіям трагедії, окрім тієї, що МН17 було знищено ракетою "Бук".

"Прокуратура завжди хотіла виходити з цього сценарію. Вони більше нічого не показували ЗМІ. Вони не зверталися до свідків, які, можливо, хотіли розповісти про інші сценарії. Захист хоче почути ще багато свідків", - заявив адвокат Баудевейн ван Ейк.

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Також він зазначив, що захист хоче, щоб було приділено більше уваги так званому "сценарію військового літака".

Після 15-хвилинної перерви слово взяла нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате. Захист вважає, що "сценарій військового літака" був занадто швидко відкинутий, і продемонстрував у суді відео Russia Today. Люди, які називають себе свідками та експертами, у сюжеті заявляють, що начебто бачили військовий літак.

"Ми хочемо заслухати всіх цих свідків. А також журналістів, які їх знімали", - зазначив захист.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.

Читайте: Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли

Автор: 

Нідерланди (1566) суд (11679) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+7
Улюблена розвага дурнуватих сусідів за поребриком. В майбутньому в скрепостані будуть проводитися змагання хто більше і глибше присяде на пляшку за хвилину.

Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6958
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22.06.2020 15:38
+7
Пусть заслушают пропагандонов. Может их потом и привлекут за лжесвидетельства
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22.06.2020 15:41
+6
Они и правда думают, что в суде проканает версия с диспетчером Карлосом?
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22.06.2020 15:39
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Улюблена розвага дурнуватих сусідів за поребриком. В майбутньому в скрепостані будуть проводитися змагання хто більше і глибше присяде на пляшку за хвилину.

Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6958
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22.06.2020 15:38 Відповісти
Какой хароший рюський, разминається... маладец!
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 7049
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22.06.2020 15:44 Відповісти
Они и правда думают, что в суде проканает версия с диспетчером Карлосом?
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22.06.2020 15:39 Відповісти
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 6107
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22.06.2020 15:43 Відповісти
Кацапы будут врать,делать фальшивые вбросы, вызывать фальшивых свидетеле ,тянуть время изо всех сил.Это их гнилая тактика и для нее они и вставили адвокатов.ИМ АБСОЛЮТНО НАСРАТЬ НА ИСТИНУ,она их не интересует. Это орда и судьям бы не мешало иметь это ввиду
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22.06.2020 17:08 Відповісти
тем более, что кацапы признают только то решение, которое им понравится
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23.06.2020 13:11 Відповісти
Есть ещё летчик Якацуц, летчик Волошин, они оба сбили этот самый самолёт.
Есть ещё Секретный Спутниковый Снимок М.Леонтьева (друга борца с режимом М.Ефремова).
Есть ещё глубоко научный анализ какого-то инженеришки с Алмаз-Антея, точно доказывающий, что МН-17 сбит был укаинским Буком.
Все эти версии взаимоисключающие, но горячо поддерживаемые расейским народом.
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22.06.2020 19:42 Відповісти
А що це для них змінює? Те, що ці тупі макаки збили цивільний борт помилково вважаючи українським в.транспортом що змінює? Сотня життів українців не вартує покарання?
Хоча, я думаю, що не дарма ***** тоді свою армію у миротворчі війська перемалював. Вони насправді помилились із цивільним бортом. Рядові виконавці дійсно вірили, що по українському стріляють. Вони кончені, але настільки, щоби умисно валити борт із кацапськими самками і дітьми не думаю. А Кремлівський задум був саме такий.
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22.06.2020 15:41 Відповісти
Росіяни умисно не валили б борт з кацапськими самками і дітьми? Ви дійсно так вважаєте? Я вас прошу! Вони цілком умисно спалили з танків і вогнеметів школу з 300 дітьми в Беслані, і нічого у них ніде не здригнулося. Вони підривали будинки в Москві і Рязані, з самками і дітьми, з усіма підряд, вони труїли газом дітей в "НордОсті" абсолютно свідомо і цілеспрямовано, ви справді вважаєте для них життя росіянина вартує більше 5 копійок? О, ви глибоко помиляєтесь. Щодо вартості людського життя в 5 копійок - це цитата з інтерв.ю Путіна, це так, вам до відома.
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22.06.2020 17:15 Відповісти
Рядові виконавці? Сподіваюсь, що так. Одна справа використати цих ідіотів в темну, інша - розкрити справжню мету... а якщо у хтось не витримає і проболоболить? А укомплектувать повністю ФСБшниками неможливо, це спец.знання потрібні...
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22.06.2020 17:18 Відповісти
Ну, тогда этим адвокатам надо обращаться или в "Спортлото" или в "Лигу сексуальных меньшинств" !
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22.06.2020 15:41 Відповісти
Пусть заслушают пропагандонов. Может их потом и привлекут за лжесвидетельства
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22.06.2020 15:41 Відповісти
Судьи офигеют от потока вранья!
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22.06.2020 15:44 Відповісти
Брехнею суддів там не здивуєш, а от тупою брехнею. Від неї вони можуть і розумом поїхати. І буде ще один злочин на козломордії.
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22.06.2020 16:20 Відповісти
Какое альтернативное мнение? В JIT провели тучу исследований, одних ракет разобрали 9 штук одного типа и 9 другого, провели множество испытаний, вплоть до характера и состава инверсионного следа и как долго остаются следы на грунте в месте пуска ракеты.
Все "альтернативные мнения" давно отброшены, проверялась даже возможность попадания в самолёт метеорита(!).
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22.06.2020 15:47 Відповісти
ну а рен тв имеет свою точку зрения отличную от раша тудэй . надо и ихние выслушать маразмы идиотские .
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22.06.2020 15:52 Відповісти
робота адвоката посіяти сумнів. Вони це і роблять. До встановлення істини, якщо твій клієнт однозначно винуватий, робота адвоката не має ніякого відношення.
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22.06.2020 16:00 Відповісти
для москви зараз тільки один дієвий сценарій це по максимуму затягти процес на роки.
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22.06.2020 15:48 Відповісти
а что? пусть расскажут КАК они рассматривали самолет с расстояния 10 км
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22.06.2020 15:49 Відповісти
Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today - Цензор.НЕТ 9529
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22.06.2020 17:38 Відповісти
есть более прпосто показатель. преднльная угловая разрешающая способность человеческого глала
на 10 км она хуже размеров боинга )))
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22.06.2020 19:11 Відповісти
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2020 15:49 Відповісти
Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today - Цензор.НЕТ 1603
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22.06.2020 15:49 Відповісти
зачем заслушивать бред????????
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22.06.2020 15:50 Відповісти
ПРАВДА - АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЕРСИЙ НЕ ИМЕЕТ!
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Дивлячись яка, наша чи ваша?
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22.06.2020 16:01 Відповісти
Тактіка відома. Затягнути справу викликами неиснуючих свідків, які не будуть зьявлятися роками, так, як їх місцезнаходження невідоме. Розглядати версії "розіпьятих хлопчиків" та брехню Соловьева и Ко..А там і "може ішак заговоре, або Бай - здохне..."Але є надія на те, що ті судді - не наші, знайдуть рішення. Бажаємо і сподіваємося, що душі загиблих та їх близьки отримають справедливість....
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22.06.2020 16:01 Відповісти
А каким образом они свидетели? Т.е. они сидели в засаде и заранее готовились снимать репортаж о том, как сейчас будут сбивать украинский самолет, но вышла ошибочка.
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22.06.2020 16:09 Відповісти
Кто то знает почему адвокатов, которые защищают убийц, не судят вместе с убийцами?
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22.06.2020 16:12 Відповісти
Мазохисты - хотят слушать сказочки про "распятых мальчиков".
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22.06.2020 16:15 Відповісти
Идеальный вариант для Рашки, что бы суд 5 лет искал "диспетчера Карлоса"... затем, лет 10 искал "украинских истребителей", ...
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22.06.2020 16:21 Відповісти
я как-то не понял, если самого Боинга не видно глазом на высоте 10 км, как можно увидеть военный самолет, много мненьший по размеру? Или они видели его в другом месте и в другое время?
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22.06.2020 16:22 Відповісти
Оце так глазасті там в них))
Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today - Цензор.НЕТ 6069
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22.06.2020 17:36 Відповісти
надо еще заслушать кацманавтиху Серову , что с орбиты видела невооруженным глазом летающие снаряды на бим-бассе это не Карлос, она реально существует
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22.06.2020 18:15 Відповісти
 
 