Справа МН17: адвокати підозрюваного хочуть заслухати свідків з альтернативними версіями аварії, зокрема пропагандистів Russia Today

У Нідерландах сьоме судове засідання у справі МН17 розпочалося виступами нідерландських адвокатів, які представляють одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ Росії Олега Пулатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, першим слово взяв адвокат Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

У своєму виступі він піддав сумніву результати розслідування.

"Чи досить надійний цей файл, щоб прийняти рішення?", - звернувся цей адвокат з питанням до суду.

Читайте також: Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання

Він також наголосив, що на це розслідування пішло багато сил та часу, що не може не викликати захоплення, однак висловив сумнів у доведеності вини.

"Однак кількість проведених досліджень не гарантує успіху. Було досить багато перешкод. Зокрема, не було проведено досліджень на місці катастрофи. Протягом майже чотирьох місяців там не могли працювати експерти. Тож не можна виключати, що частина доказів була втрачена чи сфабрикована", - сказав адвокат.

За його словами, Міжнародна спільна слідча група (JIT) на своїх пресконференціях не приділяла достатньої уваги іншим можливим версіям трагедії, окрім тієї, що МН17 було знищено ракетою "Бук".

"Прокуратура завжди хотіла виходити з цього сценарію. Вони більше нічого не показували ЗМІ. Вони не зверталися до свідків, які, можливо, хотіли розповісти про інші сценарії. Захист хоче почути ще багато свідків", - заявив адвокат Баудевейн ван Ейк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

Також він зазначив, що захист хоче, щоб було приділено більше уваги так званому "сценарію військового літака".

Після 15-хвилинної перерви слово взяла нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате. Захист вважає, що "сценарій військового літака" був занадто швидко відкинутий, і продемонстрував у суді відео Russia Today. Люди, які називають себе свідками та експертами, у сюжеті заявляють, що начебто бачили військовий літак.

"Ми хочемо заслухати всіх цих свідків. А також журналістів, які їх знімали", - зазначив захист.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Читайте також: Анонімність 12 свідків у справі MH17 збережуть, одного - розсекретять, - рішення суду Гааги

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається шосте судове засідання у справі МН17.

Читайте: Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли