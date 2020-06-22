Справи Майдану: експравоохоронцю, чинному адвокату повідомили про підозру в переслідуванні активіста

Прокурори Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 –2014 роках, Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань за дорученням заступника Генерального прокурора 22 червня 2020 року повідомили про підозру діючому адвокату – колишньому старшому слідчому районного управління Головного управління МВС України в Києві.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній правоохоронець з метою перешкоджання акціям протесту, за відсутності будь-яких доказів, незаконно затримав за нібито масові заворушення, склав і підписав повідомлення про підозру учаснику Майдану. Старший слідчий вдався до службового підроблення та 23 січня 2014 року подав до районного суду м. Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Експравоохоронцю інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення; завідомо незаконне затримання, вчинене в інших особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, за попередньою змовою групою осіб.

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