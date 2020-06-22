Потрібно дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО, - Зеленський

Уряд України разом з місцевою владою вживають всіх необхідних заходів для безпечного проходження ЗНО випускниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Глава держави порушив питання великої кількості заражених - 200 осіб - на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що була усунена велика черга громадян, які очікують на проходження тесту.

Водночас у деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд України разом з місцевою владою вживають усіх необхідних заходів задля безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.

"Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО", – сказав Зеленський.

В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020.

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