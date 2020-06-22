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Новини Коронавірус і карантин
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Потрібно дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО, - Зеленський

Потрібно дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО, - Зеленський

Уряд України разом з місцевою владою вживають всіх необхідних заходів для безпечного проходження ЗНО випускниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Глава держави порушив питання великої кількості заражених - 200 осіб - на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що була усунена велика черга громадян, які очікують на проходження тесту.

Водночас у деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд України разом з місцевою владою вживають усіх необхідних заходів задля безпечного проходження ЗНО випускниками. Якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.

"Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО", – сказав Зеленський.

В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти з окупованого Донбасу зможуть не здавати ЗНО для вступу до вишів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) карантин (18172) ЗНО (323) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Какого хріна українські діти мають готуватися кілька років, щоб здати гарно ЗНО та вступити до ВНЗ, а покидьки з раша паспортами займуть їхні бюджетні місця просто так?
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22.06.2020 15:52
+12
патаму шта там наші люді, і какая разніца какой у ніх паспарт....
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22.06.2020 15:53
+12
Мало того, що вони зараз мають пільги при вступі і йдуть попереду українських дітей з кращім балом ЗНО та всі препади в універі ставлять їм зараз завищені бали, щоб вони стипендию мали.

Умови мають бути для всіх однакові.Тільки через ЗНО.
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22.06.2020 15:56
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Какого хріна українські діти мають готуватися кілька років, щоб здати гарно ЗНО та вступити до ВНЗ, а покидьки з раша паспортами займуть їхні бюджетні місця просто так?
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22.06.2020 15:52 Відповісти
патаму шта там наші люді, і какая разніца какой у ніх паспарт....
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22.06.2020 15:53 Відповісти
Мало того, що вони зараз мають пільги при вступі і йдуть попереду українських дітей з кращім балом ЗНО та всі препади в універі ставлять їм зараз завищені бали, щоб вони стипендию мали.

Умови мають бути для всіх однакові.Тільки через ЗНО.
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Зеленский заботится о детях? А почему он ветировал закон о кастрации педофилов? Или любовь к детям не мешает любить педофилов? А, Зеля? Почему зеленые не усиливают ответственность за педофилию? Два года за развращение детей - это нормальный срок? Забота о детях у зеленых какая-то извращенная.
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22.06.2020 16:36 Відповісти
Щоб потім в якості подяки блазневі вилупки звідти могли постити отаку фігню...
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7571
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22.06.2020 16:00 Відповісти
Надо просто лишать гражданства получивших паспорт РФ. Что предусмотрено Законом Украины.
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22.06.2020 16:01 Відповісти
И лишать власти зеленых, которые этого не делают.
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22.06.2020 16:39 Відповісти
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 857
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22.06.2020 15:52 Відповісти
Говорящяя голова ...
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22.06.2020 15:53 Відповісти
Да уже ж понятно, что дети не болеют. Уже ж еще в мае в европе много где открывали школы. Что вы с этим ковидом носетесь. Кроме безсимптомных ничего не находите. А ну еще приписываете ковид людям которые б до ковидопсихоза умерли б просто от пневмонии и никто б это не освещал на каждом углу.
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22.06.2020 15:53 Відповісти
звідкіля він вийшов не було ні чутно мабуть знову десь по оманам шарився і ось новий відосік
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22.06.2020 15:55 Відповісти
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 551
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Нужно заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8415
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22.06.2020 16:03 Відповісти
Як уже набридла ця тупа тварина!
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22.06.2020 19:03 Відповісти
Такой заботливый... Скоро начнет детей в животик целовать.
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22.06.2020 22:28 Відповісти
 
 