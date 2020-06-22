Епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО у запланований термін – з 25 червня до 17 липня. Водночас МОН, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України", – зазначила Мандзій.

Так, під час ЗНО: допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями Головного санлікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора), Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо), діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією), діятиме супровід медиків та Національної поліції, будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

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