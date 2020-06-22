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Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Президент Росії Володимир Путін маніпулює даними про колабораціонізм українців з нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи звинувачення українців у колабораціонізмі, висловлені Путіним у статті для американського журналу The National Interest, передає Цензор.НЕТ.

"Він звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не говорить про участь росіян у збройних формуваннях Третього рейху. Але ж те, що понад 400 тис. етнічних росіян воювали на боці нацистської Німеччини, є історичним фактом", - наголосив Боднар.

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У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ідея російських законодавців скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, видається "дивною, якщо не трагікомічною", і прогнозують бурхливу реакцію українського суспільства, якщо вона буде реалізована.

"Наразі невідомо, як ця ідея буде реалізовуватися у Держдумі РФ, але якщо вона стане доконаним фактом, думаю, реакція буде дуже бурхливою, і не тільки від МЗС, а й від суспільства, Українського інституту національної пам’яті, від наших політиків", - сказав дипломат.

Він зазначив, що ідея скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, який фактично дав "зелене світло" Другій світовій війні, - це має дивний вигляд, якщо не трагікомічний.

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У цьому контексті Боднар нагадав, що в Росії вже змінили дату закінчення Другої світової війни; попри розпал пандемії наполегливо намагаються провести парад, хоча 9 травня давно позаду; знову запускають "стару радянську пісню", що Радянський Союз оборонявся, а не нападав, хоча об'єктивно доведено зворотне.

"Гітлерівська Німеччина та сталінський СРСР у зговорі розпочали цю війну спільним нападом на Польщу, а потім ділили Європу між собою. Росіяни заявляють, що ревізією історії займається Захід. Але ж вони самі раніше оприлюднили всі докази агресивної політики Радянського Союзу! Домовленість Сталіна і Гітлера про поділ Польщі й сфер впливу підтверджують архівні матеріали. Це була така real politic, яка базувалася на імперських амбіціях кожного з цих тиранів. А тепер у путінській Росії усе це відбілюють і звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни всіх інших, але тільки не Сталіна", - констатував заступник міністра.

"Більшість політиків знають історію своїх країн, історію тієї страшної війни і усвідомлюють сьогоднішні реалії. Нагадаю, що Європейський парламент своєю Декларацією від 23 вересня 2008 року засудив Пакт Гітлера-Сталіна як такий, що розділив Європу на дві сфери інтересів за допомогою секретних додаткових протоколів, і такий, що спричинив масові депортації, убивства й поневолення, які мали місце у зв’язку з актами агресії сталінізму й нацизму і підпадають під категорію військових злочинів і злочинів проти людяності. Фактично, наслідком підписання пакту стала війна, окупації, масові вбивства, Голокост і багато інших страшних трагедій. Путін цим досі розлючений – це видно з його статті, де він заявляє, що це "клевета и подлость"", - резюмував Боднар.

Автор: 

Друга світова війна (292) історія (1071) пакт (6) путін володимир (23818) СРСР (346) Сталін (143)


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Топ коментарі
+54
Німці вбили менше українців ніж москалі.
Українці просто шукали порятунку.
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22.06.2020 16:16
+43
"жодного", Вася, "жодного", якщо вже намагаєшся викобелитись.
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22.06.2020 16:26
+37
Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 9639
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22.06.2020 16:24
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Те донские казаки присяги СССР никогда не давали.
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22.06.2020 18:00 Відповісти
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было даже не несколько.Вот они:Добровольческий полк СС «Варяг».1-я русская национальная бригада СС «Дружина».15-й казачий кавалерийский корпус СС.29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
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22.06.2020 17:16 Відповісти
ПОМИМО СС ИМЕЮТ МЕСТО ОСНОВНЫЕ РУССКИЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ : Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
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22.06.2020 17:30 Відповісти
Не нужно персонально отвечать этому недобитому. Сколько можно быть в роли ответчика? Нужно со всех трибун кричать про исконность украинских земель вплоть до Дона и это не должно быть ответом на риторику путина. Просто всюду говорить об это без всякого повода.
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22.06.2020 17:17 Відповісти
Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 5449Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 2376
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22.06.2020 17:22 Відповісти
А русских миллион...
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22.06.2020 17:42 Відповісти
Ккацахляча рожа ,зах.Україну не враховуй, інші як ви совки з пафосом гаварите були строітєлями светлого будущего от которого драпали в плен.
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22.06.2020 19:25 Відповісти
А разве Боднар писал статью в американский журнал? Дядя, напомни своему путину, что Пакт М-Р обнародовало руководство СССР. Напомни, что СССР с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 был союзником Германии. И не переживай ты так за русских. Гадостный народец.
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22.06.2020 19:59 Відповісти
Гитлер печально прославился уничтожением миллионов чужих, а Сталин-миллионом своих людей (((
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22.06.2020 17:29 Відповісти
Цей сцарь в глубокому бункері наколовся ботокса, нанюхався коксу, хлопнул стопарь бояришніка і почав базікати про історію, якої не знає, бо хреново вчився в школі, а ще гірше в школі КДБ, де його визнали повністю профнепридатним і зробили політробочим завклубом. В Німеччині Пуйло знічев'я начитався "трудов" Гітлера і Геббельса і ними смердить на весь цивілізований світ.
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22.06.2020 17:38 Відповісти
Більше того, цей плешивий кацапоц ще був завербований німецькою розвідкою НДР "ШТАЗІ" !Подвійний агент КДБ+ШТАЗІ.Ця "блідна моль" був лише директором будинку культури німецько-радянської дружби в Дрездені.На щось іньше не був здатен! Посвідчення ***** колаборанта було знайдено в архівах.Однієї зарплатки не вистачало,так подався прислуговувати. Юрій Швец, однокурсник пуйла, все розповів про цього маразматика. Характерізував йго як бздуна та нездару. Йому просто не довіряли! В ютубі цей матеріал показан.Дивіться!
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23.06.2020 15:13 Відповісти
Вот-вот, Гитлер не устраивал красный террор, Голодомор,
в добавок воевал с оккупантом Сталиным.
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22.06.2020 17:40 Відповісти
Постоянно упрекая соседей в фашизме и в формировании дивизий СС во время Второй мировой, россияне стыдливо забывают, что львиная доля частей СС на оккупированных территориях была укомплектована русскими солдатами. В отличие от латышей, эстонцев и украинцев, которых от силы набралось по одной дивизии, русских частей и соединений СС было более дюжины:

- Добровольческий полк СС «Варяг».
- 1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
- 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
- 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии, 16 полков.
- СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944 г., - 5 полков.

БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
- 1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда 113» СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС «Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС - 4 отряда спецназначения.
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22.06.2020 17:40 Відповісти
На россии история вообще, как проститутка. "Тягают" её, как хотят...
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22.06.2020 17:41 Відповісти
ЛОКОТСЬКА РЕСПУБЛІКА В РОСІЇ,ПРАЦЮВАЛА З НАЦИСТАМИ ГІТЛЕРА.
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22.06.2020 18:07 Відповісти
Отчего мгновенная реакция на каждый чих больного человека, пожалейте его, альцгеймер трудно излечим в таком возрасте.
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22.06.2020 18:19 Відповісти
16 октября 1941 года. --Картину дополняет историк литературы Эмма Герштейн:
« Москва. Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и
марксистских брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для

клиенток ,"дамы" выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут-
надо прически делать ! ! ! ».
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22.06.2020 18:24 Відповісти
відчуваю скоро звільнять Боднара
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22.06.2020 18:32 Відповісти
-
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ. (ОУН - УПА )
*
Я, воин Украинской повстанческой армии, взявши в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед великим народом украинским, перед святой землей украинской, перед пролитой кровью всех наилучших сынов украинских и перед Высшим политическим проводом народа украинского: бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков и за создание Украинской независимой соборной державы. В этой борьбе не пожалею ни крови, ни жизни и буду сражаться до последнего вздоха и окончательной победы над всеми врагами Украины.
Буду мужественным, отважным и храбрым в бою и беспощадным к врагам земли украинской.
Буду честным, дисциплинированным и революционно-бдительным воином. Буду выполнять все приказы начальников. Строго хранить военную и государственную тайну.
Буду хорошим побратимом в бою и в боевой жизни всем своим товарищам по оружию.
Если я нарушу, или отступлю от этой присяги, то пусть меня покарает суровый закон украинской национальной революции и падет на меня презрение украинского народа.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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22.06.2020 18:44 Відповісти
*
А вот присяга лапотных москалей -кацапов....гитлеровских холуёв - прихвостней.
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ, РОА. ПРИСЯГА !
До 28 января 1945 года:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
С 28 января 1945 года:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Найти различия в этих двух присягах я думаю не трудно !
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22.06.2020 18:45 Відповісти
А между тем, https://fraza.com/news/291132-lidera-oun-prigovorili-k-dvum-godam-zakljuchenija лидера ОУН приговорили к двум годам заключения
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22.06.2020 19:14 Відповісти
!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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22.06.2020 19:30 Відповісти
400 тысяч!? Если всех сруских-колаборантов сложить до кучи - там наберется более 1млн.200 тысяч!
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22.06.2020 19:51 Відповісти
Навіть більше! Біля 2000000 млн. А в полон спочатку бойових дій з червня 1941 року до початку зими, бо ж до Москви дійшли, було взято 5,5 млн.людей. В ютубі є багато німецької кінохроніки про те як драпала nah Moskau радянська армія.Дідивойовників німаки знищили аж 3 млн.
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23.06.2020 15:30 Відповісти
Звідки взялося 400 тисяч?. Їх було біля 1 000 000
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22.06.2020 20:15 Відповісти
Та не 400 000, а намного больше.
"Кто больше всего сдавался в плен":
https://istrind.livejournal.com/222965.html
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22.06.2020 20:27 Відповісти
Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8007
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22.06.2020 20:28 Відповісти
Которым вдобавок ( как генералам Краснову, Шкуро и т.д) ставят в РФ памятники и мемориальные доски.
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22.06.2020 20:50 Відповісти
Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4293
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22.06.2020 20:53 Відповісти
Фу, тварь!
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22.06.2020 21:44 Відповісти
Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 1353
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23.06.2020 15:24 Відповісти
Стоит ли реагировать на слова этого полоумного?
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22.06.2020 21:58 Відповісти
Прошло 79 лет, многие не только не общались с очевидцами трагедии 2-ой Мировой войны, но ещё и историю вообще не знают, а потомки тех кто служил в SS гитлеровцев вообще возомнили, что их деды герои.
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22.06.2020 22:10 Відповісти
- Почему от путла так воняет по
всему миру?

- В нём умерли одновременно
пи.дун, врун, брехло, трепач и лжец. Все пятеро лежат, разлагаются.
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22.06.2020 22:25 Відповісти
Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 9458
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22.06.2020 23:27 Відповісти
Ко всем тут перечисленным добавьте 130,000 сабель Донского козлячества Краснова и Шкуро.
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22.06.2020 23:35 Відповісти
Наші дипломати "хоробро" дають інтгрв*ю для внутрішнього читача, а зробити офіційну заяву для світу - язики в дупі.
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22.06.2020 23:58 Відповісти
тото пынька хранит в новом мюзее военном костюм Гитлера... видать, плешивому не дают покоя лавры Гитлера...
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23.06.2020 08:08 Відповісти
400 тысяч - это этнических расиян. А вообще роиссиянов воевало на стороне Гитлера около двух миллионов.
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23.06.2020 13:51 Відповісти
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