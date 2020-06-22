Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Президент Росії Володимир Путін маніпулює даними про колабораціонізм українців з нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи звинувачення українців у колабораціонізмі, висловлені Путіним у статті для американського журналу The National Interest, передає Цензор.НЕТ.

"Він звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не говорить про участь росіян у збройних формуваннях Третього рейху. Але ж те, що понад 400 тис. етнічних росіян воювали на боці нацистської Німеччини, є історичним фактом", - наголосив Боднар.

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У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ідея російських законодавців скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, видається "дивною, якщо не трагікомічною", і прогнозують бурхливу реакцію українського суспільства, якщо вона буде реалізована.

"Наразі невідомо, як ця ідея буде реалізовуватися у Держдумі РФ, але якщо вона стане доконаним фактом, думаю, реакція буде дуже бурхливою, і не тільки від МЗС, а й від суспільства, Українського інституту національної пам’яті, від наших політиків", - сказав дипломат.

Він зазначив, що ідея скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, який фактично дав "зелене світло" Другій світовій війні, - це має дивний вигляд, якщо не трагікомічний.

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У цьому контексті Боднар нагадав, що в Росії вже змінили дату закінчення Другої світової війни; попри розпал пандемії наполегливо намагаються провести парад, хоча 9 травня давно позаду; знову запускають "стару радянську пісню", що Радянський Союз оборонявся, а не нападав, хоча об'єктивно доведено зворотне.

"Гітлерівська Німеччина та сталінський СРСР у зговорі розпочали цю війну спільним нападом на Польщу, а потім ділили Європу між собою. Росіяни заявляють, що ревізією історії займається Захід. Але ж вони самі раніше оприлюднили всі докази агресивної політики Радянського Союзу! Домовленість Сталіна і Гітлера про поділ Польщі й сфер впливу підтверджують архівні матеріали. Це була така real politic, яка базувалася на імперських амбіціях кожного з цих тиранів. А тепер у путінській Росії усе це відбілюють і звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни всіх інших, але тільки не Сталіна", - констатував заступник міністра.

"Більшість політиків знають історію своїх країн, історію тієї страшної війни і усвідомлюють сьогоднішні реалії. Нагадаю, що Європейський парламент своєю Декларацією від 23 вересня 2008 року засудив Пакт Гітлера-Сталіна як такий, що розділив Європу на дві сфери інтересів за допомогою секретних додаткових протоколів, і такий, що спричинив масові депортації, убивства й поневолення, які мали місце у зв’язку з актами агресії сталінізму й нацизму і підпадають під категорію військових злочинів і злочинів проти людяності. Фактично, наслідком підписання пакту стала війна, окупації, масові вбивства, Голокост і багато інших страшних трагедій. Путін цим досі розлючений – це видно з його статті, де він заявляє, що це "клевета и подлость"", - резюмував Боднар.