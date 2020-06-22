Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар
Президент Росії Володимир Путін маніпулює даними про колабораціонізм українців з нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи звинувачення українців у колабораціонізмі, висловлені Путіним у статті для американського журналу The National Interest, передає Цензор.НЕТ.
"Він звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не говорить про участь росіян у збройних формуваннях Третього рейху. Але ж те, що понад 400 тис. етнічних росіян воювали на боці нацистської Німеччини, є історичним фактом", - наголосив Боднар.
У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ідея російських законодавців скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, видається "дивною, якщо не трагікомічною", і прогнозують бурхливу реакцію українського суспільства, якщо вона буде реалізована.
"Наразі невідомо, як ця ідея буде реалізовуватися у Держдумі РФ, але якщо вона стане доконаним фактом, думаю, реакція буде дуже бурхливою, і не тільки від МЗС, а й від суспільства, Українського інституту національної пам’яті, від наших політиків", - сказав дипломат.
Він зазначив, що ідея скасувати засудження пакту Молотова-Ріббентропа, який фактично дав "зелене світло" Другій світовій війні, - це має дивний вигляд, якщо не трагікомічний.
У цьому контексті Боднар нагадав, що в Росії вже змінили дату закінчення Другої світової війни; попри розпал пандемії наполегливо намагаються провести парад, хоча 9 травня давно позаду; знову запускають "стару радянську пісню", що Радянський Союз оборонявся, а не нападав, хоча об'єктивно доведено зворотне.
"Гітлерівська Німеччина та сталінський СРСР у зговорі розпочали цю війну спільним нападом на Польщу, а потім ділили Європу між собою. Росіяни заявляють, що ревізією історії займається Захід. Але ж вони самі раніше оприлюднили всі докази агресивної політики Радянського Союзу! Домовленість Сталіна і Гітлера про поділ Польщі й сфер впливу підтверджують архівні матеріали. Це була така real politic, яка базувалася на імперських амбіціях кожного з цих тиранів. А тепер у путінській Росії усе це відбілюють і звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни всіх інших, але тільки не Сталіна", - констатував заступник міністра.
"Більшість політиків знають історію своїх країн, історію тієї страшної війни і усвідомлюють сьогоднішні реалії. Нагадаю, що Європейський парламент своєю Декларацією від 23 вересня 2008 року засудив Пакт Гітлера-Сталіна як такий, що розділив Європу на дві сфери інтересів за допомогою секретних додаткових протоколів, і такий, що спричинив масові депортації, убивства й поневолення, які мали місце у зв’язку з актами агресії сталінізму й нацизму і підпадають під категорію військових злочинів і злочинів проти людяності. Фактично, наслідком підписання пакту стала війна, окупації, масові вбивства, Голокост і багато інших страшних трагедій. Путін цим досі розлючений – це видно з його статті, де він заявляє, що це "клевета и подлость"", - резюмував Боднар.
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в добавок воевал с оккупантом Сталиным.
- Добровольческий полк СС «Варяг».
- 1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
- 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
- 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии, 16 полков.
- СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944 г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
- 1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда 113» СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС «Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС - 4 отряда спецназначения.
« Москва. Кругом летали,разносимые ветром,клочья рваных документов и
марксистских брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для
клиенток ,"дамы" выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут-
надо прически делать ! ! ! ».
ПРИСЯГА ВОИНА УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ. (ОУН - УПА )
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Я, воин Украинской повстанческой армии, взявши в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед великим народом украинским, перед святой землей украинской, перед пролитой кровью всех наилучших сынов украинских и перед Высшим политическим проводом народа украинского: бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков и за создание Украинской независимой соборной державы. В этой борьбе не пожалею ни крови, ни жизни и буду сражаться до последнего вздоха и окончательной победы над всеми врагами Украины.
Буду мужественным, отважным и храбрым в бою и беспощадным к врагам земли украинской.
Буду честным, дисциплинированным и революционно-бдительным воином. Буду выполнять все приказы начальников. Строго хранить военную и государственную тайну.
Буду хорошим побратимом в бою и в боевой жизни всем своим товарищам по оружию.
Если я нарушу, или отступлю от этой присяги, то пусть меня покарает суровый закон украинской национальной революции и падет на меня презрение украинского народа.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
А вот присяга лапотных москалей -кацапов....гитлеровских холуёв - прихвостней.
РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ, РОА. ПРИСЯГА !
До 28 января 1945 года:
Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды Русской освободительной армии, торжественно клянусь: честно бороться против большевиков, на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага, на стороне Германской армии и её союзников, клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться Вождю и Главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов, во исполнение этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь.
Боже, помоги нам спасти Россию!
С 28 января 1945 года:
Я, как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов Вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю - для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь.
Найти различия в этих двух присягах я думаю не трудно !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
"Кто больше всего сдавался в плен":
https://istrind.livejournal.com/222965.html
всему миру?
- В нём умерли одновременно
пи.дун, врун, брехло, трепач и лжец. Все пятеро лежат, разлагаются.