Якщо на COVID-19 захворіють 60 осіб на 100 тис. населення, потрібно буде ухвалювати рішення про епідситуацію, - Кабмін

Кабінет Міністрів назвав показник, після якого необхідно буде ухвалювати рішення про епідеміологічну ситуацію в країні.

Ця інформація була озвучена на селекторній нараді про ситуацію з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Маркер, після якого треба ухвалювати рішення про епідемічну ситуацію, - 60 осіб на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.

Зараз показник захворюваності по Україні становить 46,8 випадків на 100 тис. населення.

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