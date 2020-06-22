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Якщо на COVID-19 захворіють 60 осіб на 100 тис. населення, потрібно буде ухвалювати рішення про епідситуацію, - Кабмін
Кабінет Міністрів назвав показник, після якого необхідно буде ухвалювати рішення про епідеміологічну ситуацію в країні.
Ця інформація була озвучена на селекторній нараді про ситуацію з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Маркер, після якого треба ухвалювати рішення про епідемічну ситуацію, - 60 осіб на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.
Зараз показник захворюваності по Україні становить 46,8 випадків на 100 тис. населення.
Топ коментарі
+10 Dominik Czarnecki
показати весь коментар22.06.2020 16:29
+9 die Sonne #460845
показати весь коментар22.06.2020 16:34
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар22.06.2020 16:29
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https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m
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Оскільки Зеля до цього часу не приїхав попіаритись на вибух, то з великою долею ймовірності коронавірус ЗеЛєнки - це прикриття для їхнього відпочинку десь на екзотичних островах
Гофно на лизаПЕДОВ!