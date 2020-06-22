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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо на COVID-19 захворіють 60 осіб на 100 тис. населення, потрібно буде ухвалювати рішення про епідситуацію, - Кабмін

Якщо на COVID-19 захворіють 60 осіб на 100 тис. населення, потрібно буде ухвалювати рішення про епідситуацію, - Кабмін

Кабінет Міністрів назвав показник, після якого необхідно буде ухвалювати рішення про епідеміологічну ситуацію в країні.

Ця інформація була озвучена на селекторній нараді про ситуацію з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Маркер, після якого треба ухвалювати рішення про епідемічну ситуацію, - 60 осіб на 100 тис. населення", - сказано в повідомленні.

Зараз показник захворюваності по Україні становить 46,8 випадків на 100 тис. населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки COVID-19 відчуватимуться ще десятиліття, - ВООЗ

Автор: 

Кабмін (14089) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
https://moz.gov.ua/article/health/epidemii-gripu-v-kraini-nemae-scho-treba-znati-pro-perevischennja-epidemichnogo-porogu Епідем. поріг для грипу
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22.06.2020 16:29
+9
Тоесть то, что делали всё это время было без всякой эпидемии - просто так? Права и свободы ущемляли, все в намордниках ходят, а ещё даже и эпидемии небыло, даже такой как грипп?
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22.06.2020 16:34
+7
Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3512
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22.06.2020 16:29
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Если COVID-19 заболеют 60 чел. на 100 тыс. населения, нужно будет принимать решение об эпидситуации, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3512
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22.06.2020 16:29 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/health/epidemii-gripu-v-kraini-nemae-scho-treba-znati-pro-perevischennja-epidemichnogo-porogu Епідем. поріг для грипу
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22.06.2020 16:29 Відповісти
518 человек на 100 тыс. Интересная цифирь.
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22.06.2020 16:39 Відповісти
то для гриппа 600,а для короны от балды решили на порядок меньше,кули...
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22.06.2020 16:40 Відповісти
Вы это сделаете! Многие страны уже выходят,а у вас как у ослика Иа. Входит и выходит,опять входит и выходит.
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22.06.2020 16:33 Відповісти
Тоесть то, что делали всё это время было без всякой эпидемии - просто так? Права и свободы ущемляли, все в намордниках ходят, а ещё даже и эпидемии небыло, даже такой как грипп?
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22.06.2020 16:34 Відповісти
https://youtu.be/_B2YKZIoRqg потом каждому поводок
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22.06.2020 16:38 Відповісти
Посмотрите как сделали наши "специалисты" и сделайте наоборот,-тогда точно будет лучше!
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22.06.2020 16:36 Відповісти
Хворих набагато більше. Не всі звертаються по допомогу.
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22.06.2020 16:38 Відповісти
В такому випадку, летальність набагато менша, чи не так?
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22.06.2020 16:41 Відповісти
В нас дуже перевірять, хто з Польщі приїхав...а з ковідоносної Білорусії наче ніхто й не їде...
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22.06.2020 16:40 Відповісти
Да так запугали,что соседка с сердечным приступом,просила скорую не вызывать,боится подцепить короновирус. https://youtu.be/_B2YKZIoRqg
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22.06.2020 16:41 Відповісти
То було 40, тепер вже 60, а потім вже й рішеніє прінімать буде пізно ...
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22.06.2020 16:41 Відповісти
Эпидемический порог 1 тыс.заболевших на 100 тыс. жителей.
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22.06.2020 16:42 Відповісти
Коли виздихають всі зебіли, тоді і закінчиться епідемія.
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22.06.2020 17:21 Відповісти
ога, прольотом через Берлін

https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m
https://twitter.com/m170261m


https://twitter.com/m170261m

https://twitter.com/m170261m Джордж Орвелл @m170261m

https://twitter.com/m170261m https://twitter.com/m170261m



Оскільки Зеля до цього часу не приїхав попіаритись на вибух, то з великою долею ймовірності коронавірус ЗеЛєнки - це прикриття для їхнього відпочинку десь на екзотичних островах
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22.06.2020 17:35 Відповісти
Камбмн-это что и где,в %-ном соотношении к жителям Украины?
Гофно на лизаПЕДОВ!
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22.06.2020 21:59 Відповісти
 
 