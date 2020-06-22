Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як "занепокоєння" про здоров'я дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

Скасування ЗНО під приводом турботи про здоров'я студентів активно просувається керівництвом окремих вишів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Треба розуміти, що ЗНО як одна з успішних реформ - за визначенням зачепила чиїсь інтереси. Добряче зачепила. І спроби скасувати були завжди. Але зараз, в умовах карантину і постійної невизначеності, у декого виникла ідея, скажімо так, спробувати хитнути ситуацію якраз у цей момент.

Мені про це у попередню п’ятницю ввечері одночасно повідомили три незалежні джерела. Причому формулювання були практично ідентичні: документи про можливе скасування ЗНО на виході; і вони є дуже небезпечні для того, щоб взагалі залишити ЗНО. Бо там розглядався такий сценарій, що ЗНО скасують, а всі вступні іспити будуть віддані на розсуд закладів вищої освіти", - розповів Горбачов.

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На питання, чи варто за цим фінансовий інтерес керівництва вишів, освітній омбудсмен зазначив: "Хто ж про профіт вголос скаже? Звичайно, це обґрунтовувалося виключно як турбота про здоров'я дітей".

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