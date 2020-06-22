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Новини Коронавірус і карантин
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Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як "занепокоєння" про здоров'я дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як

Скасування ЗНО під приводом турботи про здоров'я студентів активно просувається керівництвом окремих вишів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Треба розуміти, що ЗНО як одна з успішних реформ - за визначенням зачепила чиїсь інтереси. Добряче зачепила. І спроби скасувати були завжди. Але зараз, в умовах карантину і постійної невизначеності, у декого виникла ідея, скажімо так, спробувати хитнути ситуацію якраз у цей момент.

Мені про це у попередню п’ятницю ввечері одночасно повідомили три незалежні джерела. Причому формулювання були практично ідентичні: документи про можливе скасування ЗНО на виході; і вони є дуже небезпечні для того, щоб взагалі залишити ЗНО. Бо там розглядався такий сценарій, що ЗНО скасують, а всі вступні іспити будуть віддані на розсуд закладів вищої освіти", - розповів Горбачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

На питання, чи варто за цим фінансовий інтерес керівництва вишів, освітній омбудсмен зазначив: "Хто ж про профіт вголос скаже? Звичайно, це обґрунтовувалося виключно як турбота про здоров'я дітей".

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбачовим читайте за посиланням.

Автор: 

карантин (18172) ЗНО (323) Горбачов Сергій (29) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Все попытки инициировать отмену ВНО подаются, как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1903
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22.06.2020 16:40
+6
Доведено, що для сприйняття серіальчіків 95 квартала, мімасіків, постіків і відосіків головного Зебіла вистачає 3-х класів. Чим глибша освіта, тим більше несприйняття ваказаної творчості.
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22.06.2020 17:00
+4
Слава богу , что мой наследник закончил универ . Искренне не завидую родителям и абитуриентам .
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22.06.2020 16:38
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Слава богу , что мой наследник закончил универ . Искренне не завидую родителям и абитуриентам .
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22.06.2020 16:38 Відповісти
Все попытки инициировать отмену ВНО подаются, как "беспокойство" о здоровье детей, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1903
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22.06.2020 16:40 Відповісти
я скажу больше: нарушение прав человека, нанесение людям морального и материального ущерба, нанесение вреда их здоровью... все эти дурантинные мерзости подаются исключительно как забота о жизни и здоровье людей...
то, что власти эту мерзость так преподносят, это не удивительно. удивляет огромное количество муфлонов, которые верят в этот бред.
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22.06.2020 16:42 Відповісти
"Беспокойство " о карманах учителей и приемных комиссий....
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22.06.2020 16:44 Відповісти
в вузах нет учителей, они остались в школе. там преподьі.
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22.06.2020 16:45 Відповісти
Средняя аттестата.... или сейчас уже нет?
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22.06.2020 16:51 Відповісти
Раньше, помню, родители с челобитными за учителями бегали ради среднего балла.....
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22.06.2020 16:52 Відповісти
Сколько будет тогда стоимость каждой десятой балла в аттестате? Огласить прейскурант можно?
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22.06.2020 16:53 Відповісти
Спросите у кого нибудь другого... мои поступили не заморачиваясь...
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22.06.2020 16:59 Відповісти
И так --- одни пятерки...
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22.06.2020 17:01 Відповісти
дааа, знаем єту риторику. точно так же школьі вместе с родительскими комитетами доят родителей и єто всегда с формулировкой "єто же для вашего ребенка".
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22.06.2020 16:44 Відповісти
и ежегодная опупея с заменой окон и штор --- хоть вписывай уже в школьную программу!
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22.06.2020 17:25 Відповісти
директриссе и зав.районо надо уже покупать авто с квадратными колесами... в виде окон....
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Почему нельзя сделать так: с 6 лет 1 - 9 кл., потом 4 года (техникум, колледж) с получение диплома бакалавра. Дальше кому хочется 3-4 года в университете получение диплома специалиста, магистра.

Я не понимаю зачем нужны в школах 10, 11 кл. , а теперь еще и 12й...
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22.06.2020 16:46 Відповісти
Семилетку ( а еще лучше ---4 класса) -- весь балласт сбрасывать копать траншеи... грузчики тоже нужны....
У кого голова на плечах есть, тех учить --- будущее нации....
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22.06.2020 16:56 Відповісти
А хто заважає для вступу до коледжу після 9 - го класу ?
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22.06.2020 16:59 Відповісти
никто, идея в том чтоб просто ликвидировать такое понятие как 10 11 12 кл. Чтоб разгрузить школы чтоб не было второй смены, что б наоборот загрузить техникумы колледжи, которые имеют место просто исчезать из за недобора. Что б дети как можно раньше чувствовали самостоятельность и возможность зарабатывать (стипендию).
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22.06.2020 17:06 Відповісти
чтобьі не бьіло второй сменьі нужно не только шпаківні под небеса строить, но и школьі с садиками.
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22.06.2020 18:44 Відповісти
10 11 12 кл

Согласитесь, одновременно с обучением в колледже вы 3 класса программы так же хорошо как в школе - не освоите.

А если программа этих трёх классов в вашей будущей профессии понадобится??? Где учиться?

Уж лучше так как есть. Нужна - учитесь, не нужна - идите в колледж.
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22.06.2020 23:56 Відповісти
так так и есть. только добровольно. Хочеь 10-11 в школе, хочешь 10-11 в техникуме, бурсе, коледже заканчивай. а где 12й взялся?
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22.06.2020 18:42 Відповісти
12 по новой программе с прошлого года для первоклассников будет.
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22.06.2020 23:42 Відповісти
Доведено, що для сприйняття серіальчіків 95 квартала, мімасіків, постіків і відосіків головного Зебіла вистачає 3-х класів. Чим глибша освіта, тим більше несприйняття ваказаної творчості.
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22.06.2020 17:00 Відповісти
Звичайно, так... та нехай би собі дивились.... але, на жаль, на виборах у них такий же голос, як скажімо, у доктора філософії, видатного вченого, як у Вас, як у мене....
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22.06.2020 17:14 Відповісти
https://shkolazhizni.ru/world/articles/99986/

Люди не равны. Кто-то рождается быстрым, а кто-то красивым. Есть те, у кого родители бедняки, и те, у кого слабое здоровье. Рождение, воспитание и талант. Все люди разные! Верно, люди рождены, чтобы быть разным! Неравенство - это не порок. Равенство само по себе - зло.

Равенство среди неравных (а все люди изначально неравны по своим возможностям, умениям и т. д.) - это благо для слабых и несчастных, но несправедливость по отношению к достойным, умным, опытным, состоявшимся.

Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як "занепокоєння" про здоров'я дітей, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 6108
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22.06.2020 17:23 Відповісти
Почему-то начал искать фразу о полковнике Кольте... оказалось, здесь --- наоборот...но --- тоже правильно....
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22.06.2020 17:33 Відповісти
І всі петиції на тю тематику страшенно безграмотні.
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22.06.2020 17:30 Відповісти
Як тільки відмінять ЗНО --- Ви нас не впізнаєте!
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22.06.2020 17:36 Відповісти
Давайте відміняти: називний - ЗНО, родовий - ЗНА, давальний - ЗНУ...
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22.06.2020 18:47 Відповісти
та нехай уже буде --- скасують!)
відчуваю, що так теж -- невірно...
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30.06.2020 17:17 Відповісти
Хто подасть до суду про порушення прав громадян, які складали ВНО
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22.06.2020 23:04 Відповісти
 
 