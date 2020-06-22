Усі спроби ініціювати скасування ЗНО подаються, як "занепокоєння" про здоров'я дітей, - освітній омбудсмен Горбачов
Скасування ЗНО під приводом турботи про здоров'я студентів активно просувається керівництвом окремих вишів.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
"Треба розуміти, що ЗНО як одна з успішних реформ - за визначенням зачепила чиїсь інтереси. Добряче зачепила. І спроби скасувати були завжди. Але зараз, в умовах карантину і постійної невизначеності, у декого виникла ідея, скажімо так, спробувати хитнути ситуацію якраз у цей момент.
Мені про це у попередню п’ятницю ввечері одночасно повідомили три незалежні джерела. Причому формулювання були практично ідентичні: документи про можливе скасування ЗНО на виході; і вони є дуже небезпечні для того, щоб взагалі залишити ЗНО. Бо там розглядався такий сценарій, що ЗНО скасують, а всі вступні іспити будуть віддані на розсуд закладів вищої освіти", - розповів Горбачов.
На питання, чи варто за цим фінансовий інтерес керівництва вишів, освітній омбудсмен зазначив: "Хто ж про профіт вголос скаже? Звичайно, це обґрунтовувалося виключно як турбота про здоров'я дітей".
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбачовим читайте за посиланням.
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то, что власти эту мерзость так преподносят, это не удивительно. удивляет огромное количество муфлонов, которые верят в этот бред.
Я не понимаю зачем нужны в школах 10, 11 кл. , а теперь еще и 12й...
У кого голова на плечах есть, тех учить --- будущее нации....
Согласитесь, одновременно с обучением в колледже вы 3 класса программы так же хорошо как в школе - не освоите.
А если программа этих трёх классов в вашей будущей профессии понадобится??? Где учиться?
Уж лучше так как есть. Нужна - учитесь, не нужна - идите в колледж.
Люди не равны. Кто-то рождается быстрым, а кто-то красивым. Есть те, у кого родители бедняки, и те, у кого слабое здоровье. Рождение, воспитание и талант. Все люди разные! Верно, люди рождены, чтобы быть разным! Неравенство - это не порок. Равенство само по себе - зло.
Равенство среди неравных (а все люди изначально неравны по своим возможностям, умениям и т. д.) - это благо для слабых и несчастных, но несправедливость по отношению к достойным, умным, опытным, состоявшимся.
відчуваю, що так теж -- невірно...