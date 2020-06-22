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Новини Агресія Росії проти України
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Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар

Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар

Міністерство закордонних справ планує подальший перегляд і скорочення договірної бази з Російською Федерацією до мінімально необхідного рівня.

Про це в інтерв'ю Укрінформу  заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"До (російсько-української – ред. ) війни у нас було 453 підписані двосторонні угоди. Зараз залишаються чинними близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися", - сказав дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що Україна не йде на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити нашим громадянам.

"Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, відповідно, громадяни України до карантину вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали змогу отримати захист. Якщо скасувати відразу всі угоди, ми опинимося у патовій ситуації, коли не матимемо механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ. А цього допускати не можна", - зазначив заступник міністра.

Боднар поінформував, що наразі чинними є функціональні договори - частково договірна база в рамках СНД і частково двостороння.

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"Але ми з міністерствами і відомствами їх поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України", - пояснив він.

За словами Боднара, ми маємо зважати на необхідність дотримання всіх процедур виходу чи припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування чинності певних документів.

"Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Ми вважаємо, що вони мають бути чинними, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - акцентував заступник міністра.

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Автор: 

Боднар Василь (152) дипломатія (711) росія (65162)


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Топ коментарі
+12
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1273
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22.06.2020 16:49
+10
"...граждане Украины свободно туда (рашу) перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту ..." Граждане Украины рашу не посещают . Недограждане ?
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22.06.2020 16:47
+8
Шел 7-й год войны с расеей...
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22.06.2020 16:54
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Дехто пророкує повномасштабну війну кремля проти України в найближчому майбутньому.
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22.06.2020 17:14 Відповісти
Порохобот это одураченный патриот. А мысль о том, что только порохобот может быть патриотом как раз и является последствием одурачивания. В реальности патриотов гораздо больше. Любовь к олигарху это наваждение, которому подверглась лишь малая часть людей любящих или как минимум уважающих Украину.)
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22.06.2020 17:33 Відповісти
а кто ж тогда те ,кто при войне выбрал клоуна-малороса? отмазки "лишь бы не порошенко" не канают - с зелей не мертвечук или петушарий выбирался во втором туре ,чтоб оправдать выбор клоуна
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Это никакие не отмазки. Из пресловутых 73% около 40% действительно голосовало именно по принципу "лишь бы не Порошенко". Пускай ваты сейчас в стране 20-25%. Остальные вполне проукраинские граждане.
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22.06.2020 18:30 Відповісти
Скажи, ты правда веришь, что если бы не случился Майдан и страна пошла по пути тайожного союза, то Петро стал бы яростным оппозиционером, втихаря начищающим в схроне пулемёт?))
Ну вот для абсолютного большинства очевидно, что конечно же нет! Ходил бы сейчас в первых рядах с портретом деда на 9 мая, рассказывал бы о прелестях двух гос.языков, и сетовал за единство православной веры.))
Просто так сложилось, что ему срочно нужно было сыграть патриота. И он сыграл. Кому-то понравилось, большинству нет.
А Зеленский просто оказался в нужный момент в нужном месте и подобрал то, что у Пети упало.
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22.06.2020 18:39 Відповісти
сійтесь смійтесь.Клоун-це просто проміжна ланка.Наступний буде бойко.Чи ще якась гнида прокацаплена з *******
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22.06.2020 23:08 Відповісти
Якщо знову пропхнете Петра у другий тур, такий варіант теоретично можливий.
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23.06.2020 05:02 Відповісти
"...граждане Украины свободно туда (рашу) перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту ..." Граждане Украины рашу не посещают . Недограждане ?
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22.06.2020 16:47 Відповісти
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1273
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22.06.2020 16:49 Відповісти
Украина продолжит отменять договоры и соглашения с Россией, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 2485
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22.06.2020 16:54 Відповісти
Шел 7-й год войны с расеей...
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22.06.2020 16:54 Відповісти
Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 21
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22.06.2020 17:29 Відповісти
"Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет - РИА Новости"
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22.06.2020 17:46 Відповісти
Если кто не заметил, страна которая держится от рф подальше живёт лучше.
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22.06.2020 20:08 Відповісти
Росія-це не Північна Корея, з якою навіть США рахуються.Тому треба обережно виходити з обіймів старшого брата і забути про дружбу з нею назавжди!
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23.06.2020 00:00 Відповісти
 
 