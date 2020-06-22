Україна й надалі скасовуватиме договори та угоди з Росією, - заступник глави МЗС Боднар

Міністерство закордонних справ планує подальший перегляд і скорочення договірної бази з Російською Федерацією до мінімально необхідного рівня.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"До (російсько-української – ред. ) війни у нас було 453 підписані двосторонні угоди. Зараз залишаються чинними близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися", - сказав дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що Україна не йде на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити нашим громадянам.

"Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність в Росії, відповідно, громадяни України до карантину вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали змогу отримати захист. Якщо скасувати відразу всі угоди, ми опинимося у патовій ситуації, коли не матимемо механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ. А цього допускати не можна", - зазначив заступник міністра.

Боднар поінформував, що наразі чинними є функціональні договори - частково договірна база в рамках СНД і частково двостороння.

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"Але ми з міністерствами і відомствами їх поступово переглядаємо, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України", - пояснив він.

За словами Боднара, ми маємо зважати на необхідність дотримання всіх процедур виходу чи припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування чинності певних документів.

"Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Ми вважаємо, що вони мають бути чинними, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - акцентував заступник міністра.

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