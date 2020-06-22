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Новини Коронавірус і карантин
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Львівщина б'є антирекорди із COVID-19, тому що там ліквідували чергу на тести, - Ляшко

Львівщина б'є антирекорди із COVID-19, тому що там ліквідували чергу на тести, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому Львівська область б'є антирекорди із захворюваності на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави порушив питання великої кількості заражених – 200 осіб – на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести", - сказано в повідомленні.

За останню добу у Львівській області виявили 200 хворих COVID-19. Всього в регіоні підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусомв, з них 114 - летальні, 674 пацієнти одужали.

Також читайте: Якщо на COVID-19 захворіють 60 осіб на 100 тис. населення, потрібно буде ухвалювати рішення про епідситуацію, - Кабмін

В область прибув міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він збирається проінспектувати лікарні, в яких лікують хворих на коронавірусну хворобу.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2427)


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Топ коментарі
+10
Кагбе чистосердечное признание про зебильную "статистику"
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22.06.2020 17:01
+9
Шо так... шо эдак... врет он... или не врет...
Но, вывод тут однозначный:
ЗЕ-"новые"-лица ******** борьбу с эпидемией!
И разворовали все деньги.
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22.06.2020 17:06
+8
А никто и не сомневался, что все ваши цифры - манипуляции для неокрепшего мозга.
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22.06.2020 17:01
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Кагбе чистосердечное признание про зебильную "статистику"
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22.06.2020 17:01 Відповісти
Це ще не все.
Чекаємо слідуюче, як рахують виявлених переслабувавших. Буде цікаво.
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22.06.2020 17:47 Відповісти
А никто и не сомневался, что все ваши цифры - манипуляции для неокрепшего мозга.
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22.06.2020 17:01 Відповісти
Шо так... шо эдак... врет он... или не врет...
Но, вывод тут однозначный:
ЗЕ-"новые"-лица ******** борьбу с эпидемией!
И разворовали все деньги.
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22.06.2020 17:06 Відповісти
Пофиг сколько в реале заболевших - главное количество обработаных тестов.
"Как победить короновирус". В.Ляшко (из неопубликованого)
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22.06.2020 17:08 Відповісти
З такими зебілами в України немає майбутнього.
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22.06.2020 17:09 Відповісти
ну вы зачетные дибилы.... ребята. А решения об усилении карантина принимаете сейчас
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22.06.2020 17:20 Відповісти
Нормально. Кількість інфікованих напряму залежить від кількості тестувань.
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22.06.2020 17:44 Відповісти
шо та курва меле, жінка другий тиждень не може отримати результат
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22.06.2020 22:49 Відповісти
рекорды,антирекорды по covid19?как понять этого недоумка,что он несет,как этот человек оказался на этой джолжности.,это бывший спортсмен,ему рекорды снятся,как можно морозить такой бред
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23.06.2020 00:16 Відповісти
 
 