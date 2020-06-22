Львівщина б'є антирекорди із COVID-19, тому що там ліквідували чергу на тести, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, чому Львівська область б'є антирекорди із захворюваності на COVID-19.

Про це йшлося на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави порушив питання великої кількості заражених – 200 осіб – на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести", - сказано в повідомленні.

За останню добу у Львівській області виявили 200 хворих COVID-19. Всього в регіоні підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусомв, з них 114 - летальні, 674 пацієнти одужали.

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В область прибув міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він збирається проінспектувати лікарні, в яких лікують хворих на коронавірусну хворобу.