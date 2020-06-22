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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин на Харківщині продовжено до 31 липня, обмежувальні заходи не послаблено, - ОДА

Карантин на Харківщині продовжено до 31 липня, обмежувальні заходи не послаблено, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки Харківської області ухвалила рішення про продовження карантину до 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"Динаміка захворюваності в нас збільшується, і це дуже погано. До п’ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тис. населення. Якщо б з п’ятниці до сьогодні ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі посилювати карантинні заходи. На сьогодні ситуація стабілізувалася: за вчора в нас при тому, що була зроблена достатня кількість тестів, зафіксовано 6 випадків", - сказав Олексій Кучер.

При цьому він підкреслив, що 90% випадків зафіксовано в місті Харкові і лише 10 % - у районах області.

За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру Анни Сухорукової, на цей час найбільша напруженість епідпроцесу фіксується саме в Харкові, де протягом тижня захворюваність становить понад 12 випадків на 100 тис. населення.

Зазначається, що зараз у регіоні проводиться вдвічі більше досліджень, ніж визначено Міністерством охорони здоров'я для пом'якшення карантинних обмежень.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Господи дай розум тим, хто його не має.
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22.06.2020 17:32 Відповісти
То пану до храму потрібно, а не по інтернетах шукати (розум).
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22.06.2020 17:48 Відповісти
 
 