Карантин на Харківщині продовжено до 31 липня, обмежувальні заходи не послаблено, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки Харківської області ухвалила рішення про продовження карантину до 31 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

"Динаміка захворюваності в нас збільшується, і це дуже погано. До п’ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тис. населення. Якщо б з п’ятниці до сьогодні ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі посилювати карантинні заходи. На сьогодні ситуація стабілізувалася: за вчора в нас при тому, що була зроблена достатня кількість тестів, зафіксовано 6 випадків", - сказав Олексій Кучер.

При цьому він підкреслив, що 90% випадків зафіксовано в місті Харкові і лише 10 % - у районах області.

За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру Анни Сухорукової, на цей час найбільша напруженість епідпроцесу фіксується саме в Харкові, де протягом тижня захворюваність становить понад 12 випадків на 100 тис. населення.

Зазначається, що зараз у регіоні проводиться вдвічі більше досліджень, ніж визначено Міністерством охорони здоров'я для пом'якшення карантинних обмежень.

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