Ціна на газ для населення в червні знизиться на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в червні 2020 року становитиме 2,142 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газсбутів), що на 5,9% менше, ніж в травні 2020 року (2,276 грн/куб. м).

Як повідомлялося, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних зобов'язань розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час з березня-2020 на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор, після проведення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" тендеру на закупівлю газу на період поставки на березень-грудень 2020 року.

Україна взяла на себе зобов'язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам, забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин продовжено на два місяці - до 1 липня 2020 року.

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