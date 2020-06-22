Ціна на газ для населення в червні знизиться на 5,9% до 2,14 грн/куб. м
Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в червні 2020 року становитиме 2,142 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газсбутів), що на 5,9% менше, ніж в травні 2020 року (2,276 грн/куб. м).
Як повідомлялося, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних зобов'язань розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У той же час з березня-2020 на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор, після проведення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" тендеру на закупівлю газу на період поставки на березень-грудень 2020 року.
Україна взяла на себе зобов'язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам, забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин продовжено на два місяці - до 1 липня 2020 року.
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(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
Теперь смотрю "за доставку" получится около 300 грн в год. Итого в 6 раз больше.
В квартире "доставка " будет уже около 500 грн/год.
И это первая ласточка. Далее аппетиты "доставщиков" будут многократно расти и неважно сколько будет стоить газ и сколько ты его потребляешь. Тупо плати и всё тут. Дядя хочет жрать независимо от рыночной коньюктуры
Я за прошлый месяц заплатил 2.9грн/куб со всеми доставками
ану скажи, за який період нараховується плата за транспортування?
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2546181-turkmenistan-skasovue-komunalnij-raj-dla-naselenna.html З 1 січня 2019 року у Туркменістані буде скасовано безкоштовне надання населенню електроенергії, газу, питної води і харчової солі.
І додайте рядок із споживанням газу в ці місяці.
Ви будете здивовані.
Я за последнюю, самую теплую в истории, зиму вынужден платить самую высокую в истории цену!!!
Всегда был уверен, что соеголовые прышэлэпкувати
за доставку... за проверку качества...(коэффициент то еще никто не отменил)))
Но некоторые алогичные индивидуумы недовольны- хотят вернуть прежние близкие им и родные 8.
Скажите, как же их зовут?