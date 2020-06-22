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Новини Тарифи ЖКГ
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Ціна на газ для населення в червні знизиться на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Ціна на газ для населення в червні знизиться на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла в червні 2020 року становитиме 2,142 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газсбутів), що на 5,9% менше, ніж в травні 2020 року (2,276 грн/куб. м).

Як повідомлялося, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних зобов'язань розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів №17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час з березня-2020 на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор, після проведення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" тендеру на закупівлю газу на період поставки на березень-грудень 2020 року.

Україна взяла на себе зобов'язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам, забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин продовжено на два місяці - до 1 липня 2020 року.

Також читайте: Співпраця з МВФ дозволить суттєво знизити ціну на газ для населення, - Марченко

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Нафтогаз (4418) тарифи (2032) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+17
Это как стоимость уборки снега летом .
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22.06.2020 17:07
+15
Жабенятки, читайте уважно:
(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
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22.06.2020 17:13
+13
А особливо це кумедно: для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года
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22.06.2020 17:15
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Для сои оставьте 8грн/куб.
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22.06.2020 17:05 Відповісти
Жабенятки, читайте уважно:
(без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов)
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22.06.2020 17:13 Відповісти
А особливо це кумедно: для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года
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22.06.2020 17:15 Відповісти
На даче газом практически не пользовались. Ну что-то 10 куб/год. Платили 40 -70 грн в год.
Теперь смотрю "за доставку" получится около 300 грн в год. Итого в 6 раз больше.
В квартире "доставка " будет уже около 500 грн/год.
И это первая ласточка. Далее аппетиты "доставщиков" будут многократно расти и неважно сколько будет стоить газ и сколько ты его потребляешь. Тупо плати и всё тут. Дядя хочет жрать независимо от рыночной коньюктуры

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22.06.2020 17:26 Відповісти
Кортичневоротый, считать научись.
Я за прошлый месяц заплатил 2.9грн/куб со всеми доставками
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22.06.2020 17:29 Відповісти
сс*чьнок, ти палишся - транспортні витрати йдуть окремою платіжкою
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22.06.2020 19:14 Відповісти
А суммировать вы не можете? Мозгов не хватает?
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22.06.2020 21:12 Відповісти
давай разом порахуємо...
ану скажи, за який період нараховується плата за транспортування?
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22.06.2020 21:20 Відповісти
Спасибо солнцеликому за то, что снизил мировые цены на газ, и за то, что при его светлейшем правлении таки насало лето и вместе с ним сезонное снижение цен на газ!!!!
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22.06.2020 17:24 Відповісти
до чего же тупые быдлошанувальныкы путинской сопли...
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22.06.2020 17:44 Відповісти
дякуемо
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22.06.2020 17:06 Відповісти
Это как стоимость уборки снега летом .
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22.06.2020 17:07 Відповісти
Кто читает кацапские новости - там тоже цена собственного газа плавает или стоит как ...?
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22.06.2020 17:08 Відповісти
А слабо блазню зробити як попередній Туркменбаші - безкоштовні: електроенергія, газ, питна вода, харчові сіль...
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2546181-turkmenistan-skasovue-komunalnij-raj-dla-naselenna.html З 1 січня 2019 року у Туркменістані буде скасовано безкоштовне надання населенню електроенергії, газу, питної води і харчової солі.
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22.06.2020 17:09 Відповісти
У меня 2 котла, на газ и дрова. Кто подскажет, дрова на зиму готовить или не? Потому что если цена будет газ до 3 грн, дрова не нужны.
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22.06.2020 17:09 Відповісти
Подавати вищі показники газу і таким чином проплати влітку "зимовий запас"
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22.06.2020 17:11 Відповісти
там тоже не дураки сидят. если я начну подавать летом показатели по 400 куб/мес, приедут смотреть на счетчик. не вариант
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22.06.2020 17:15 Відповісти
Так не пускайте их) Вы же теоретически можете поехать в другой город, страну и т.д. - поэтому открыть газовикам дверь будет невозможно)
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Лучше деньги готовь.
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22.06.2020 17:11 Відповісти
Цена на газ для населения в июне снизится на 5,9% до 2,14 грн/куб. м - Цензор.НЕТ 7436
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22.06.2020 17:11 Відповісти
А тепер подовжте цю таблицю - липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень.
І додайте рядок із споживанням газу в ці місяці.
Ви будете здивовані.
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22.06.2020 17:42 Відповісти
ага, затішйє пєрєд бурєй
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22.06.2020 17:14 Відповісти
А что там с самой высокой в истории ценой отопления и гар воды?!
Я за последнюю, самую теплую в истории, зиму вынужден платить самую высокую в истории цену!!!
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22.06.2020 17:19 Відповісти
20 кубов горячей воды и бойлер.
Всегда был уверен, что соеголовые прышэлэпкувати
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22.06.2020 17:34 Відповісти
осенью перед отопительнім сезоном что-то все равно придумают...
за доставку... за проверку качества...(коэффициент то еще никто не отменил)))
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22.06.2020 17:20 Відповісти
Путинский интерфакс знает все.
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22.06.2020 17:26 Відповісти
А не построить ли у себя в огороде свой ПГХ?
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22.06.2020 17:45 Відповісти
Казалось бы, ну что плохого в снижении цены на газ для нас же?

Но некоторые алогичные индивидуумы недовольны- хотят вернуть прежние близкие им и родные 8.

Скажите, как же их зовут?
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22.06.2020 21:16 Відповісти
Газ по 2140 грн за 1000 к.м. Почему коммуналка не дешевеет столько лет?
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22.06.2020 22:19 Відповісти
Кто вам сказал?Я платил на 500-700 гр меньше за тепло этой зимой.Вы тоже не живете в Украине и вам изза поребрика виднее???
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22.06.2020 23:17 Відповісти
Гройсман обещал на 2020 год по 12000 гр тысяча кубов!Слава Богу ,что убрали от власти беспредельщиков Гройсмана и Порошенко!Действительно слава Богу!Сейчас газ 2900 гр.тысяча кубов + 6 гр транспортировка газа у меня в квартире за месяц!
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22.06.2020 23:15 Відповісти
 
 