27% батьків стали краще ставитися до вчителів з початку карантину, 19% - гірше, - освітній омбудсмен Горбачов. ІНФОГРАФІКА

Трохи більше чверті батьків змінили своє ставлення до вчителів у кращу сторону після переходу на дистанційне навчання в зв'язку з карантином.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він зазначив, що серед батьків було організовано опитування про те, як було організовано дистанційне навчання, і "там було останнє питання, який для мене був важливим. Питання таке: чи змінилося ваше ставлення до школи і вчителів під час карантину?"

Горбачов повідомив, що відповідь була суперечлиою: 27% говорили, що їхнє ставлення покращилося, 19% - відповіли, що погіршилося.

При цьому Горбачов підкреслив, що ставлення до вчителя залежить від самого вчителя.

"Там, де вчитель працює нормально, де він шукає способи, навіть у складних ситуаціях, знайти шлях до дитини; де він не боїться комунікувати, вчитися і опановувати нові форми освіти, де не боїться визнати помилку і вибачитися - там все нормально, ставлення до вчителя покращується. Бо ми отримало чимало позитивних відгуків про те, як класно школи організували навчання; як вчителі зібралися, сконцентрувалися і допомогли дітям у цей дуже важкий період", - зазначив освітній омбудсмен.

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"Але були й інші відповіді. Що учитель, в кращому випадку, на аркуші писав олівцем завдання, фотографував, кидав у вайбер - і вважав, що це дистанційна освіта", - додав Горбачов.

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