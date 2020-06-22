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27% батьків стали краще ставитися до вчителів з початку карантину, 19% - гірше, - освітній омбудсмен Горбачов. ІНФОГРАФІКА

Трохи більше чверті батьків змінили своє ставлення до вчителів у кращу сторону після переходу на дистанційне навчання в зв'язку з карантином.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він зазначив, що серед батьків було організовано опитування про те, як було організовано дистанційне навчання, і "там було останнє питання, який для мене був важливим. Питання таке: чи змінилося ваше ставлення до школи і вчителів під час карантину?"

Горбачов повідомив, що відповідь була суперечлиою: 27% говорили, що їхнє ставлення покращилося, 19% - відповіли, що погіршилося.

27% батьків стали краще ставитися до вчителів з початку карантину, 19% - гірше, - освітній омбудсмен Горбачов 01

При цьому Горбачов підкреслив, що ставлення до вчителя залежить від самого вчителя.

"Там, де вчитель працює нормально, де він шукає способи, навіть у складних ситуаціях, знайти шлях до дитини; де він не боїться комунікувати, вчитися і опановувати нові форми освіти, де не боїться визнати помилку і вибачитися - там все нормально, ставлення до вчителя покращується. Бо ми отримало чимало позитивних відгуків про те, як класно школи організували навчання; як вчителі зібралися, сконцентрувалися і допомогли дітям у цей дуже важкий період", - зазначив освітній омбудсмен.

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"Але були й інші відповіді. Що учитель, в кращому випадку, на аркуші писав олівцем завдання, фотографував, кидав у вайбер - і вважав, що це дистанційна освіта", - додав Горбачов.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Горбачовим читайте за посиланням.

Автор: 

Горбачов Сергій (29) дистанційне навчання (134)


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как можна относиться к тому чего нет???
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22.06.2020 17:24 Відповісти
Відсутність безпосереднього спілкування дійсно може покращити ставлення до іншої людини і навіть до вчителя...
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22.06.2020 17:25 Відповісти
Не согласен,просто тебе становится по барабану человек с которым ты не имеешь близких контактов.
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22.06.2020 21:42 Відповісти
Більшість тих, хто вчився до карантину, вчилась й на ньому. Більшість тих, хто сидів на уроках у телефонах, "загубили" ті телефони на карантині.
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Це надважливі вимірювання
Імітація державної бурхливої діяльності прогресує. Зелена влада вже не бачить берегів!
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22.06.2020 17:29 Відповісти
Як можна відноситися до тих хто повірив в вчительську зарплатню в 4000$ на міс?
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22.06.2020 17:30 Відповісти
стали относится лучше от того что всё переложили на плечи родителей!? я таких не встречал, хотя конечно не учителя в этом виноваты
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22.06.2020 21:18 Відповісти
Ага это как улучшение отношений с тем кого не видиш 6мес.Бред улучшились отношения с тем кого не видишь и не слышишь
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22.06.2020 21:39 Відповісти
 
 