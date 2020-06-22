Південна Корея заявила, що бореться з другою хвилею коронавірусу
Друга хвиля COVID-19 виникла в Сеулі і його околицях ще на початку травня, коли з послабленням карантину люди масово вирушили в бари і нічні клуби.
Про другу хвилю коронавірусної хвороби офіційно заявив Корейський центр з контролю і профілактики захворювань (KCDC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами директора KCDC Чон Ин Кена, перша хвиля хвороби в країні так і не закінчилася. Але вихідні на початку травня ознаменували в Сеулі і його околицях початок другої хвилі.
Пік захворюваності в Південній Кореї припав на кінець лютого, тоді щодня виявляли більш ніж по 900 осіб, що заразилися. Масове тестування і відстеження контактів усіх хворих дозволили досягти того, що наприкінці квітня щодня нових випадків було менш ніж 10.
Але коли на початку травня влада Південної Кореї послабила карантин, молодь хлинула в бари і нічні клуби.
"Ми спочатку передбачали, що друга хвиля з'явиться восени або взимку. Наш прогноз виявився неправильним", - сказав Чон Ин Кен.
Станом на 21 червня Південна Корея повідомила про 17 нових випадків захворювання. У попередні два дні зареєстрували 48 і 67 випадків.
Загалом у Південній Кореї захворіли 12 438 осіб, 280 з них померли.
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А на парад до *****- слабо
Китайці відзначилися новим штамом - пекінським (до уток - не має відношення!). Це вже може бути 4-ю.
Взагалом, досвід карантину, описаний достатньо зрозуміло з часів "іспанки" доводить - обмежувально - захисні обмеження - необхідні (запобігають новим хвилям).
******* влада, нібито, спочатку перевіряе реакцію народу, а потім брутально проводе те саме в загальнонаціональних масштабах.