Південна Корея заявила, що бореться з другою хвилею коронавірусу

Друга хвиля COVID-19 виникла в Сеулі і його околицях ще на початку травня, коли з послабленням карантину люди масово вирушили в бари і нічні клуби.

Про другу хвилю коронавірусної хвороби офіційно заявив Корейський центр з контролю і профілактики захворювань (KCDC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами директора KCDC Чон Ин Кена, перша хвиля хвороби в країні так і не закінчилася. Але вихідні на початку травня ознаменували в Сеулі і його околицях початок другої хвилі.

Пік захворюваності в Південній Кореї припав на кінець лютого, тоді щодня виявляли більш ніж по 900 осіб, що заразилися. Масове тестування і відстеження контактів усіх хворих дозволили досягти того, що наприкінці квітня щодня нових випадків було менш ніж 10.

Але коли на початку травня влада Південної Кореї послабила карантин, молодь хлинула в бари і нічні клуби.

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"Ми спочатку передбачали, що друга хвиля з'явиться восени або взимку. Наш прогноз виявився неправильним", - сказав Чон Ин Кен.

Станом на 21 червня Південна Корея повідомила про 17 нових випадків захворювання. У попередні два дні зареєстрували 48 і 67 випадків.

Загалом у Південній Кореї захворіли 12 438 осіб, 280 з них померли.

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