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Новини Коронавірус і карантин
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Південна Корея заявила, що бореться з другою хвилею коронавірусу

Південна Корея заявила, що бореться з другою хвилею коронавірусу

Друга хвиля COVID-19 виникла в Сеулі і його околицях ще на початку травня, коли з послабленням карантину люди масово вирушили в бари і нічні клуби.

Про другу хвилю коронавірусної хвороби офіційно заявив Корейський центр з контролю і профілактики захворювань (KCDC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами директора KCDC Чон Ин Кена, перша хвиля хвороби в країні так і не закінчилася. Але вихідні на початку травня ознаменували в Сеулі і його околицях початок другої хвилі.

Пік захворюваності в Південній Кореї припав на кінець лютого, тоді щодня виявляли більш ніж по 900 осіб, що заразилися. Масове тестування і відстеження контактів усіх хворих дозволили досягти того, що наприкінці квітня щодня нових випадків було менш ніж 10.

Але коли на початку травня влада Південної Кореї послабила карантин, молодь хлинула в бари і нічні клуби.

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"Ми спочатку передбачали, що друга хвиля з'явиться восени або взимку. Наш прогноз виявився неправильним", - сказав Чон Ин Кен.

Станом на 21 червня Південна Корея повідомила про 17 нових випадків захворювання. У попередні два дні зареєстрували 48 і 67 випадків.

Загалом у Південній Кореї захворіли 12 438 осіб, 280 з них померли.

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Автор: 

карантин (18172) Південна Корея (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Помре з пів сотні старих - от і вся друга хвиля.
А на парад до *****- слабо
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22.06.2020 17:33 Відповісти
Пока жители Виларибо ещё нарезают картошку, жители Вилабаджо уже добрались до второй волны эпидемии, которой нет и это всё выдумки жидомасонов.
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22.06.2020 18:20 Відповісти
ну, а ми, напевно вже в 3-ю. осінь - початок зими, розпал пандемії, і ось, нарешті, багатий врожай людської тупості, ледачості т.т.і. - 3 -тя хвиля!
Китайці відзначилися новим штамом - пекінським (до уток - не має відношення!). Це вже може бути 4-ю.
Взагалом, досвід карантину, описаний достатньо зрозуміло з часів "іспанки" доводить - обмежувально - захисні обмеження - необхідні (запобігають новим хвилям).

******* влада, нібито, спочатку перевіряе реакцію народу, а потім брутально проводе те саме в загальнонаціональних масштабах.
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22.06.2020 19:03 Відповісти
Всі ці термніи "перша хвиля", "друга хвиля" не можна стосувати до цього вірусу. Він є синтезованим а отже жодних хвиль не буде. Він просто буде вже завжди.
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22.06.2020 20:09 Відповісти
там територии с гулькин х...й., а населения 51 миллион,там они в перманентном карантине должны быть. если должны вообще
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23.06.2020 00:03 Відповісти
 
 