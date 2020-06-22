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Новини Коронавірус і карантин
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Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

У дослідженні, опублікованому в Nature Medicine, підкреслюються ризики використання "паспортів імунітету" COVID-19.

Учені в Китаї досліджували дві групи людей - по 37 осіб у кожній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuter.

У 90 відсотків з них вміст імуноглобуліну G через 2-3 місяці скоротився в середньому на 70 відсотків. Це порушує низку питань про те, наскільки довго триватиме у людей імунітет до COVID-19 і наскільки ефективною буде вакцина.

Деякі медики, як, наприклад, вірусолог із Гонконгу Цзінь Дунянь, вважають, що треба враховувати й інші складові імунної системи. Наприклад, деякі клітини запам'ятовують, як вони протидіяли вірусу, і можуть увімкнути цю пам'ять під час повторного зараження. Але вчені поки не знають, чи поширюється це на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року

Автори зазначеного дослідження виступають за тривале використання заходів громадської охорони здоров'я, таких як соціальне дистанціювання та ізоляція груп високого ризику.

Автор: 

карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Чого ти панікуєш? Стаття-фігня, невідомо для кого написана. Фактично зробила відкриття, що 1+1=2. Це для всіх вірусів вірно. Після знищення вірусу організму немає сенсу плодити мільони білків-антитіл (а вони для кожного вірусу різні). Організм оставляє лише невелику кількість еталонів, щоб у випадку нового нападу просто їх розмножити.
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22.06.2020 18:38
+5
Зебилы, не пунайтесь!
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
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22.06.2020 18:00
+4
Та сама байда. що і з звичайним грипом. Щеплення потрібно робити перед кожним сезоном.
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22.06.2020 17:49
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тобто, потрібні надійні ліки, а не вакцина
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22.06.2020 17:36 Відповісти
ось, що тут потрібно, а не ліки... https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI
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22.06.2020 17:51 Відповісти
Да, в те годы грипп реально считался очень опасным. Примерно как сейчас ковидло. Правда никто не вводил драконовских карантинов и постепенно человечество свыклось с этим вирусом, он стал не агрессивным
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22.06.2020 21:41 Відповісти
Від вірусів нема, вся надія на імунну систему людини.
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22.06.2020 17:44 Відповісти
Если каждые 4 месяца заражаться на Ковид, то уже никакая иммунная система не спасёт, не говоря уже о том во что превратятся лёгкие.
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22.06.2020 17:51 Відповісти
"Ми усе умрьом"!- як спитала одна кацапська поп-діва.
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22.06.2020 17:55 Відповісти
Дориан Грей, ты в Бога веруешь ?
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22.06.2020 18:03 Відповісти
Чого ти панікуєш? Стаття-фігня, невідомо для кого написана. Фактично зробила відкриття, що 1+1=2. Це для всіх вірусів вірно. Після знищення вірусу організму немає сенсу плодити мільони білків-антитіл (а вони для кожного вірусу різні). Організм оставляє лише невелику кількість еталонів, щоб у випадку нового нападу просто їх розмножити.
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22.06.2020 18:38 Відповісти
Від вірусів кору або паротиту імунітет пожиттєвий.
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22.06.2020 21:17 Відповісти
Так воно від любого вірусу пожиттєве при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу. Звичайно, якщо вірус не мутує.
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22.06.2020 21:37 Відповісти
Якщознайдете людину з пожиттевим імунітетом від герпесу або сказу - Нобелівську премію одержите.
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22.06.2020 21:49 Відповісти
Від сказу????
Я особливо не слідкував, але, якщо Мілуокський експеримент таки визнали коректним, то таких людей всього 3 в світі на 2015 рік, здається.
А на рахунок герпесу - це взагалі-то загальна назва досить великої кількості вірусних хвороб. І, наприклад імунітет від герпесу-4 має десь від 100 млн. людей, які перенесли його навіть без лікування.
І Ви неуважні - я чітко написав "при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу". Як із герпесом-4, наприклад.
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22.06.2020 22:53 Відповісти
Так, я не звернув увагу на фразу з терміном "затовк" .
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22.06.2020 23:36 Відповісти
Провакцинированные при повторном инфицировании точно дуба врежут. Вы хоть толковых ветеринаров поспрашивайте, они по работе с короновирусами разных животинок дело имеют. Они больше знают, чем наши эскулапы, что за сало дипломы купили.
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22.06.2020 18:02 Відповісти
Та сама байда. що і з звичайним грипом. Щеплення потрібно робити перед кожним сезоном.
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22.06.2020 17:49 Відповісти
Какой сезон? Лето в разгаре.
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22.06.2020 17:53 Відповісти
ЛОХОТРОН «Мёртвые ду́ши» - произведение Николая Васильевича Гоголя.

Записывают в типа больных: менты, чиновники, медики, пожарные ))) - БЮДЖЕТНИКОВ.

"Иван Васильевич менят профессию" - Меня терзают смутные сомнения...
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22.06.2020 17:53 Відповісти
...Я на короновирусных фронтах был...
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22.06.2020 18:05 Відповісти
там судьи мылятся на подходе...
короче - все малоимущие обездоленные слои населения в зоне риска...
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22.06.2020 18:08 Відповісти
Зебилы, не пунайтесь!
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
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22.06.2020 18:00 Відповісти
"Кількість антитіл з часом різко скорочується",але щось та й залишається?..А залишається вміння організму боротись з вірусом...Людський організм нічого не забуває,і пам"ять про те,як він боровся з ковідом залишається до кінця...Вдруге буде вже легше,навіть без антитіл...
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22.06.2020 18:12 Відповісти
А где квакающие Пригожинские,тролли отрицающие опасность коронавируса? Забились в дальний угол норы,от этой новости?
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22.06.2020 20:55 Відповісти
Шведы "обрадуются".
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22.06.2020 21:18 Відповісти
Это не просто плохо, это пи...(очень) как плохо...

А как же теперь вакцинация? Как расчёт на выработку коллективного иммунитета? Придётся лечить тех кто заболел, а не проводить профилактику.
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22.06.2020 23:00 Відповісти
 
 