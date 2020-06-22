Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

У дослідженні, опублікованому в Nature Medicine, підкреслюються ризики використання "паспортів імунітету" COVID-19.

Учені в Китаї досліджували дві групи людей - по 37 осіб у кожній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuter.

У 90 відсотків з них вміст імуноглобуліну G через 2-3 місяці скоротився в середньому на 70 відсотків. Це порушує низку питань про те, наскільки довго триватиме у людей імунітет до COVID-19 і наскільки ефективною буде вакцина.

Деякі медики, як, наприклад, вірусолог із Гонконгу Цзінь Дунянь, вважають, що треба враховувати й інші складові імунної системи. Наприклад, деякі клітини запам'ятовують, як вони протидіяли вірусу, і можуть увімкнути цю пам'ять під час повторного зараження. Але вчені поки не знають, чи поширюється це на коронавірус.

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Автори зазначеного дослідження виступають за тривале використання заходів громадської охорони здоров'я, таких як соціальне дистанціювання та ізоляція груп високого ризику.