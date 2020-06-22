Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження
У дослідженні, опублікованому в Nature Medicine, підкреслюються ризики використання "паспортів імунітету" COVID-19.
Учені в Китаї досліджували дві групи людей - по 37 осіб у кожній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuter.
У 90 відсотків з них вміст імуноглобуліну G через 2-3 місяці скоротився в середньому на 70 відсотків. Це порушує низку питань про те, наскільки довго триватиме у людей імунітет до COVID-19 і наскільки ефективною буде вакцина.
Деякі медики, як, наприклад, вірусолог із Гонконгу Цзінь Дунянь, вважають, що треба враховувати й інші складові імунної системи. Наприклад, деякі клітини запам'ятовують, як вони протидіяли вірусу, і можуть увімкнути цю пам'ять під час повторного зараження. Але вчені поки не знають, чи поширюється це на коронавірус.
Автори зазначеного дослідження виступають за тривале використання заходів громадської охорони здоров'я, таких як соціальне дистанціювання та ізоляція груп високого ризику.
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Я особливо не слідкував, але, якщо Мілуокський експеримент таки визнали коректним, то таких людей всього 3 в світі на 2015 рік, здається.
А на рахунок герпесу - це взагалі-то загальна назва досить великої кількості вірусних хвороб. І, наприклад імунітет від герпесу-4 має десь від 100 млн. людей, які перенесли його навіть без лікування.
І Ви неуважні - я чітко написав "при умові, що організм самостійно затовк конкретний вид вірусу". Як із герпесом-4, наприклад.
Записывают в типа больных: менты, чиновники, медики, пожарные ))) - БЮДЖЕТНИКОВ.
"Иван Васильевич менят профессию" - Меня терзают смутные сомнения...
короче - все малоимущие обездоленные слои населения в зоне риска...
Организм никогда не генерит избиток антител к заболеваниям, с которыми он в данный момент не борется.
Ну, не нужны они ему.
Главное - он уже умеет их производить и включится в нужное время
А как же теперь вакцинация? Как расчёт на выработку коллективного иммунитета? Придётся лечить тех кто заболел, а не проводить профилактику.