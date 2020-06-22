Попередній досвід людини має значення, - освітній омбудсмен Горбачов про кандидата на главу Міносвіти Шкарлета

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що минуле кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета має значення.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Моя позиція така: призначати міністра - це повноваження депутатів Верховної Ради за поданням прем'єра. І як Рада вирішить, кого вона призначить - з тим і будемо працювати. Насправді, мій життєвий досвід свідчить, що бекграунд, досвід людини має значення", - сказав Горбачов.

Водночас він додав, що "набагато більше значення мають конкретні дії на посаді".

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.