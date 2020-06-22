УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11222 відвідувача онлайн
Новини
3 039 13

Попередній досвід людини має значення, - освітній омбудсмен Горбачов про кандидата на главу Міносвіти Шкарлета

Попередній досвід людини має значення, - освітній омбудсмен Горбачов про кандидата на главу Міносвіти Шкарлета

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що минуле кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета має значення.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Моя позиція така: призначати міністра - це повноваження депутатів Верховної Ради за поданням прем'єра. І як Рада вирішить, кого вона призначить - з тим і будемо працювати. Насправді, мій життєвий досвід свідчить, що бекграунд, досвід людини має значення", - сказав Горбачов.

Водночас він додав, що "набагато більше значення мають конкретні дії на посаді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлета можуть призначити тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, - "слуга народу" Арахамія

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Автор: 

Горбачов Сергій (29) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
А Организму об этом никогда не говорили,а то он всех родственников и дружков пристроил на разные должности и тут вспомнили об опыте
показати весь коментар
22.06.2020 17:37
+4
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. - Предыдущий антиукраинский опыт человека имеет значение...
показати весь коментар
22.06.2020 18:07
+3
А який бекграунд у нашого харанта? Закос від призову, несплата податків, насмішки над Україною і її патріотами, патологічна брехня, невігластво...
показати весь коментар
22.06.2020 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Организму об этом никогда не говорили,а то он всех родственников и дружков пристроил на разные должности и тут вспомнили об опыте
показати весь коментар
22.06.2020 17:37 Відповісти
"бэкграунд" . Нет , не то . Страшно .
показати весь коментар
22.06.2020 17:38 Відповісти
А який бекграунд у нашого харанта? Закос від призову, несплата податків, насмішки над Україною і її патріотами, патологічна брехня, невігластво...
показати весь коментар
22.06.2020 17:42 Відповісти
Демагог.
показати весь коментар
22.06.2020 17:43 Відповісти
Не,ты "педагог и пианист"
показати весь коментар
22.06.2020 17:55 Відповісти
Для зеленой власти имеет значение предыдущий опыт. Если нет ватного и плагиаторского опыта - это для них плохой кандидат.
показати весь коментар
22.06.2020 17:44 Відповісти
" ... жизненный опыт показывает, что бэкграунд, опыт человека имеет значение "
Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете - Цензор.НЕТ 2999
показати весь коментар
22.06.2020 17:45 Відповісти
Освітній омбудсмен знає про що говорить - у нього самого непересічний життєвий досвід...
показати весь коментар
22.06.2020 17:51 Відповісти
Какой?
показати весь коментар
22.06.2020 17:57 Відповісти
Інтернет про все розкаже - і вчителем був, і редактором, і директором школи...
показати весь коментар
22.06.2020 18:06 Відповісти
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. - Предыдущий антиукраинский опыт человека имеет значение...
показати весь коментар
22.06.2020 18:07 Відповісти
Шкарлєт - не найгірший кандидат. Вірніше - це рядовий кандидат, можна було з вулиці таких півукраїни набрати. Просто Україна не в тому становищі, щоб обирати рядових. А тим більше клоунів.
показати весь коментар
22.06.2020 18:17 Відповісти
А ещё этот будущий "потужний министр" №2, приобрел дорогой автомобиль для себя любимого, за счет средств МОН. Бывших "регионалов" не бывает.
показати весь коментар
22.06.2020 19:51 Відповісти
 
 