Трамп сказав, що для поліпшення статистики COVID-19 потрібно робити менше тестів. Тепер у Білому домі стверджують, що він пожартував

Президент США Дональд Трамп заявив, що для того, щоб у країні покращилася статистика захворюваності на COVID-19, необхідно скоротити кількість тестів.

Про це американський лідер заявив, виступаючи перед прихильниками в Оклахомі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Коли ви робите багато тестувань, ви отримуєте більше позитивних результатів. Тому я сказав своїм людям, щоб вони сповільнили тестування", - сказав Трамп.

Згодом радник Білого дому Піттер Наварро запевнив, що Трамп так пожартував.

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Водночас виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Чад Вольф заявив, що коментар президента показує його "розчарування у невпинній увазі журналістів" до збільшення кількості випадків COVID-19 у країні.

19 травня Дональд Трамп заявляв, що той факт, що в країні найбільша у світі кількість людей із коронавірусною інфекцією, - це "в певному розумінні добре". Тоді він наголошував, що найбільша кількість виявлених інфікованих показує, що у США тестування на хорошому рівні.

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Станом на 22 червня США залишаються лідером за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Там коронавірус виявили у більш ніж 2 356 000 осіб. Серед них 980 000 осіб одужали, а 122 000 - померли від ускладнень.