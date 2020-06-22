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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп сказав, що для поліпшення статистики COVID-19 потрібно робити менше тестів. Тепер у Білому домі стверджують, що він пожартував

Трамп сказав, що для поліпшення статистики COVID-19 потрібно робити менше тестів. Тепер у Білому домі стверджують, що він пожартував

Президент США Дональд Трамп заявив, що для того, щоб у країні покращилася статистика захворюваності на COVID-19, необхідно скоротити кількість тестів.

Про це американський лідер заявив, виступаючи перед прихильниками в Оклахомі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Коли ви робите багато тестувань, ви отримуєте більше позитивних результатів. Тому я сказав своїм людям, щоб вони сповільнили тестування", - сказав Трамп.

Згодом радник Білого дому Піттер Наварро запевнив, що Трамп так пожартував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп "бурчав і скаржився" на санкції проти РФ, - Болтон у мемуарах

Водночас виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Чад Вольф заявив, що коментар президента показує його "розчарування у невпинній увазі журналістів" до збільшення кількості випадків COVID-19 у країні.

19 травня Дональд Трамп заявляв, що той факт, що в країні найбільша у світі кількість людей із коронавірусною інфекцією, - це "в певному розумінні добре". Тоді він наголошував, що найбільша кількість виявлених інфікованих показує, що у США тестування на хорошому рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея заявила, що бореться з другою хвилею коронавірусу

Станом на 22 червня США залишаються лідером за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Там коронавірус виявили у більш ніж 2 356 000 осіб. Серед них 980 000 осіб одужали, а 122 000 - померли від ускладнень.

Автор: 

карантин (18172) США (22818) Трамп Дональд (5630) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Два фрика у власти. Что у нас, что в США. И методы одинаковые.
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22.06.2020 17:44
+15
Ему в 95-й квартал... цены не было бы....
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22.06.2020 17:45
+10
У нас такий самий є довбень.

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил - Цензор.НЕТ 303
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22.06.2020 17:46
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Два фрика у власти. Что у нас, что в США. И методы одинаковые.
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22.06.2020 17:44 Відповісти
"..я сказал своим людям, чтобы они замедлили тестирование"(с)трамп..

ага.. он "пошутил"..)) Д.Бл))
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22.06.2020 18:05 Відповісти
Ему в 95-й квартал... цены не было бы....
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22.06.2020 17:45 Відповісти
Невже дивиться дубльовану творчість блазня?
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22.06.2020 17:45 Відповісти
У нас такий самий є довбень.

Трамп сказал, что для улучшения статистики COVID-19 нужно делать меньше тестов. Теперь в Белом доме утверждают, что он пошутил - Цензор.НЕТ 303
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22.06.2020 17:46 Відповісти
твое пуйло во всю делает с тестами тоже самое)и если Трамп припадочный ,а зесрань тупая по самое не могу, то пуйло ко всему теперь еще и со старческим маразмом
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22.06.2020 18:06 Відповісти
У нас это давно поняли.
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22.06.2020 17:47 Відповісти
у нас один уже шутил про тарифы
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22.06.2020 17:47 Відповісти
Зможуть із нашим дуетом виступати, якщо не сидітимуть.
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22.06.2020 17:47 Відповісти
Кто бы спорил .... у меня есть подозрение что американские жиды существуют .....
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22.06.2020 17:48 Відповісти
Авжеж, вони найбагатші!
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Кто-то сказал: "У нас клоун - президент, а у них президент - клоун" - абсолютно верно.
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22.06.2020 17:48 Відповісти
С одной стороны стаи диких обезьян мечyтся по асфальтово-бетонным джунглям, разнося коронавирус. C другой - Рыжий собирает толппы без соблюдения элементарных предосторожностей, разнося вирус. Ну и чем стаи отличаются от толп?
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22.06.2020 17:49 Відповісти
Доні і Ще - шутят, не робити тести для зменшення COVID, а другий: не стріляти і буде мир. Шоу-біз вбиває у людини мозок. Сумно.
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22.06.2020 17:50 Відповісти
Клятий Андроїд, було ж "Зе".
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22.06.2020 17:51 Відповісти
Краще їх взагалі не робити
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22.06.2020 17:50 Відповісти
И умершим диагнозы не ставить.
Просто закапывать втихую, как Лука в Белоруси делает, и все дела.
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Ох секта свидетелей ковида никак не успокоится)
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22.06.2020 17:59 Відповісти
А секта свідків відсутності мікросвіту як себе почуває? Яблука все ще не миєте?))
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22.06.2020 18:41 Відповісти
В тебе мікромізки. Це я можу сказати з 100% вппвненістю.
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22.06.2020 18:44 Відповісти
І після туалету руки не мий- кишкові палички не існують. Їх вигадали продавці мила)))
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22.06.2020 19:08 Відповісти
Носок, ты меньше читай олигархические продажные сми. Или ты забыл как уже все усирали от свинного и птичьего гриппа. И сейчас носок давай всеэ умерших тестировать на вирус герпеса и окажется что 90% умерших умирает от герпеса. Но откуда такой ковидло как ты может думать? Если у тебя в голове микромозги)
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22.06.2020 18:46 Відповісти
А чого ти так швидко підгорів?)) Це який пункт у ольгинській методичці- особисті образи?))
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22.06.2020 19:07 Відповісти
Та да. А если сунуть голову в песок, то можно увидеть страусов.
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22.06.2020 17:51 Відповісти
Если сунуть голову в песок в Оклахоме достаточно глубоко, можно увидеть бункер ***** в горе Яман-Тау
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22.06.2020 18:00 Відповісти
парад клоунів: трамп, болсонару,наше чмо криворізьке...
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Стоп. Ваше чмо ж топить за карантин. А трамп і болсонару це розумні лідери своїх країн. Рівняєте клоуна з нормальними президентами
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22.06.2020 18:01 Відповісти
нормальні??? ви мабуть хотіли то в лапки(нормальність) поставити
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22.06.2020 18:18 Відповісти
вислюк "топит" - распродавая зарубеж втихаря сотни миллионов масок и сотни тысяч тонн продовольствия)
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22.06.2020 18:34 Відповісти
идиотизм трампа, в тч. и по коронавирусу - не менее фееричен чем у фуйла:
https://www.youtube.com/watch?v=dE14vs2Bynw

Трамп медленно садится на мель: Байден держит паузу
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22.06.2020 18:35 Відповісти
О. Я иак понял ты из секты свидеиелей святого ковидла)
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22.06.2020 18:38 Відповісти
Точно. А чтоб закончилась война - просто перестать стрелять.
"Клоуни знущаються над нами. Називай речі своїми іменами"(с)
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22.06.2020 17:53 Відповісти
Ну чому ж пожартував...В цьому жарті якраз і долі жарту нема...Тому що багато людей переносять (в прямому і переносному) без симптомів,а багато з такими симптомами,на які уваги не звертають...Є лишень один показник,на який варто орієнтуватись - кількість смертей від легеневої пневмоніі на мільйон людей в порівнянні з минулими роками...
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22.06.2020 17:59 Відповісти
Трумп - Му Дак, это ясно.
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22.06.2020 18:08 Відповісти
Трамп нежно потроллил леволиберастическую прессу (преобладающую в США) из-за их мягко говоря однобокой позиции в отношение всего, что делает Рыжий. К нему можно по-разному относиться, но нельзя не признать что неосоциалисты-прогрессисты объявили ему войну ещё до его инаугурации, и пресса пинает его по поводу и без. Губернаторы-демократы всё делают правильно, а Рыжий - неправильно. Были действительно уникальные перлы: когда Трамп пытался отгородиться от Китая в начале "эпидемии", его все сети клевали что он расист. Когда вирус победно пошёл по США, его те же леваки клевали что вовремя не предпринял мер.
Думаю Трампу действительно в кайф потроллить уродов.
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22.06.2020 18:09 Відповісти
Так, до речі Трамп вводив обмеження на пересування навіть з країнами ЄС в односторонньому порядку
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22.06.2020 18:18 Відповісти
Трамп молодець, що не піддається на пропаганду барановірусу
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22.06.2020 18:19 Відповісти
хм.. Зе об этом раньше трампа додумался..
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22.06.2020 18:25 Відповісти
Это только тупые москали могут пить шампанское,когда их опускают-недаром говорят-в Америке-идиомы,а на рабсии-идиоты.Трамп оказался лучшим-пошутил в его стиле!Напомнило,как он о дочери русского управляющего его отелем,который задерживал оплаты кредиторам,сказал : I always knew she was very smart!, после того,как она предложила себя отиметь за долги отца.Сейчас в делах с путанами Трамп всегда использует это выражение:Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!
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22.06.2020 19:41 Відповісти
Не ну логика Трампа мне например понятна! Если тесты , даже очень хорошие и качественно сделанные , дают результат50/50, а это факт, то тогда статистике этих тестов можно доверять тоже с вероятностью 50/50! И , о чудо, Статистика по штатам где управляют Республиканцы и где проживают из 350 млн американцев 190 млн говорит о наличии 15 тысяч заболевших и умерших от короновируса, а на остальной территории под управлением демократов леваков( это 170 тысяч населения) жертв намчитано 70 тысяч!!!! Вопрос- кто из них откровенно врет???? Потому что не может быть такой разницы в статистике!
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22.06.2020 20:07 Відповісти
 
 