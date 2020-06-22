Щоб діти з ОРДЛО не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, їх краще реінтегрувати на підконтрольній території, - Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявляє, що для того, щоб діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, владі краще всіляко їх реінтегрувати на підконтрольній території, для чого і буде надана можливість вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи буде такий механізм справедливим щодо абітурієнтів, які складатимуть ЗНО.

"Ми вже кілька років визнаємо той факт, що діти на окупованих територіях не мають повноцінного доступу до української програми в школах. Відповідно, щоб ці діти не з'являлися з автоматами і не воювали проти нас, нам набагато краще, з точки зору державної політики, всіляко їх реінтегрувати тут, на підконтрольній території", - зазначив Стадний.

За його словами, вища освіта є одним із найкращих способів реінтеграції.

Зі свого боку тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить внесений президентом законопроєкт про вступ до вишів України без ЗНО дітям з ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до вищих навчальних закладів випускникам шкіл з окупованих територій Донбасу і Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Індикативна собівартість навчання на контракті в 2020-му коливається між 6 і 39 тисячами гривень на рік, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА