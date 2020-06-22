Щоб діти з ОРДЛО не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, їх краще реінтегрувати на підконтрольній території, - Міносвіти
Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявляє, що для того, щоб діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, владі краще всіляко їх реінтегрувати на підконтрольній території, для чого і буде надана можливість вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи буде такий механізм справедливим щодо абітурієнтів, які складатимуть ЗНО.
"Ми вже кілька років визнаємо той факт, що діти на окупованих територіях не мають повноцінного доступу до української програми в школах. Відповідно, щоб ці діти не з'являлися з автоматами і не воювали проти нас, нам набагато краще, з точки зору державної політики, всіляко їх реінтегрувати тут, на підконтрольній території", - зазначив Стадний.
За його словами, вища освіта є одним із найкращих способів реінтеграції.
Зі свого боку тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить внесений президентом законопроєкт про вступ до вишів України без ЗНО дітям з ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до вищих навчальних закладів випускникам шкіл з окупованих територій Донбасу і Криму.
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Не жители ОРДЛО а Украины!!!!
И сколько проукраинских осталось? Цифры пожалуйста!!! Факты!!!
Лично я утверждаю что в луганде проукраинских уже НЕТ!!! Опровергните это фактами!!!
А работать не пробовали? Чтобы на коммуналку заработать? Или думаете что переселенцы должны только на субсидии жить?!!!
Что ты знаешь о проукраинских там?ты там был? У меня там родственники остались,кто любит Украину.но не может выехать,у каждого своя причина,и притом очень сложные обстоятельства.Знакомые,соседи,друзья-многие из них проукраинские.
Факты нужны?давай,я дам адреса,сьезди туда и пообщайся умник.
У меня знакомая-пожилая женщина,учитель музыки,образованныйёумный человек,с Донецка уехала в 14м.Патриот,говорит на украинском.И теперь .,как откроют границы,будет возвращаться.Прожила 6 лет в одной комнате с племянником,в общаге,он ее выгоняет.Жилья не ,на пенсию снять не может,В общаги,хостелы старых не берут.Найди ей жилье, умник,и она с неописуемой радостью останеться.
Найди жилье многодетным,7детей,семье с 2мя лежачими стариками,и еще несколько проблемных семей-и они завтра будут тут.Уедут из ОРДЛО с радостью.Займи денег некоторым семьям на переезд,ну хотя бы по 25-30тыс каждой семье,чтоб они выехали, сняли здесь жилье, (первый и последний месяц надо оплатить и 50%риелтору),мясяц продить,пока первая зарплата. Помоги им выехать,многие хотят.
Что,слабо?только обсирать можешь?так вот заткнись,и сиди тихо Если не щнаешь обстановки,не можешь помочь,то не отсвечинет жнвай.Мы многим помогли и выехать,и тут устроиться. И киевлянам многим помогли,кому трудно.И не хамим ,не умничаем,а стараемся видеть нужды людей и помогать.И Бог нам ща это очень помогает,
Все...Больше нет желание отвечать.
Что то не видел ни тебя ни твоих многодетных под ВР ит АП!!!!
Сказки можешь на вата ТВ рассказывать!
Кто захотел - переехал и гос-во им помогает!!!
https://censor.net/news/3204186/desyat_kvartir_kapitalno_otremontirovali_chtoby_vypolnit_poruchenie_zelenskogo_o_predostavlenii_jilya
А если ты не хочешь - то найдешь отмазки!!!!!!
Я прожила более 30лет на Донбассе,когда впервые поехала туда.До этого слышали лишь страшилки.Мне там очень понравилось.И после этого никакая пропаганда не могла меня убедить,т.к,я многое сама видела и поняла.И в ЕС не раз была,и мне лапшу про "Гейропу"-не навешаешь.Потому в 14м и сделала выбор в пользу Украины.
Теперешние абитуриенты -им вначале войны было по 12лет.Потом они видели лишь разруху,стрельбу,страх,ненависть.
Очень важно,чтоб они увидели другую Украину,чем им рассказывают. Они убедяться сами,что им льют в уши ложь.
Поедут те,кто лоялен к Украине.Упоротые не поедут ,они не видят свое будущее в Украине,Остануться дома или поедут в Россию.
чем украинский университет лучше европейских для них?
если бы украинскому выпускнику предложили европейский университет от послал бы на фиг такое предложение и учился в киеве? хахаха
будь реалисткой. украинский универ не котируется даже у украинцев. все мечтают свалить.
А якщо твої батьки воюють проти України, ненавидять її та роблять все їй на шкоду, то тебе звільнять від ЗНО, приймуть у виш поза конкурсом та призначать стипендію.
Интересно. Яркий пример чего Крым-14 и Донбасс-14?
Того, что 90% милиционеров, СБУ, прокуратуры, судей оказались ментально не интегрированных в Украину,
Не, пани Света, другого. Знакомая жила в Евпатории и была в ужасе, что её знакомые, соседи итд были очень довольны аннексией Крыма. Те не милиция итд, а большинство населения Крыма не считало себя украинцами, а Крым - частью Украины. Потому и не считали РФ захватчиком, скорее наоборот: Украина сумела оттяпать при Хруще Крым, а теперь стало как нужно.
Она уехала из Крыма - у неё шок был от произошедшего в 2014, именно от отношения людей.
А якщо ми дітей, які сформувались у окупованих теріторіях, приймемо у наші виші, особливо силові, а потім приймемо їх на роботу у наші і так насичені російськими агентами силові структури, то вплив росії на нашу державу буде тільки посилюватися. Це є політика розвалу держави Україна за російським сценарієм.
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?