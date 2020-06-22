УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11281 відвідувач онлайн
Новини
2 217 12

Болтон ніколи не казав, що підтримає на виборах президента США демократа Байдена, - речниця ексчиновника Тінслі

Болтон ніколи не казав, що підтримає на виборах президента США демократа Байдена, - речниця ексчиновника Тінслі

Ексрадник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не підтримуватиме на майбутніх виборах ні кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, ні чинного главу держави.

Про це Independent заявила речниця американського ексчиновника Сара Тінслі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Немає жодного сумніву, що він (Болтон. - Ред.) не голосуватиме ні за Трампа, ні за Байдена", - зазначила Тінслі.

За її словами, протягом останніх декількох днів колишній радник Білого дому з питань національної безпеки неодноразово наголошував, що буде голосувати за "консервативного республіканця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон про зовнішню політику Трампа: Він некомпетентний і не хоче вчитися

Вона також зазначила, що цитата британської газети The Telegraph є некоректною, адже Болтон ніколи не казав, що буде голосувати за Байдена.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США. Однак суд позов не підтвердив.

Автор: 

Байден Джо (2888) вибори (6689) США (22818) Болтон Джон (111)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Это не анекдот, а реалии нашего мутного времени fake news, когда mainstream media ну просто совсем нельзя верить.
показати весь коментар
22.06.2020 18:12
+3
Болтону пора менять фамилию.
Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли - Цензор.НЕТ 1314
показати весь коментар
22.06.2020 18:08
+2
Болтон поддержит демократа????? Это новый анекдот?
показати весь коментар
22.06.2020 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болтон поддержит демократа????? Это новый анекдот?
показати весь коментар
22.06.2020 18:01 Відповісти
Это не анекдот, а реалии нашего мутного времени fake news, когда mainstream media ну просто совсем нельзя верить.
показати весь коментар
22.06.2020 18:12 Відповісти
Угу. С некоторых пор не обращаю внимания на СМИ от слова геть. And I only trust my AR-15.
показати весь коментар
22.06.2020 18:14 Відповісти
В тебе є AR-15?
показати весь коментар
22.06.2020 18:31 Відповісти
Угу.
показати весь коментар
22.06.2020 18:54 Відповісти
Болтону пора менять фамилию.
Болтон никогда не говорил, что поддержит на выборах президента США демократа Байдена, - пресс-секретарь экс-чиновника Тинсли - Цензор.НЕТ 1314
показати весь коментар
22.06.2020 18:08 Відповісти
Врет, на лавочке сидели выпивали такой базар был ..
показати весь коментар
22.06.2020 18:12 Відповісти
Ага, хворий на старечу деменцію байден неодмінно буде президентом.
показати весь коментар
23.06.2020 06:09 Відповісти
да уж ,демократы, такие как у нас,
показати весь коментар
22.06.2020 18:31 Відповісти
А їм пх,що ти про них пишеш
показати весь коментар
22.06.2020 18:32 Відповісти
 
 