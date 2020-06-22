Болтон ніколи не казав, що підтримає на виборах президента США демократа Байдена, - речниця ексчиновника Тінслі

Ексрадник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не підтримуватиме на майбутніх виборах ні кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, ні чинного главу держави.

Про це Independent заявила речниця американського ексчиновника Сара Тінслі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Немає жодного сумніву, що він (Болтон. - Ред.) не голосуватиме ні за Трампа, ні за Байдена", - зазначила Тінслі.

За її словами, протягом останніх декількох днів колишній радник Білого дому з питань національної безпеки неодноразово наголошував, що буде голосувати за "консервативного республіканця".

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Вона також зазначила, що цитата британської газети The Telegraph є некоректною, адже Болтон ніколи не казав, що буде голосувати за Байдена.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Болтона. 11 листопада стало відомо, що Болтон уклав угоду про видання мемуарів.

У січні 2020 року адміністрація президента США виступила проти публікації деяких розділів книжки Джона Болтона - колишнього радника з нацбезпеки президента країни Дональда Трампа, оскільки в її тексті міститься засекречена інформація.

У червні Білий дім звернувся з позовом до суду, щоб не допустити публікації мемуарів Джона Болтона про 17 місяців його роботи на посаді радника з питань національної безпеки президента США. Однак суд позов не підтвердив.