Рідні вбитого на замовлення РФ у Берліні чеченця Хангошвілі просять надати їм захист
Родичі учасника війни в Чечні Зелімхана Хангошвілі, убитого в Берліні на замовлення російської влади, просять Німеччину надати їм захист.
Про це йдеться в заяві, яку адвокати родини Хангошвілі передали виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вимагаємо, щоби тим з нас, хто досі не отримав захист, він нарешті був наданий у Німеччині та відповідно в Швеції", - йдеться в заяві.
"На жаль, минулого року ми з болем усвідомили, що страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили свою батьківщину, виправданий", - зазначає родина Хангошвілі.
Родичі вбитого раді через те, що "після ретельного розслідування" Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення. "Слідство з'ясувало, що наш батько, брат та чоловік був убитий на замовлення російської влади", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він йшов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії Вадима Красикова. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.
18 червня Генпрокуратура Німеччини висунула обвинувачення на адресу громадянина Росії Вадима К. За версією слідства, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження".
19 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з убивством Хангошвілі, вони будуть залежати від ходу суду.
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