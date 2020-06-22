Рідні вбитого на замовлення РФ у Берліні чеченця Хангошвілі просять надати їм захист

Родичі учасника війни в Чечні Зелімхана Хангошвілі, убитого в Берліні на замовлення російської влади, просять Німеччину надати їм захист.

Про це йдеться в заяві, яку адвокати родини Хангошвілі передали виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо, щоби тим з нас, хто досі не отримав захист, він нарешті був наданий у Німеччині та відповідно в Швеції", - йдеться в заяві.

"На жаль, минулого року ми з болем усвідомили, що страх переслідування з боку російської влади, через який ми залишили свою батьківщину, виправданий", - зазначає родина Хангошвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФРН може ухвалити нові санкції щодо Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні, - Меркель

Родичі вбитого раді через те, що "після ретельного розслідування" Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення. "Слідство з'ясувало, що наш батько, брат та чоловік був убитий на замовлення російської влади", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він йшов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії Вадима Красикова. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

18 червня Генпрокуратура Німеччини висунула обвинувачення на адресу громадянина Росії Вадима К. За версією слідства, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження".

19 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з убивством Хангошвілі, вони будуть залежати від ходу суду.