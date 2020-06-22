Підозрюваного у спробі дати $6 млн хабаря заступника начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенка залишили під вартою

Захист просив не застосовувати до першого заступника начальника Державної податкової служби міста Києва Миколи Ільяшенка взагалі жодного запобіжного заходу. Апеляційна палата ВАКС залишила його під вартою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу першому заступнику начальника Головного управління ДПС у м. Києві – ще одному підозрюваному у спробі підкупу керівників антикорупційних органів", - повідомляє пресслужба САП.



Сторона захисту просила суд скасувати рішення слідчого судді та відмовити в застосуванні до зазначеної особи будь-якого запобіжного заходу.

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"Суд, заслухавши доводи сторін, відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .