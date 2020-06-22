Іран найближчим часом відправить чорні скриньки з літака МАУ на експертизу до Франції, - глава МЗС Тегерана Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем повідомив, що Іран найближчими днями відправить чорну скриньку збитого літака "МАУ" до Франції для розшифрування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ірану.

"У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив йому, що Іран відправить чорну скриньку українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати його дані. Високопоставлений іранський дипломат зазначив, що рішення про відправлення бортового реєстратора було ухвалено вже давно, заявивши, що ухвалу буде реалізовано найближчим часом" - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Ірану в понеділок.

Зазначається також, що міністр закордонних справ Заріф повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих унаслідок трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер.

"Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням", - повідомили в іранському міністерстві.

У відомстві також звернули увагу на те, що спалах коронавірусу і зупинка міжнародних рейсів призвели до припинення планів із розшифрування "чорного ящика" та інших заходів, у той час як виконавчі заходи з розгляду цієї справи незабаром відновляться з обмеженим відновленням польотів.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.