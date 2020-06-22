Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій

Можливість спрощеного вступу для випускників з тимчасово окупованих територій доступна у всіх закладах вищої освіти України.

Про це під час брифінгу повідомила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити законопроєкт, який розширить можливості для вступників з тимчасово окупованих територій та забезпечить їм право вступу без ЗНО у будь-який заклад вищої освіти України. Досі можливість вступу без ЗНО була у сотні університетів", - сказала Мандзій.

Імена вступників з тимчасово окупованих територій шифруватимуть.

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"Їхні імена у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та у наказах про зарахування шифруватимуться. Кожен вступник матиме власний шифровий код", — пояснила Люомира Мандзій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до вищих навчальних закладів випускникам шкіл з окупованих територій Донбасу і Криму.

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявляє, що для того, щоб діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, владі краще всіляко їх реінтегрувати на підконтрольній території, для чого і буде надана можливість вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання.

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