Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій
Можливість спрощеного вступу для випускників з тимчасово окупованих територій доступна у всіх закладах вищої освіти України.
Про це під час брифінгу повідомила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити законопроєкт, який розширить можливості для вступників з тимчасово окупованих територій та забезпечить їм право вступу без ЗНО у будь-який заклад вищої освіти України. Досі можливість вступу без ЗНО була у сотні університетів", - сказала Мандзій.
Імена вступників з тимчасово окупованих територій шифруватимуть.
"Їхні імена у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та у наказах про зарахування шифруватимуться. Кожен вступник матиме власний шифровий код", — пояснила Люомира Мандзій.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до вищих навчальних закладів випускникам шкіл з окупованих територій Донбасу і Криму.
Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявляє, що для того, щоб діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, владі краще всіляко їх реінтегрувати на підконтрольній території, для чого і буде надана можливість вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Есть четкий пример, гидрант...
Прямая аналогия:
- сдаём анализы!
- проходим томограф!
- я в своей больнице!
- я у своего проктолога!
Или же:
- я вам ничего не должен?
- вы что, гидранта не слышали?! Мы все теперь гидранты!!!
Та й далеко не всі там ватні.
Якраз молодь там хоч щось українське сприймає. А от ваші ровесники, майстри не сплачувати податки, давати й брати хабарі, пиячити, любити отримувати велику зарплатню, а не багато й якісно працювати - от ті в розпачі, бо таки мало що змінилося в Україні.
Кто поступит на бюджетное место,
умный пацанчик из Мелитополя
или неизвестно с какими знаниями девчушка из Горловки ?
У такому разi вже менi кортить спитати: чий Крим? чий Донбас?
Невже для Вас за цим питанням криються лише територiї? А як бути з тими, хто там мешкає?
Зручно бути добреньким, за чужий рахунок, сидячи в Германії?
Та шоб ви знали, наші діти більш патріоти, ніж ви всі у Верховній раді, бо все відбувалося на їх очах і їх вже не обдуриш.
И студентов просветлённых будут вычистлять и устраивать "бытовые конфликты",
в ходе которых их будут "случайно" убивать и калечить.
Задача кремля - уничтожение украинской элиты.
И не только вы, но и ваши дети, будут работать под началом образованных и воспитанных на настоящих героях (Моторолах, Гиви и т.д.) настоящих людях.....
Не то что вы, необразованные рагули!
Как обещал великий Захарченко, так и получилось - НЕ ОБМАНУЛ!
Или постойте, у ТАКИХ родителей (с такими умственными способностями) и детишки явно на поступления в ВУЗы претендовать не будут..........