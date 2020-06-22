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Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій

Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій

Можливість спрощеного вступу для випускників з тимчасово окупованих територій доступна у всіх закладах вищої освіти України.

Про це під час брифінгу повідомила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити законопроєкт, який розширить можливості для вступників з тимчасово окупованих територій та забезпечить їм право вступу без ЗНО у будь-який заклад вищої освіти України. Досі можливість вступу без ЗНО була у сотні університетів", - сказала Мандзій.

Імена вступників з тимчасово окупованих територій шифруватимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

"Їхні імена у рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та у наказах про зарахування шифруватимуться. Кожен вступник матиме власний шифровий код", — пояснила Люомира Мандзій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до вищих навчальних закладів випускникам шкіл з окупованих територій Донбасу і Криму.

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний заявляє, що для того, щоб діти з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей не з'являлися з автоматами і не воювали проти України, владі краще всіляко їх реінтегрувати на підконтрольній території, для чого і буде надана можливість вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

Автор: 

вступна кампанія (228) Донбас (22356) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+56
в военную академию их возьмите. с вас станется, придурки зелёные...
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22.06.2020 18:55
+36
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
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22.06.2020 18:57
+31
Українська молодь їх на першій же парі "розшифрує"
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22.06.2020 18:56
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в военную академию их возьмите. с вас станется, придурки зелёные...
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22.06.2020 18:55 Відповісти
В Академию СБУ их без экзамена всех....
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22.06.2020 22:32 Відповісти
И вообще их в целом зашифровать, как разведчиков.
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22.06.2020 18:55 Відповісти
И легенду пусть придумают. И как обойти томограф.
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22.06.2020 18:59 Відповісти
А чё тут думать?!
Есть четкий пример, гидрант...
Прямая аналогия:
- сдаём анализы!
- проходим томограф!
- я в своей больнице!
- я у своего проктолога!
Или же:
- я вам ничего не должен?
- вы что, гидранта не слышали?! Мы все теперь гидранты!!!
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22.06.2020 19:04 Відповісти
Українська молодь їх на першій же парі "розшифрує"
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22.06.2020 18:56 Відповісти
У них чєлюсть рускаязичная. Як вони будуть навчатись на бєндєравскай мовє?
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22.06.2020 18:59 Відповісти
для них введуть втарой гасударствєний
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22.06.2020 19:00 Відповісти
Так, як і ви, дядьку, навчалися ка цапською і вважаєте себе суперукраїнцем. Не все так просто.
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22.06.2020 19:02 Відповісти
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22.06.2020 19:07 Відповісти
Вони почнуть "качати права", а поточна влада їх з радістю підтримає в захисті "прав російсько-щелепних" - вони ж вже почали педалювати цю тему...
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22.06.2020 19:03 Відповісти
Мушу вас розчарувати - наразі серед студентів не так вже й багато активних викривачів антиукраїнських співгромадян їхнього ж віку...
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22.06.2020 19:00 Відповісти
а не треба "багато".
Та й далеко не всі там ватні.
Якраз молодь там хоч щось українське сприймає. А от ваші ровесники, майстри не сплачувати податки, давати й брати хабарі, пиячити, любити отримувати велику зарплатню, а не багато й якісно працювати - от ті в розпачі, бо таки мало що змінилося в Україні.
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22.06.2020 19:05 Відповісти
ХУ..ВЕ !!! Моє відношення - ДУЖЕ ху..ве !
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22.06.2020 19:29 Відповісти
Їх 6 років вчили ненавидіти Україну.
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22.06.2020 18:57 Відповісти
А как они в рейтинге будут без ЗНО ?

Кто поступит на бюджетное место,

умный пацанчик из Мелитополя

или неизвестно с какими знаниями девчушка из Горловки ?
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22.06.2020 18:57 Відповісти
лугандонам льгота за вбивство українців - вступ без іспитів та навчання на халяву
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22.06.2020 19:01 Відповісти
Я впевнений що більшість з них потрапить до універу Шевченка - на топові факультети та спеціальності...
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22.06.2020 18:57 Відповісти
Ага, а ще даунецькі ригіанали, які тут живуть з часів Яника, своїх діток мабуть видадуть за жителів ОРДЛО і без екзаменів влаштують на топові факультети типу міжнародних відносин...
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22.06.2020 18:59 Відповісти
Эх, не дожили до этого славного времени Гиви с Моторылой....Счас бы поступаили на в Киево-Могилянскую академию, на факультет гуманитариев, панимаешь...
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22.06.2020 18:58 Відповісти
ВИ іДіЙОТИ!!! Це така льгота "впопучлєнцам" за звірячі вбивства наших українців???
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22.06.2020 18:59 Відповісти
Почекай, вони ще марші рівності будуть проводити, по аналогії з лгбт...
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22.06.2020 19:04 Відповісти
Любий шрифт люмається на "Слава Україні" та "Смерть ворогам".
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22.06.2020 19:00 Відповісти
вероятно зе уже задумывается о будущих избирателях через 4 года ему любые сойдут
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22.06.2020 19:00 Відповісти
правильно, нам не нужно знать, чьи родители шестерят на бурятов и чеченов и раком перед ними становятся ...
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22.06.2020 19:00 Відповісти
Да никаких проблем! Достаточно будет зайти в одноквасники или к законтаченым и там все об этих персонажах станет известно.
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22.06.2020 19:01 Відповісти
Для українських дітей, які здали ЗНО, нічого й потикатись до вишів. Їх місця займуть "знедолені" з домбасу ти криму
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22.06.2020 19:01 Відповісти
Тобто, дiтей з Донбасу та Криму Ви українськими не вважаєте?
У такому разi вже менi кортить спитати: чий Крим? чий Донбас?
Невже для Вас за цим питанням криються лише територiї? А як бути з тими, хто там мешкає?
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22.06.2020 19:28 Відповісти
На общих основаниях. Захотят-поступят. А нет,так и суда нет
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22.06.2020 19:40 Відповісти
Ви не пробували здавать ЗНО ? Як здасте, тоді питань не буде .
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22.06.2020 20:12 Відповісти
А як бути з тими, хто радів поверненню в родную говень, чи закликав "путінаввести"? З дідусем, який "пригостив" наших хлопців медком? З доМбаським хлопчиком, який радів збитому кацапами літаку, з українськими десантниками? Йому, в 2014 було, років 11-13.
Зручно бути добреньким, за чужий рахунок, сидячи в Германії?
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22.06.2020 20:13 Відповісти
читай медленно, Для українських дітей, які здали ЗНО. вот для них появилась несправедливая конкуренция, их место может занять кто-то, и за какие заслуги?
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22.06.2020 20:20 Відповісти
Это явная и 1000% дискриминация по признаку проживания !!! Почему, те кто проживает на свободной территории Украины - не имею такого права - поступать в ВУЗы без ВНО !?
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22.06.2020 19:02 Відповісти
А Захарченка поступил бы на факультет торговли курями...не дожил...
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22.06.2020 19:02 Відповісти
В академию Сагайдачного их тоже без экзаменов зачислять будут?
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22.06.2020 19:02 Відповісти
В первую очередь тех, чьи папы стреляли по ВСУ
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22.06.2020 19:04 Відповісти
А наші діти хай поступаються їм місцем.
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22.06.2020 19:02 Відповісти
Ось двоє таких на Хрещатику шиплять слава ДЬІНЬІРЬІ.
Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий - Цензор.НЕТ 9861
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22.06.2020 19:04 Відповісти
дюрки лугандонські
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22.06.2020 19:08 Відповісти
офуеть.
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22.06.2020 21:36 Відповісти
таких надо убивать
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22.06.2020 22:22 Відповісти
отак інфікують здоровий організм гноєм із гангрєни
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22.06.2020 19:04 Відповісти
скоти зелені
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22.06.2020 19:09 Відповісти
хорошо сказано....
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22.06.2020 19:28 Відповісти
Страна зеленых долбодятлов. Зато по приколу.
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22.06.2020 19:11 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1273557367062441984?s=20 "Не может только ВНО быть инструментом вступления", - Шкарлет. Вот и разгадка обаяния Шкарлета на Вову Это ж сколько бабла может отстегнуть молодой и красивый с взяток на поступление !
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22.06.2020 19:13 Відповісти
Нда,зебильо,выбравшие клована,судя по вашим умственным способностям ,зедетям ВУЗЫ не светят вообще-детки отброченцев учиться будут
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22.06.2020 19:14 Відповісти
я таки думаю на людей с оккупированных территорий им насрать, но вот получить диплом "заочно" для "закодированных" мажоров за мзду малую - в самый раз - это же на весь курс обучения рассчитано, неправда ли? (да и то, что у кацапов нет актуальной инфы по "абитуриентам" из ордло и крыма это большой вопрос). в общем, никакой конкуренции, один распил. хотели бы сделать нормально - могли бы дать к примеру халявное проживание\питание\работу скажем на год, а дальше - по уровню успеваемости.
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22.06.2020 19:21 Відповісти
Абсолютно точна характеристика.
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22.06.2020 19:24 Відповісти
Що за херня! Їх батьки воюють проти України, а Українські платники податків будуть навчати їх дітей. Зашібісь придумано! Вітаю Вас зелебобіки. Готовте бабло на оплату навчання діток сєпарів.
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22.06.2020 19:23 Відповісти
....пока их папаши сидят в окопах с ленточками колорадскими и стреляют в наших пацанов,..... то дураки по другую сторону их учат, дают образование..ониженашидети....маразм
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22.06.2020 19:28 Відповісти
Дійсно, наші ж діти тупі - ніколи не здогадаються, хто й чому сидить з ними в одній аудиторії. Їм буде байдуже, що хтось вкалував та не спав, щоб здати ЗНО та отримати бюджетне місце, а хтось просто - дитина "апачленца". Так, міністре?
Та шоб ви знали, наші діти більш патріоти, ніж ви всі у Верховній раді, бо все відбувалося на їх очах і їх вже не обдуриш.
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22.06.2020 19:28 Відповісти
Моника Зелински сосет у Трампа во всех отношениях! В Штатах негры с !Q 70-75 едва научившись читать за госчет по квотах учатся в Гарварде, а ,дети белых с IQ 120-165 поступить могут только за деньги которые радостно дают им в долг банки. Вернуть 600-700 000 будет ой как не просто... Сепарские дети это негры Украины... Хоть бы тест на IQ сдали вместо ЗНО... Хотя о чем я? IQ "руссоязычних" это ж государственная тайна...
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22.06.2020 19:29 Відповісти
Эти Гандоны мало того ,что займут места наших детей ,ещё и учиться будут за наш счёт,как они Украину "любят",мы уже знаем
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22.06.2020 19:29 Відповісти
Они вас ещё из квартиры выселят. Пакуй чемоданы, параноик.
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22.06.2020 19:33 Відповісти
Согласны оплатить учебу детки апачленса? Или только языком потрепать?
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22.06.2020 19:49 Відповісти
Зебіли! Ви хдє? Без вас на Цензорі стало якось сумно. Сподіваюсь, що ви задоволені своїм зеленим бохом. Все що він робить - це руйнування України.
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22.06.2020 19:34 Відповісти
Тобто , в.о Міністра освіти хоче сказати, що Держава Україна на своїй території при Зеленському визнає диплом про середню освіту терористичної організації днр????? Я все правильно зрозумів ????????? Тоді Манзій є колаборантка і зрадниця. Бо на підставі яких документів днрівських дітей мають зарахувати до вишів України???????
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22.06.2020 19:35 Відповісти
Виходить визнає. В принципі можна заяву в сбу писати, як на мене, то склад злочину є.
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22.06.2020 21:10 Відповісти
ГРУ нам наготовит абитуриентов - будут вынюхивать домашние адреса прогессивных преподавателей, которыми потом займутся "кто надо".
И студентов просветлённых будут вычистлять и устраивать "бытовые конфликты",
в ходе которых их будут "случайно" убивать и калечить.
Задача кремля - уничтожение украинской элиты.
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22.06.2020 19:36 Відповісти
Наші не можуть вступити до вузів тому, що ця бидлота скрізь порлазить.
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22.06.2020 19:36 Відповісти
А завтра Зеленський, якщо його не спинити визнає днр цілком. 73 % дебілів, які докази державної зради вам ще потрібні??????
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22.06.2020 19:38 Відповісти
До кожного "слуги-ідіота" , а інших там не має , поселити в оселю "абітурієнта з ордло ! Щоб реально допомогти УКРАЇНЦЯМ , які тікали від війни та руцкага міра , в них клепок не вистачає , а понавозити сюди молодих впопучлєнцев - тут "розуму" вистачило . Його папаша чи братєльнік вбивали моїх Братів , а воно буде безкоштовно зашифровано навчатися ! А давайте ще абітурієнтів з пєнзи чи волгограда запросимо ?
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22.06.2020 19:40 Відповісти
Раз им отменили экзамены,то хотя бы пару тестов оставить для раз познавания :свой-чужой.Например -"Слава Украине". Или Гимн харьковских ультрас.Под видеозапись.
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22.06.2020 19:41 Відповісти
Я как раз не против обучения студентов с оккупированных территорий. Но только после сдачи ЗНО на общих основаниях согласно набранным баллам на украинском. Учиться они должны исключительно на украинском и стипендию получать только в случае прохождения на бюджет. Кроме того в таких универах должны капитально промывать им мозги и превращать в боеспособных агентов и законченых кацапоненавистников. Иначе на фиг вся эта байда в пользу врага?
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22.06.2020 19:46 Відповісти
Почему ребенок убитого сепарами Защитника Украины должен поступать на общих основаниях,а дети убийц без экзаменов? Это справедливость по зе?
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22.06.2020 19:53 Відповісти
Першу чергу при вступі повинен визначати рівень знань ,а які знання? вони не володіют державною мовою, не знають історії України,їм прещеплювалась ненавість до всього українського,це преведе до чергового конфлікту ,до того це дискримінація українців які проживали в Україні.
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22.06.2020 20:00 Відповісти
Вже в медвиші Харкова були такі конфлікти, коли їм подавай їзик на лекціях, бо вони тіпа нєпанімают!
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22.06.2020 22:00 Відповісти
Нафуй! Пусть ползут к москалям! У нас поступление только через ЗНО!
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22.06.2020 20:14 Відповісти
как правильно заметил пан https://censor.net/user/207722, а откуда у них документы про среднее образование, если они идут на высшее, аттестат из дыры?
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22.06.2020 20:24 Відповісти
Личинкам сепаров всё, украинцам уехавшим на подконтрольную территорию бросив дома - ничего. Блеск
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22.06.2020 20:40 Відповісти
И правильно ли я понял, что по сути, это признание Украиной дырявых документов об образовании? Что следующим признаем? Нотариальные документы? Пспорта?
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22.06.2020 20:41 Відповісти
Лохи рагули, будете прислуживать панам с востока, народу молодых и могучих республик!
И не только вы, но и ваши дети, будут работать под началом образованных и воспитанных на настоящих героях (Моторолах, Гиви и т.д.) настоящих людях.....
Не то что вы, необразованные рагули!

Как обещал великий Захарченко, так и получилось - НЕ ОБМАНУЛ!
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22.06.2020 20:53 Відповісти
Ті, хто закінчили шкільни заклади у "дірці" або у Криму, зможуть без обмежень, у будь-якій кількості, пільгово вступати до будь-якого вузу України і голвне - без проходження ЗНО? А, що робити розумним дітям з високим балом ЗНО, їхати вчитися до університетів Донецька, Луганська та Севастополя? Там на Банковій що, взагалі подуріли / з глузду з'їхали ?
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22.06.2020 21:05 Відповісти
ордловских агентов будут "слуги" в Украине шифровать - это ужо не Украина,как государство а часть зашифрованной рашистской губернии
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22.06.2020 21:13 Відповісти
По мордасам обдристаной тряпкой, родителям - избирателям Зе!

Или постойте, у ТАКИХ родителей (с такими умственными способностями) и детишки явно на поступления в ВУЗы претендовать не будут..........
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22.06.2020 21:20 Відповісти
Правильно, готуйте кадри для фейкових республік, вони спасибі скажуть у вигляді"подарунків" з гранатометів і танків.
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22.06.2020 21:23 Відповісти
Вони будуть мати набагато вищі з нашими дітьми шанси вступити без здачі ЗНО, а за які заслуги?! Був випадок в одному з медвишів Харкова, де хлопчина вимагав лекції українською, а ці з окупованих територій ''возущалісь'' і казали, що вони тіпа ''нє понімают українскій''. КоротшеЮ ми їм ще будемо винні щось...
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22.06.2020 21:58 Відповісти
А діти тих, хто виїхав раніше повинні здавати ЗНО на загальних підставах?!
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22.06.2020 22:01 Відповісти
Буде так, як з мостом!

Абітурієнти з ОРДЛО можуть вступати до будь-якого вишу України, їхні дані в рейтингових списках зашифрують, - глава МОН Мандзій - Цензор.НЕТ 4953
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22.06.2020 22:09 Відповісти
Ми тіпа "украінскоє бидло" повинні їм міст робити, батьки яких понаїхали в Україну чорт знає звідки в виморені голодоморами і репресіями українські міста і села!!!...
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22.06.2020 22:11 Відповісти
А как эти ординцы и ордловки собираются учиться на ненавистном им украинском языке ?
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23.06.2020 00:29 Відповісти
 
 