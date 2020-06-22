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Новини
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Карантинні заходи посилюються на Волині: заборонено роботу дитсадків, закладів громадського харчування, фітнес-центрів і ТРЦ, - ОДА

Карантинні заходи посилюються на Волині: заборонено роботу дитсадків, закладів громадського харчування, фітнес-центрів і ТРЦ, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення у Волинській області посилити протиепідемічні заходи, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням Волинської ОДА у фейсбуці, із 22 червня 2020 року на території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

- роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

- проведення релігійних заходів за участю понад  10 осіб;

- роботи дошкільних навчальних закладів.

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Водночас дозволена діяльність закладів громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані щонайменше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється діяльність з надання послуг щодо здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включно із захистом обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, окрім часу прийому їжі, респіраторів або захисних масок.

Крім того, в окремих районах, де виявлено спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів - Ратнівський та Камінь-Каширський.

Автор: 

карантин (18172) коронавірус (19923) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+3
это геноцид украинцев
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22.06.2020 19:14
+3
Карантин, карантин,
в Порошенка шлях один
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22.06.2020 19:15
+1
Карантин, карантин,
Путь у Вовки один...)))
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22.06.2020 19:06
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нафитнесили уже
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22.06.2020 19:01 Відповісти
Карантин, карантин,
Путь у Вовки один...)))
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22.06.2020 19:06 Відповісти
если поменять на "Вовика", ляжет на ритм.....
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22.06.2020 19:09 Відповісти
Карантин, карантин,
в Порошенка шлях один
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22.06.2020 19:15 Відповісти
на ритм не ложится
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22.06.2020 19:17 Відповісти
Ничево Вы не понимаете в искусстве самоудовлетворения...)))
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22.06.2020 19:23 Відповісти
https://elise.com.ua/health/ekstrenno-sozdali-vakczinu-ot-koronavirusa-etogo-zhdal-ves-mir/ Экстренно: Создали вакцину от коронавируса. Этого ждал весь мир

Карантинные меры усиливаются на Волыни: запрещена работа детсадов, общепита, фитнес-центров и ТРЦ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7075
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22.06.2020 19:09 Відповісти
Понти №88
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22.06.2020 19:15 Відповісти
Ти що непотріб проти створіння вакцини від коронавірусу.
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22.06.2020 19:19 Відповісти
Блин, еще вируса бешенства сюда приплели
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22.06.2020 21:34 Відповісти
это геноцид украинцев
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22.06.2020 19:14 Відповісти
Ума много не нужно чтоб всё закрыть и запретить, создайте защиту и дисциплину.
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22.06.2020 20:29 Відповісти
Эх безхребетный народ можна вечно карантинить. Это первый случай в европе посла ослабления и опять идет ужесточения
Они почувствовали, что народ можно нагибать
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22.06.2020 20:42 Відповісти
 
 