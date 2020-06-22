Карантинні заходи посилюються на Волині: заборонено роботу дитсадків, закладів громадського харчування, фітнес-центрів і ТРЦ, - ОДА

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення у Волинській області посилити протиепідемічні заходи, повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації (ОДА).

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням Волинської ОДА у фейсбуці, із 22 червня 2020 року на території Волині посилюються протиепідемічні заходи шляхом заборони:

- роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;



- здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міжобласному сполученні;

- проведення релігійних заходів за участю понад 10 осіб;

- роботи дошкільних навчальних закладів.

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Водночас дозволена діяльність закладів громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані щонайменше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється діяльність з надання послуг щодо здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включно із захистом обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, окрім часу прийому їжі, респіраторів або захисних масок.

Крім того, в окремих районах, де виявлено спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Серед таких районів - Ратнівський та Камінь-Каширський.