Стихія зруйнувала дороги до чотирьох сіл на Івано-Франківщині, продукти їм доставляють на вертольоті, - ДСНС

Рятувальники Прикарпаття вертольотом доставляють продукти мешканцям Верховинського району Івано-Франківської області, з якими через негоду відсутнє транспортне сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У пресслужбі облдержадміністрації уточнюють, що руйнування сталися внаслідок селевих потоків і підняття рівня води в річках. Повністю відрізані від цивілізації чотири села Верховинського району - Бистрець, Дземброня, Шибене і Зелене. Ускладнено проїзд також між населеними пунктами Гринява - Грамотне, Красноїлля - Перехресне, Верхній Ясенів - Голови, Довгополе - Кохан, Розтоки - Барвінків.

Стихія зруйнувала один і пошкодила 104 житлові будинки, підтопила 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 га полів, 4 заклади освіти і один лікувальний. Також негода зруйнувала 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів. Ще 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

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