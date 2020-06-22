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Стихія зруйнувала дороги до чотирьох сіл на Івано-Франківщині, продукти їм доставляють на вертольоті, - ДСНС

Стихія зруйнувала дороги до чотирьох сіл на Івано-Франківщині, продукти їм доставляють на вертольоті, - ДСНС

Рятувальники Прикарпаття вертольотом доставляють продукти мешканцям Верховинського району Івано-Франківської області, з якими через негоду відсутнє транспортне сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Стихія зруйнувала дороги до чотирьох сіл на Івано-Франківщині, продукти їм доставляють на вертольоті, - ДСНС 01

У пресслужбі облдержадміністрації уточнюють, що руйнування сталися внаслідок селевих потоків і підняття рівня води в річках. Повністю відрізані від цивілізації чотири села Верховинського району - Бистрець, Дземброня, Шибене і Зелене. Ускладнено проїзд також між населеними пунктами Гринява - Грамотне, Красноїлля - Перехресне, Верхній Ясенів - Голови, Довгополе - Кохан, Розтоки - Барвінків.

Стихія зруйнувала один і пошкодила 104 житлові будинки, підтопила 167 господарських будівель, 469 присадибних ділянок, 608 га полів, 4 заклади освіти і один лікувальний. Також негода зруйнувала 10 км дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів. Ще 24 дорожні і 7 пішохідних мостів зазнали часткового руйнування.

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Автор: 

ОДА (1629) стихія (100) ДСНС (5106) Івано-Франківська область (950)


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а ровно месяц назад по черемошах и пруту при низкой воде сплавлялись.
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22.06.2020 19:28 Відповісти
по малой воде! а сейчас просто пипец на черном черемоше!
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22.06.2020 19:30 Відповісти
так и я об том же.
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22.06.2020 19:32 Відповісти
"Полностью отрезаны от цивилизации четыре села Верховинского района - Быстрец, Дземброня, Шибеное и Зеленое. Источник: https://censor.net/n3203626" там есть несколько мест, что и без паводка после дождя хорошего можно встрять капитально, там на дорогу всегда ложили болт как и на реки!
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22.06.2020 19:52 Відповісти
Пусть деревья грызут которые спилили
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22.06.2020 20:42 Відповісти
 
 