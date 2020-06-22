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Новини
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Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, - Наумович

Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, - Наумович

Близько ста народних депутатів з усіх парламентських партій і груп, представлених у парламенті, підписали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка з приводу некомпетентності керівника Держкосмосу на займаній посаді.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці відомий український правозахисник і блогер Сергій Наумович.

Парламентарії повідомляють у депутатському зверненні, що з моменту обрання Володимира Усова на посаду Голови Державного космічного агентства в січні 2020 року на час випробувального терміну, новий глава стратегічного підприємства не тільки не довів свою компетентність і професіоналізм, а й саму відповідність займаній посаді.

За п'ять місяців діяльності новий Голова Державного космічного агентства не тільки не надав стратегій розвитку агентства і галузі, а й будь-якого іншого плану.

Водночас чинний голова ДКА відомий у медіа гучними корупційними скандалами. Зокрема, він не заповнив в офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема, американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах і дві квартири. Також компанії Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформація про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.

Згідно з цими фактами і невідповідності Володимира Усова займаній посаді народні обранці вимагають відсторонити його від виконання обов'язків і звільнити з посади.

"Абсолютний чемпіон за кількістю підписів народних депутатів під зверненням до прем'єр-міністра з проханням звільнити чиновника ... Така кількість автографів під депутатським зверненням - це прецедент. Очевидно, що це - сигнал міністру, і наступного разу нардепи можуть спробувати зібрати підписи під вимогою звільнити самого міністра", - пише Сергій Наумович.

Серед народних обранців другий тиждень триває збір підписів у зверненні до уряду з вимогою відсторонення голови Державного космічного агентства Володимира Усова з посади через некомпетентність і корупційне минуле. Нагадаємо, минулого тижня про це ж звернення народних обранців повідомляв на своїй сторінці у Facebook адвокат і громадський діяч Масі Найєм.

Автор: 

Держкосмос (142) Усов (14)


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Не проблема кого то снять.
Проблема найти грамотного профессионала желающего работать на страну.
Здесь АБСОЛЮТНАЯ ЖОПА!
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22.06.2020 19:56 Відповісти
Профессионалы есть. Но они, как правило, не хотят связываться с этой зелёной властью и портить себе репутацию сотрудничеством с ней.
Всем им понятна недолговечность и бесперспективность этого цирка с конями.
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23.06.2020 01:07 Відповісти
снимите голову ,отдайте мне ,я чучело сделаю соек от черешни пугать
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22.06.2020 20:05 Відповісти
Народные избрнники,вместе со всеми там млечнопроплаченными уродами,бедствуете в карантинепля? Нахфсе со своим попанентом на Нибиру,ахгенство...
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22.06.2020 20:50 Відповісти
 
 