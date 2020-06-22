Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, - Наумович

Близько ста народних депутатів з усіх парламентських партій і груп, представлених у парламенті, підписали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка з приводу некомпетентності керівника Держкосмосу на займаній посаді.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці відомий український правозахисник і блогер Сергій Наумович.

Парламентарії повідомляють у депутатському зверненні, що з моменту обрання Володимира Усова на посаду Голови Державного космічного агентства в січні 2020 року на час випробувального терміну, новий глава стратегічного підприємства не тільки не довів свою компетентність і професіоналізм, а й саму відповідність займаній посаді.

За п'ять місяців діяльності новий Голова Державного космічного агентства не тільки не надав стратегій розвитку агентства і галузі, а й будь-якого іншого плану.

Водночас чинний голова ДКА відомий у медіа гучними корупційними скандалами. Зокрема, він не заповнив в офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема, американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах і дві квартири. Також компанії Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформація про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.

Згідно з цими фактами і невідповідності Володимира Усова займаній посаді народні обранці вимагають відсторонити його від виконання обов'язків і звільнити з посади.

"Абсолютний чемпіон за кількістю підписів народних депутатів під зверненням до прем'єр-міністра з проханням звільнити чиновника ... Така кількість автографів під депутатським зверненням - це прецедент. Очевидно, що це - сигнал міністру, і наступного разу нардепи можуть спробувати зібрати підписи під вимогою звільнити самого міністра", - пише Сергій Наумович.

Серед народних обранців другий тиждень триває збір підписів у зверненні до уряду з вимогою відсторонення голови Державного космічного агентства Володимира Усова з посади через некомпетентність і корупційне минуле. Нагадаємо, минулого тижня про це ж звернення народних обранців повідомляв на своїй сторінці у Facebook адвокат і громадський діяч Масі Найєм.