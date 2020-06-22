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Новини
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Рада адвокатів вимагає від глави Верховного Суду Данішевської подати у відставку через останні заяви

Рада адвокатів вимагає від глави Верховного Суду Данішевської подати у відставку через останні заяви

Рада адвокатів України закликала голову Верховного Суду Валентину Данішевську подати у відставку або спростувати свої висловлювання про "неможливість забезпечення обвинувальних вироків" Верховним судом, поки "адвокатура буде сильнішою за прокуратуру", а також "традиції адвокатам не платити й економити на їхніх послугах".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

Рада адвокатів під час онлайн-засідання 18 червня обговорила публічну позицію Данішевської і звернула увагу на те, що голова Верховного Суду завжди сприймається як особа, яка очолює вищу судову інстанцію країни. Тому її офіційна позиція сприймається і громадянським суспільством, і суддями, і юристами як орієнтир у діяльності всієї судової системи.

Оскільки згідно з конституційними принципами і функціями суди не "забезпечують обвинувальних вироків", позиція Данішевської порушує конституційні стандарти захисту прав людини і принципи судочинства. "Проголошена вище позиція Валентини Данішевської, попри статус її посади в судовій системі, фактично дає сигнал про картбланш на ухвалення судами обвинувальних вироків", - зазначають у НААУ.

На думку адвокатської спільноти, це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян.

Також неприпустимимою для адвокатури є позиція Валентини Данішевської щодо видатків на правову допомогу. "На тлі того, що адвокати, як судді і прокурори, є учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання і витрачають той самий обсяг часу і навіть більше, позиція Валентини Данішевської про економію на послугах адвокатів при 5 млн грн її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів", - зазначає РАУ.

З огляду на все це, Рада звернулася до голови ВС Валентини Данішевської з вимогою спростувати озвучену нею позицію як неприпустиму в демократичній правовій державі або подати у відставку. РАУ також вирішила направити відповідні звернення до Пленуму ВС, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Асоціації європейських суддів про ухили до репресивного правосуддя в офіційній риториці глави реформованого Верховного Суду.

Як відомо, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання обвинувальних вироків.

Автор: 

Верховний Суд (1189) Рада суддів (61) Данішевська Валентина (39)


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Топ коментарі
+10
Кроме адвокатов скоро весело будет и народу, столкнувшимся с нотариусами.

Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений - Цензор.НЕТ 4823
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22.06.2020 20:04
+10
Якщо ми чуємо такі слова від суддів,то це повний зашквар судової системи.
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22.06.2020 20:14
+9
Те, що відомі адвокати сильніше прокурорів, і не тільки прокурорів, але і суддів, то це факт. Від цього нікуди не дінешся.
Але фраза про те що суди не "забезпечують обвинувальних вироків" - треш сталінських часів .
Кому суди повинні забезпечувати обвинувальні вироки? Зеленському? Я так думав, що суди повинні забезпечувати правове рішення, а не вироки, чи, навпаки, виправдання.
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22.06.2020 20:40
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Кроме адвокатов скоро весело будет и народу, столкнувшимся с нотариусами.

Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений - Цензор.НЕТ 4823
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22.06.2020 20:04 Відповісти
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений - Цензор.НЕТ 976
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22.06.2020 20:05 Відповісти
Це вже реформа судів від блазня?
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений - Цензор.НЕТ 795
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22.06.2020 20:07 Відповісти
адвокати праві...
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22.06.2020 20:12 Відповісти
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений - Цензор.НЕТ 5465
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22.06.2020 20:12 Відповісти
Якщо ми чуємо такі слова від суддів,то це повний зашквар судової системи.
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22.06.2020 20:14 Відповісти
Это та Данишевская,которая жаловалась на ограничение зарплаты судьям в 40 тыс. руб. и утверждала,что они при такой зарплате прямо с голоду пухнуть будут.?
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22.06.2020 20:23 Відповісти
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/?__tn__=kC-R&eid=ARCkAPZ-ly3YZvoJiQTZ_2wcHm8PwVH5GgK44U4GQQNhdYiC0f1MxxTHFefjS0IIbm2yH3SMTlVWVFCZ&hc_ref=ART_nosfLNf3aBD-WbLEdl6jX6sTKfCb_HFCrH3nqn6X7NEsDPgPVpA4JL9uyX-DXrw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC59gGuCjfh1SMopLaI7OSqvHyJ2aiX4w-vcle0OeLkEXA4_XvK7kBusiVURbj3KwSAomScwPNQ_fnaKVqskm9uuHhgksno8tzkHyqmsMjsQswQaUONC4DNZj-k6PD3s9AlSD_YTMXG_LFixN5n41IXmQMZtinAHGpAt-Z_qTsSn8-1c_v_Bl1ByVEKiI_NEy4VNNAfZtyLcc2MJ6uWPvxxCfYWrwTK1BNoGrhDy47iJIQNMz71Me_xwoWcI453MbpWruV26zCsUl6uKmGfTpMo9iopwSAXFAjNl_hKD19Gw30FmZS6OJVWhspbG-4Gy4s0ONN425olw1mrD5fzf2WozY2tiqWdUwQdH6G_vhz_fZ5mao9PEg Mikheil Saakashvili 1 год ·
Провели
спільне засідання з наглядовою радою Укрзалізниці, і я йду звідси з
важким враженням. Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив,
триватиме максимум до кінця літа, Україна залишиться без Залізниці.
Практично в Укрзалізниці немає чинного керівника, і фактично через
багато інших проблем, попри старання борду, вона кинута напризволяще.

Необхідно терміново прийняти цілий ряд найрішучіших заходів, які я
сьогодні виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді. Крім
цього сьогодні Верховний суд прийняв катастрофічне рішення, визнавши
Укрзалізницю спадкоємцем усіх боргів, які залишилися у неї на окупованих
територіях. Тобто Верховний суд прийняв пряме рішення, яке, по-перше,
влаштовує окупантів і сепаратистів, а по-друге, просто пограбує бюджет
країни і залізниці. Мене
дійсно цікавить, це Верховний суд України чи Верховний суд ДНР!? Чим ці
судді там думають і скільки ми повинні терпіти цей суддівське свавілля.
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22.06.2020 20:29 Відповісти
Те, що відомі адвокати сильніше прокурорів, і не тільки прокурорів, але і суддів, то це факт. Від цього нікуди не дінешся.
Але фраза про те що суди не "забезпечують обвинувальних вироків" - треш сталінських часів .
Кому суди повинні забезпечувати обвинувальні вироки? Зеленському? Я так думав, що суди повинні забезпечувати правове рішення, а не вироки, чи, навпаки, виправдання.
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22.06.2020 20:40 Відповісти
Просто страшно за Україну.
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22.06.2020 20:53 Відповісти
От же суки ці адвокати, прокурори і інша нечисть Ж8-О
Лише про свої шкурні інтереси дбають, а те, що зарплати і пенсії всіх ціх паразитів внаслідок т.з. суддівської реформи Порошенко (див. закон про Судоустрій і статус суддів) протирічать Конституції не бачать:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Порошенко підписав його рівно 4 роки тому (2 червня 2016р), і зарплата суттів стала в 40 (сорок!!!) разів перевищувати зарплату середнього українця (10700 грн), а пенсії в десятки і сотні разів перевищує пенсію пересічного громадянина.

Це все до того, що ніякої кваліфікації ця мерзота не має. Бо в притул не бачить, що закон цей антиконституційний і порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенства права.

Згідно розділу ХІІ закону про Судоустрій мінімальна оклад самого затрапезного судді встановлена в 30 прожиткових мінімумів, тобто 2100*30=63тис.грн, судді апеляційного суду - 50 прож. мінімумів 2100*50=105тис.грн., а судді Верховного Суду - 75 прож.мінімумів, тобто 160тис.грн. що разом з доплатами і складає 350...370тис.грн. Причому нерідко разом з пенсією теж біля 350тис.грн. (див. Розділ Х). Пенсія ж регулюється Розділом ХІІ цього закону, але чомусь залишається "солідарною" і сплачується з єдиного фонду (ПФУ).

Во всіх правових демократичних державах все з точністю навпаки і зарплата бюджетників регулюється законом в вигляді вилки, наприклад, в США 1:7, де 1 - середня зарплата по країні. Невже ніхто з ціх "правознавців" не читав навіть ст.1 Конституції України? Докатились... Народ таки не тільки має право, а і ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ цю вакханалію зупинити.
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22.06.2020 22:06 Відповісти
зеля хоче посадок а адвокати мішають. Хто ще мішає Великому Зекормчеву
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22.06.2020 22:22 Відповісти
Обвинительные приговоры - патриотам, оправдательные приговоры- коррупционерам, бандитам, убийцам, - такая в Украине ныне судебная система, хуже, чем при Януковиче. А все потому, что бандит он, и в судейской мантии бандит. Люстрация была провалена.
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22.06.2020 23:03 Відповісти
 
 