Рада адвокатів вимагає від глави Верховного Суду Данішевської подати у відставку через останні заяви
Рада адвокатів України закликала голову Верховного Суду Валентину Данішевську подати у відставку або спростувати свої висловлювання про "неможливість забезпечення обвинувальних вироків" Верховним судом, поки "адвокатура буде сильнішою за прокуратуру", а також "традиції адвокатам не платити й економити на їхніх послугах".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.
Рада адвокатів під час онлайн-засідання 18 червня обговорила публічну позицію Данішевської і звернула увагу на те, що голова Верховного Суду завжди сприймається як особа, яка очолює вищу судову інстанцію країни. Тому її офіційна позиція сприймається і громадянським суспільством, і суддями, і юристами як орієнтир у діяльності всієї судової системи.
Оскільки згідно з конституційними принципами і функціями суди не "забезпечують обвинувальних вироків", позиція Данішевської порушує конституційні стандарти захисту прав людини і принципи судочинства. "Проголошена вище позиція Валентини Данішевської, попри статус її посади в судовій системі, фактично дає сигнал про картбланш на ухвалення судами обвинувальних вироків", - зазначають у НААУ.
На думку адвокатської спільноти, це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян.
Також неприпустимимою для адвокатури є позиція Валентини Данішевської щодо видатків на правову допомогу. "На тлі того, що адвокати, як судді і прокурори, є учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання і витрачають той самий обсяг часу і навіть більше, позиція Валентини Данішевської про економію на послугах адвокатів при 5 млн грн її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів", - зазначає РАУ.
З огляду на все це, Рада звернулася до голови ВС Валентини Данішевської з вимогою спростувати озвучену нею позицію як неприпустиму в демократичній правовій державі або подати у відставку. РАУ також вирішила направити відповідні звернення до Пленуму ВС, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Асоціації європейських суддів про ухили до репресивного правосуддя в офіційній риториці глави реформованого Верховного Суду.
Як відомо, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання обвинувальних вироків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Провели
спільне засідання з наглядовою радою Укрзалізниці, і я йду звідси з
важким враженням. Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив,
триватиме максимум до кінця літа, Україна залишиться без Залізниці.
Практично в Укрзалізниці немає чинного керівника, і фактично через
багато інших проблем, попри старання борду, вона кинута напризволяще.
Необхідно терміново прийняти цілий ряд найрішучіших заходів, які я
сьогодні виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді. Крім
цього сьогодні Верховний суд прийняв катастрофічне рішення, визнавши
Укрзалізницю спадкоємцем усіх боргів, які залишилися у неї на окупованих
територіях. Тобто Верховний суд прийняв пряме рішення, яке, по-перше,
влаштовує окупантів і сепаратистів, а по-друге, просто пограбує бюджет
країни і залізниці. Мене
дійсно цікавить, це Верховний суд України чи Верховний суд ДНР!? Чим ці
судді там думають і скільки ми повинні терпіти цей суддівське свавілля.
Але фраза про те що суди не "забезпечують обвинувальних вироків" - треш сталінських часів .
Кому суди повинні забезпечувати обвинувальні вироки? Зеленському? Я так думав, що суди повинні забезпечувати правове рішення, а не вироки, чи, навпаки, виправдання.
Лише про свої шкурні інтереси дбають, а те, що зарплати і пенсії всіх ціх паразитів внаслідок т.з. суддівської реформи Порошенко (див. закон про Судоустрій і статус суддів) протирічать Конституції не бачать:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
Порошенко підписав його рівно 4 роки тому (2 червня 2016р), і зарплата суттів стала в 40 (сорок!!!) разів перевищувати зарплату середнього українця (10700 грн), а пенсії в десятки і сотні разів перевищує пенсію пересічного громадянина.
Це все до того, що ніякої кваліфікації ця мерзота не має. Бо в притул не бачить, що закон цей антиконституційний і порушує статті Конституції про рівноправ'я і верховенства права.
Згідно розділу ХІІ закону про Судоустрій мінімальна оклад самого затрапезного судді встановлена в 30 прожиткових мінімумів, тобто 2100*30=63тис.грн, судді апеляційного суду - 50 прож. мінімумів 2100*50=105тис.грн., а судді Верховного Суду - 75 прож.мінімумів, тобто 160тис.грн. що разом з доплатами і складає 350...370тис.грн. Причому нерідко разом з пенсією теж біля 350тис.грн. (див. Розділ Х). Пенсія ж регулюється Розділом ХІІ цього закону, але чомусь залишається "солідарною" і сплачується з єдиного фонду (ПФУ).
Во всіх правових демократичних державах все з точністю навпаки і зарплата бюджетників регулюється законом в вигляді вилки, наприклад, в США 1:7, де 1 - середня зарплата по країні. Невже ніхто з ціх "правознавців" не читав навіть ст.1 Конституції України? Докатились... Народ таки не тільки має право, а і ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ цю вакханалію зупинити.