Рада адвокатів вимагає від глави Верховного Суду Данішевської подати у відставку через останні заяви

Рада адвокатів України закликала голову Верховного Суду Валентину Данішевську подати у відставку або спростувати свої висловлювання про "неможливість забезпечення обвинувальних вироків" Верховним судом, поки "адвокатура буде сильнішою за прокуратуру", а також "традиції адвокатам не платити й економити на їхніх послугах".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

Рада адвокатів під час онлайн-засідання 18 червня обговорила публічну позицію Данішевської і звернула увагу на те, що голова Верховного Суду завжди сприймається як особа, яка очолює вищу судову інстанцію країни. Тому її офіційна позиція сприймається і громадянським суспільством, і суддями, і юристами як орієнтир у діяльності всієї судової системи.

Оскільки згідно з конституційними принципами і функціями суди не "забезпечують обвинувальних вироків", позиція Данішевської порушує конституційні стандарти захисту прав людини і принципи судочинства. "Проголошена вище позиція Валентини Данішевської, попри статус її посади в судовій системі, фактично дає сигнал про картбланш на ухвалення судами обвинувальних вироків", - зазначають у НААУ.

На думку адвокатської спільноти, це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян.

Також неприпустимимою для адвокатури є позиція Валентини Данішевської щодо видатків на правову допомогу. "На тлі того, що адвокати, як судді і прокурори, є учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання і витрачають той самий обсяг часу і навіть більше, позиція Валентини Данішевської про економію на послугах адвокатів при 5 млн грн її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів", - зазначає РАУ.

З огляду на все це, Рада звернулася до голови ВС Валентини Данішевської з вимогою спростувати озвучену нею позицію як неприпустиму в демократичній правовій державі або подати у відставку. РАУ також вирішила направити відповідні звернення до Пленуму ВС, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Асоціації європейських суддів про ухили до репресивного правосуддя в офіційній риториці глави реформованого Верховного Суду.

Як відомо, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання обвинувальних вироків.