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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Суд заочно взяв під варту екскомандира київського полку "Беркута" у справі про розстріл Майдану, - ДБР

Суд заочно взяв під варту екскомандира київського полку

Печерський райсуд 22 червня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командиру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, про це клопотав слідчий Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

"Запобіжний захід обрано у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва. У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини перевищення влади та службових повноважень колишнім Президентом України та працівниками правоохоронних органів, перевищення влади низки колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, зокрема умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва та терористичного акту. Досудове розслідування триває", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР

Автор: 

арешт (2523) Беркут (532) суд (11679) злочини проти Майдану (309) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+6
Олигофрены все в РФ по обмену пленными уехали.
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22.06.2020 20:42
+3
-- ой, абраме! коли тебе нема дома сусіди про тебе таке кажуть...
-- мойші, коли мене нема дома то хай вони мене ше й б'ють
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22.06.2020 20:49
+2
Прізвище у цього командира є ? Чому невказали його прізвище ?
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22.06.2020 20:42
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Олигофрены все в РФ по обмену пленными уехали.
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22.06.2020 20:42 Відповісти
Да я про настоящего - с характерным овалом лица и справкой об умственной неполноценности )))
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22.06.2020 20:56 Відповісти
За ЧЛЕНА ОПЗЖ (облизывателей путинской задней жопы) Киву?
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22.06.2020 21:02 Відповісти
А не уехали бы, так ещё лет десять мурыжили в кутузке. Следствие зашло в тупик когда стали искать доказательства которых нет, а их можно искать бесконечно. Ты ещё не понял, что преступления Майдана никогда не будут раскрыты?
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22.06.2020 21:16 Відповісти
Я на это особо и не надеялся, особенно после того как стало известно, что мусора практически всё стрелявшее оружие спрятали, а среди следователей есть те, кто ненавидел Майдан.
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22.06.2020 21:33 Відповісти
По обмену в россию уехал зам.ком.полка Янишевский,а командир полка уже давно в москве в омоне работает.
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22.06.2020 22:08 Відповісти
Прізвище у цього командира є ? Чому невказали його прізвище ?
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22.06.2020 20:42 Відповісти
-- ой, абраме! коли тебе нема дома сусіди про тебе таке кажуть...
-- мойші, коли мене нема дома то хай вони мене ше й б'ють
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22.06.2020 20:49 Відповісти
Наши суды открыли замечательное ноу-хау: "заочное торжество справедливости над теми, кто не может занести деньги судьям". Подкиньте идею Зеленскому: почему заочно нельзя вступить в ЕС, покончить с войной на Донбассе, вернуть себе Крым? Это ведь так легко делается - выпустил постановление, и все готово!
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22.06.2020 21:22 Відповісти
ДА ВРОДЕ ЭТО КУСЮК
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22.06.2020 22:11 Відповісти
Будь-якого бєркутаста волочи в суд - не помилишся.
У цій банді усі злочинці.
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23.06.2020 10:48 Відповісти
 
 