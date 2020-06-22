Суд заочно взяв під варту екскомандира київського полку "Беркута" у справі про розстріл Майдану, - ДБР

Печерський райсуд 22 червня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командиру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, про це клопотав слідчий Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

"Запобіжний захід обрано у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва. У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини перевищення влади та службових повноважень колишнім Президентом України та працівниками правоохоронних органів, перевищення влади низки колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, зокрема умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва та терористичного акту. Досудове розслідування триває", - наголошується в повідомленні.

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