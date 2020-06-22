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Новини Коронавірус і карантин
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В системі МОЗ на Львівщині будуть кадрові перестановки. Кількість тестувань збільшиться, - Степанов

В системі МОЗ на Львівщині будуть кадрові перестановки. Кількість тестувань збільшиться, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов після робочого візиту до Львівської області заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ ухвалення низки термінових і зважених рішень: зокрема, будуть здійснені певні кадрові зміни, поставлено ​​завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус і буде змінено фінансування COVID-пакету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Я бачу проблематику щодо керівництва і була відповідна моя реакція, бачу проблематику щодо контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні не відбудуться конкретні зрушення, то я, не відкидаю, що буду ставити питання зміни керівництва департаменту охорони здоров’я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна, будь ласка, робіть висновки", - заявив Степанов журналістам за підсумками візиту до Львівської області в понеділок..

Міністр зазначив, що керівництво МОЗ ухвалило рішення терміново відвідати Львівську область, оскільки останнім часом там різко збільшилася кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а також кількість госпіталізованих осіб.

За словами глави відомства, під час візиту виявлено низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема велика черга на проведення тестувань. У зв'язку з цим ухвалено рішення про зміну керівництва лабораторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2427)


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Топ коментарі
+2
Степанову нужно увеличение случаев заболевания, он жмет на медиков как может, тасует , увольняет непослушных, которые не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев. Степанов на то и зеленый министр- рептилоид, чтобы так себя вести. Его не интересуют люди, его интересует что скажет сатанинская ВОЗ, от которой нормальные страны отказались уже, что скажет мировое правительство, которого украинцы не избирали и власть которому не давали.
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22.06.2020 21:27
+1
Степанов, люди сталкиваются с неправильным оформлением тестов PCR при переходе границы , кто-то разберётся?

Не вбивают В справку паспортные данные человека , а только ФИО
ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРМОЙ СПРАВКИ
Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
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22.06.2020 21:13
+1
ШО?!!
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
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22.06.2020 21:16
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Степанов, люди сталкиваются с неправильным оформлением тестов PCR при переходе границы , кто-то разберётся?

Не вбивают В справку паспортные данные человека , а только ФИО
ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРМОЙ СПРАВКИ
Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
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22.06.2020 21:13 Відповісти
Рекомендую подъехать к пограничным пунктам и опросить людей - 70 процентов народа заворачивают обратно Из-за оформления справок
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22.06.2020 21:15 Відповісти
А нах вам за границу, тем более сейчас?
Сигаретами и янтарем приторговывать?
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22.06.2020 21:18 Відповісти
Пошёл на Фер , кацап
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22.06.2020 21:24 Відповісти
Вау, ты подгорел!
Значит, я угадал.
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22.06.2020 21:27 Відповісти
ШО?!!
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
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22.06.2020 21:16 Відповісти
Степанову нужно увеличение случаев заболевания, он жмет на медиков как может, тасует , увольняет непослушных, которые не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев. Степанов на то и зеленый министр- рептилоид, чтобы так себя вести. Его не интересуют люди, его интересует что скажет сатанинская ВОЗ, от которой нормальные страны отказались уже, что скажет мировое правительство, которого украинцы не избирали и власть которому не давали.
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22.06.2020 21:27 Відповісти
....не хотят врать в статистике и списывать все на корону, увеличивает тестирования, которые естественно увеличивают и количество выявленных случаев.

https://twitter.com/tZEinform/status/1275094414852001794?s=20 В 18 областях и г. Киеве общее количество запасов ПЦР-тестов не превышает двухсуточной потребности.
Через пару суток можно докладывать о победе над коронавирусом !
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22.06.2020 22:04 Відповісти
Дай бог. Надіюся в них закінчаться тести
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22.06.2020 23:33 Відповісти
Ляшко сказав, що збільшення на Львівщині через 100% тестування. Степанов це Трамп?
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22.06.2020 21:35 Відповісти
Трамп предложил уменьшить количество тестирований, чтобы улучшить статистику эпидемии. https://twitter.com/tZEinform/status/1274962622463578116?s=20 Трамп - жалкий плагиатор ! Степанов додумался до этого на сутки раньше !
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22.06.2020 22:06 Відповісти
Степанов хоче збільшити. Різницю вловлюєте? Якщо трамп зацікавлений вв щвижкому виході з карантину, то ці дебілоїди бажають навпаки створювати незручності народу. Геноцид хочуть
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22.06.2020 23:35 Відповісти
ситуация до банального простая , тесты стоят бабло и не малое бабло , и бабло от больниц , а поэтому сегодня на ура тесты всем подряд , завтра на ура эти больнички без зарплаты ,медикаментов итд ,поэтому у главврачей делема или ИЛИ, поэтому учет и необходимость использования тестов регламентировано так что наркоте и не снилось ,а кроме этого негласное ни ни с облздравов ,министерства , так что с дуру назначить тест врачу аж ни как не удастся ,даже своему,даже по блату ....... ТАК ЧТО не фиг Степаныч дурака клеить и искать крайнего ,он не в больничке ,он в Министерстве
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22.06.2020 21:35 Відповісти
Да че ты лапшу вешаешь. 65 млрд выделели на секту ковидчиков. Если они так жмут тесты откуда берутся тогда купа безсимптомных?? Без тестов определяют уже? Тоесть они даже в лабараториях не делают их? Так выходит?
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22.06.2020 23:37 Відповісти
ты что тупой ?тесты закупают , услуги лабораторий то же не бесплатны ,лаборатории делают , но не всегда определяется ..... примерно на 7-8 день болезни определить можно , тестирование в 1-2-3.... день дает пролет, а безсимптомных куча именно из за отсутствия у больных тестирования ,не всякому кто попал в больничку их делают -- нет симптомов ковида тест не делается, так что воспаление это или ковид аллах его знает
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22.06.2020 23:50 Відповісти
Ты дурачек?? Как безсмиптомного можно назвать больным??? Загугли историю о семье забировых. Все были безсимптомные и всп ковид приписали. Что ты *** такой наивный та они статистику накручивают как могут что бы оправдать журантины
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23.06.2020 00:04 Відповісти
статистику не накручивают ,а умалчивают, в инфекции у кумы 40 пневмоний и не одного пилядь ковида......., ни кто журавтины твои не оправдывает ,классических журавтинов еще не было , дай Бог бы и не были
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23.06.2020 00:29 Відповісти
Ох ты и сказочник. Где же вы ковидиопсихозники беретесь. Ваши фейки льються как дождь осенью
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23.06.2020 00:37 Відповісти
Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.
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23.06.2020 00:43 Відповісти
Не скажеш чому ковід який такий прям смертельний ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. Розумака! Поясни, секста святого ковіда, вам шах і мат ніякої дожаткової смертності немає і не може бути.
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23.06.2020 00:46 Відповісти
Внаслідок кадрових перестановок в честь коронавірусу на Львівщині відновлять пасажирські автоперевезення. Це значно спростить виявлення нових корононосців - не потрібно буде й тестувань збільшувати - "само пойдьот"...
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23.06.2020 00:35 Відповісти
 
 