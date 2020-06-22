В системі МОЗ на Львівщині будуть кадрові перестановки. Кількість тестувань збільшиться, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов після робочого візиту до Львівської області заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ ухвалення низки термінових і зважених рішень: зокрема, будуть здійснені певні кадрові зміни, поставлено завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус і буде змінено фінансування COVID-пакету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Я бачу проблематику щодо керівництва і була відповідна моя реакція, бачу проблематику щодо контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні не відбудуться конкретні зрушення, то я, не відкидаю, що буду ставити питання зміни керівництва департаменту охорони здоров’я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна, будь ласка, робіть висновки", - заявив Степанов журналістам за підсумками візиту до Львівської області в понеділок..
Міністр зазначив, що керівництво МОЗ ухвалило рішення терміново відвідати Львівську область, оскільки останнім часом там різко збільшилася кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а також кількість госпіталізованих осіб.
За словами глави відомства, під час візиту виявлено низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема велика черга на проведення тестувань. У зв'язку з цим ухвалено рішення про зміну керівництва лабораторії.
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Не вбивают В справку паспортные данные человека , а только ФИО
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Украинцы платят деньги За тесты в Украине и не могут перейти западную границу, бо венгры и словаки отвергают эти формы , сейчас начнут подавать в суды - бо чиновники Минздрава тупые явно
Сигаретами и янтарем приторговывать?
Значит, я угадал.
Так наш же главный зе-дохтор сто раз поклялся, что увеличение статистики исключительно из-за оптимизации тестирования происходят!
https://twitter.com/tZEinform/status/1275094414852001794?s=20 В 18 областях и г. Киеве общее количество запасов ПЦР-тестов не превышает двухсуточной потребности.
Через пару суток можно докладывать о победе над коронавирусом !
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.