Ефективність дексаметазону для лікування коронавірусу поки перевіряється, але його виробництво потрібно нарощувати, - глава ВООЗ Гебреєсус
Дані про ефективність лікарського препарату дексаметазон у лікуванні коронавірусу поки вважаються попередніми, однак його виробництво потрібно збільшити.
Про це заявив на брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, препарат не є дорогим, і в світі вистачає його виробників. Однак, зазначив глава ВООЗ, водночас потрібно боротися проти підробок, які можуть потрапити на ринок.
Також Гебреєсус нагадав, що дексаметазон можна використовувати лише для лікування важко хворих на коронавірус або пацієнтів, які перебувають у критичному стані.
"Немає свідчень того, щоб ці ліки діяли на пацієнтів з легким перебігом хвороби, або як запобіжний захід, але вони можуть завдати шкоди", - зазначив він.
Видання зазначає, що раніше американські лікарі ставили під сумнів ефективність дексаметазону в лікуванні коронавірусу COVID-19.
"Ми обпікалися і раніше, не тільки під час пандемії коронавірусу, але і перед нею, (бачили. - Ред.) вражаючі результати (випробувань препаратів. - Ред.), які ставали не настільки переконливими, як тільки ми отримували до них доступ", - заявляла директорка відділення інтенсивної терапії в лікарні штату Массачусетс Кетрін Хібберт.
Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.
Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).
Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути