Ефективність дексаметазону для лікування коронавірусу поки перевіряється, але його виробництво потрібно нарощувати, - глава ВООЗ Гебреєсус

Дані про ефективність лікарського препарату дексаметазон у лікуванні коронавірусу поки вважаються попередніми, однак його виробництво потрібно збільшити.

Про це заявив на брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, препарат не є дорогим, і в світі вистачає його виробників. Однак, зазначив глава ВООЗ, водночас потрібно боротися проти підробок, які можуть потрапити на ринок.

Також Гебреєсус нагадав, що дексаметазон можна використовувати лише для лікування важко хворих на коронавірус або пацієнтів, які перебувають у критичному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

"Немає свідчень того, щоб ці ліки діяли на пацієнтів з легким перебігом хвороби, або як запобіжний захід, але вони можуть завдати шкоди", - зазначив він.

Видання зазначає, що раніше американські лікарі ставили під сумнів ефективність дексаметазону в лікуванні коронавірусу COVID-19.

"Ми обпікалися і раніше, не тільки під час пандемії коронавірусу, але і перед нею, (бачили. - Ред.) вражаючі результати (випробувань препаратів. - Ред.), які ставали не настільки переконливими, як тільки ми отримували до них доступ", - заявляла директорка відділення інтенсивної терапії в лікарні штату Массачусетс Кетрін Хібберт.

Також читайте: Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США

Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.