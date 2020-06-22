УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 000 15

Ефективність дексаметазону для лікування коронавірусу поки перевіряється, але його виробництво потрібно нарощувати, - глава ВООЗ Гебреєсус

Ефективність дексаметазону для лікування коронавірусу поки перевіряється, але його виробництво потрібно нарощувати, - глава ВООЗ Гебреєсус

Дані про ефективність лікарського препарату дексаметазон у лікуванні коронавірусу поки вважаються попередніми, однак його виробництво потрібно збільшити.

Про це заявив на брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, препарат не є дорогим, і в світі вистачає його виробників. Однак, зазначив глава ВООЗ, водночас потрібно боротися проти підробок, які можуть потрапити на ринок.

Також Гебреєсус нагадав, що дексаметазон можна використовувати лише для лікування важко хворих на коронавірус або пацієнтів, які перебувають у критичному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність антитіл до коронавірусу різко скорочується вже через 2-3 місяці, - дослідження

"Немає свідчень того, щоб ці ліки діяли на пацієнтів з легким перебігом хвороби, або як запобіжний захід, але вони можуть завдати шкоди", - зазначив він.

Видання зазначає, що раніше американські лікарі ставили під сумнів ефективність дексаметазону в лікуванні коронавірусу COVID-19.

"Ми обпікалися і раніше, не тільки під час пандемії коронавірусу, але і перед нею, (бачили. - Ред.) вражаючі результати (випробувань препаратів. - Ред.), які ставали не настільки переконливими, як тільки ми отримували до них доступ", - заявляла директорка відділення інтенсивної терапії в лікарні штату Массачусетс Кетрін Хібберт.

Також читайте: Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США

Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) лікування (607) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
И почему я уверен, что "Слуги Урода" уже кинулись распродавать весь дексаметазон за границу?
показати весь коментар
22.06.2020 21:13
+7
та завалялась там якась лєдя хвора коронавірусом, хай хоч якусь користь принесе, не все ж їй у аднаглазніках та кантактє здавати позиції ЗСУ.
показати весь коментар
22.06.2020 21:19
+5
А я знаю на кому можна випробувати....
показати весь коментар
22.06.2020 21:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я знаю на кому можна випробувати....
показати весь коментар
22.06.2020 21:12 Відповісти
Зачем ты так про пороха, он может обидется.
показати весь коментар
22.06.2020 21:13 Відповісти
та завалялась там якась лєдя хвора коронавірусом, хай хоч якусь користь принесе, не все ж їй у аднаглазніках та кантактє здавати позиції ЗСУ.
показати весь коментар
22.06.2020 21:19 Відповісти
В конечном итоге найдется лекарство, которое, почти у каждого, под ногами валяется.
показати весь коментар
22.06.2020 21:12 Відповісти
Ничего не найдеться. Если ставят ковид людям которые умирают от инфарктов и онкологий то какое лекарство? Ох и наивные свидетели святого ковида) от пневмоний умерло 6000 в одной украине в 2018 и что нашли лекарство? Почему свидетели святого ковида такие наивные?)) Для вас уже вакцыну делают а вы клюйоте на какие-то лекарства)) сколько мильярдов вбахали в вакцыны а ковидопсихозники надеются на лекарство🤣😆 от пневмоний инфарктов и онкологий) вам же говорят что ковид еще й диабет уже вызывает 😆🤣
показати весь коментар
22.06.2020 21:58 Відповісти
есть неплохая вакцина от пневмонии 21 валентная . уже давно во всём мире применяется успешно . другое дело что у нас с её стоимостью не каждый будет прививаться
показати весь коментар
22.06.2020 23:06 Відповісти
скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині.

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні).

Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно. Не скажете чому ковід, який такий прям смертельний і ніяк не позначається на збільшенні смертності в порівнянні з минудими роками? Ну. секта свідків святого ковіда, вам шах і мат ніякої додаткової смертності немає і не може бути
показати весь коментар
23.06.2020 00:53 Відповісти
И почему я уверен, что "Слуги Урода" уже кинулись распродавать весь дексаметазон за границу?
показати весь коментар
22.06.2020 21:13 Відповісти
https://elise.com.ua/health/ekstrenno-sozdali-vakczinu-ot-koronavirusa-etogo-zhdal-ves-mir/ Экстренно: Создали вакцину от коронавируса. Этого ждал весь мир
показати весь коментар
22.06.2020 21:14 Відповісти
новини з цієї інфо помийки йди своїм зємалоросам впарюй.
показати весь коментар
22.06.2020 21:26 Відповісти
Зе-бил, вакцин создано уже куча, и несколько сотен в разработке. Только они должны еще пройти длительные испытания, в том числе, на людях!
показати весь коментар
22.06.2020 21:27 Відповісти
Цілих аж 5% різниці. Вони весь час якоюсь фігнею займаються, ця воз.
показати весь коментар
22.06.2020 21:17 Відповісти
Мовчи, гад, бо зараз дексаметазон зникне в будь-якій формі, як парацетамол та хлоргексидин навесні.
показати весь коментар
22.06.2020 21:21 Відповісти
его уже пакуют вагонами мыши......
показати весь коментар
22.06.2020 21:30 Відповісти
Кроме короны, существует еще масса заболеваний. С которыми тоже необходимо бороться.
показати весь коментар
22.06.2020 21:24 Відповісти
 
 