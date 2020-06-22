Головою виборчого штабу "Слуги народу" на Дніпропетровщині став депутат, який звинувачувався в побитті дружини. ВIДЕО

Під час пресконференції співголів фракції "СН" Давида Арахамії, Юрія Кисіля та Олександра Корнієнка виникло питання про те, що нардеп Максим Бужанський, якого планують призначити главою виборчого штабу Дніпропетровської області, раніше звинувачувався в побитті своєї дружини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпро ТВ, про це було заявлено під час пресконференції співголів фракції "СН" за участю самого Бужанського.

Журналісти поставили запитання лідерам парламентської фракції про те, чи є таке призначення проявом лояльності до нього і чи обговорювалася під час його призначення загальновідома інформація про те, що Бужанський притягався до кримінальної відповідальності за побиття дружини

У хід пресконференції втрутився сам Бужанський, який заявив: "Це фейк, який запустили проти мене на парламентських виборах минулого року".

Він зазначив, що "з того часу можна було вигадати щось свіже і цікаве".

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