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Головою виборчого штабу "Слуги народу" на Дніпропетровщині став депутат, який звинувачувався в побитті дружини. ВIДЕО

Під час пресконференції співголів фракції "СН" Давида Арахамії, Юрія Кисіля та Олександра Корнієнка виникло питання про те, що нардеп Максим Бужанський, якого планують призначити главою виборчого штабу Дніпропетровської області, раніше звинувачувався в побитті своєї дружини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпро ТВ, про це було заявлено під час пресконференції співголів фракції "СН" за участю самого Бужанського.

Журналісти поставили запитання лідерам парламентської фракції про те, чи є таке призначення проявом лояльності до нього і чи обговорювалася під час його призначення загальновідома інформація про те, що Бужанський притягався до кримінальної відповідальності за побиття дружини

У хід пресконференції втрутився сам Бужанський, який заявив: "Це фейк, який запустили проти мене на парламентських виборах минулого року".

Він зазначив, що "з того часу можна було вигадати щось свіже і цікаве".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні-ні-ні", - Бужанський відмовився "поговорити" з ветеранами "Азова". ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3274) Бужанський Максим (103)


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Топ коментарі
+22
Одно у слуг получается отменно, соберать у себя самую дрянную дрянь.
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22.06.2020 22:00
+12
Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены - Цензор.НЕТ 6569
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22.06.2020 22:02
+12
Бужанский - ватник и отбитый украинофоб, еоторый переплюнет в ненависти к Украине любого опэзежешника. Плюс еще и жену избил. Но, судя по всему, народу близки такие "новые лица".
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22.06.2020 22:08
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Одно у слуг получается отменно, соберать у себя самую дрянную дрянь.
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22.06.2020 22:00 Відповісти
да и зебилы местные попрятались... ни одного нет в этой ветке.
Небось побежали брать справки в полиции о судимостях, чтобы стать если не главами избирштата "слуг урода", то хоть их секретарями (уж писюкать их научили в ботофермах)
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22.06.2020 22:08 Відповісти
Я не даром пишу, что власть нужно проверять на психическую нормальность, наркоманию и умственную полноценность. Как это так - призывников в армию проверяют, многие профессии проходят такой контроль, а тут власть, которая отвечает за жизни миллионов и не проверяется. Во власти 90% слабоумных и психопатов. Это ужас что творится. Кто нами управляет? Идиоты и психопаты. Вот результат их работы - в стране нищета и война.
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22.06.2020 22:47 Відповісти
Вот бы ещё и народ с дури не выбирал таких для себя "слуг".
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23.06.2020 05:33 Відповісти
Эти слуги деградируют народ уже 29 лет для чего? Для того, чтобы избирал этих слуг.Все взаимосвязано.
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23.06.2020 10:24 Відповісти
Одно мразье и ворье от зеленых рвется к власти!чем скорей погоним зеЛю и его банду чмырей на ростов!тем лучше для Украины!Отправить
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22.06.2020 22:01 Відповісти
ёпэрэсэтэ... счастье то какое!
там - дубинский, тут - бужанский... просто слов нет...
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22.06.2020 22:02 Відповісти
Главой избирательного штаба "Слуги народа" на Днепропетровщине стал депутат, обвинявшийся в избиении жены - Цензор.НЕТ 6569
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22.06.2020 22:02 Відповісти
Избивал жену ? Ну поменял чувак ориентацию , ну так разведись и все дела ,зачем бить ? А Дубинский ещё и агитирует принять закон против гомосексуалистов , так партия и без кадров остаться может .)
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22.06.2020 22:02 Відповісти
А у зезешников нормальных нет.
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22.06.2020 22:02 Відповісти
За то у него глаза добрые. Как у Янелоха... Этого нариду хватит.
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22.06.2020 22:04 Відповісти
У говённого народа нет достойных, поэтому так живём.
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22.06.2020 22:08 Відповісти
Бужанский - ватник и отбитый украинофоб, еоторый переплюнет в ненависти к Украине любого опэзежешника. Плюс еще и жену избил. Но, судя по всему, народу близки такие "новые лица".
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22.06.2020 22:08 Відповісти
Сраное днище
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22.06.2020 22:12 Відповісти
Так бужанский же русский, у них жен бить - высшее проявление любви.
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22.06.2020 22:12 Відповісти
Есть в составе слуг "омерзительная восьмерка" жидов-украинофобов. Я искренне хотел бы видеть их аккуратно повешенными "без пролития крови". Таких выпускать за пределы страны нельзя так как гадить Украине они будут пожизненно, а кормить в тюрьмах просто в падлу. А так после кремации горстка пепла в канализацию и забыли ушлепков.
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22.06.2020 22:18 Відповісти
Этого тоже не было?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/19/7241024/
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22.06.2020 22:30 Відповісти
Потрапити до зеленої влади можна, виключно, пройшовши ретельний відбір.
Ніяких патріотів, розумних, порядних. Лише покидьки та сепари з кацапами.
"Романа Абрамовского, связанного с боевиками "ДНР" и депутатом, близким к Юре Енакиевскому, "Слуги народа" назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому." Источник: https://censor.net/r3203635

Навіть міністерство для сепара створили.
27.05.2020
"Кабинет Министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. "
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22.06.2020 22:34 Відповісти
может жена ему с другой партией изменяла ? )
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22.06.2020 22:38 Відповісти
Худшее притягивает худших у Зе обратная селекция принимать и выбирать в руководство донный ил страны к сожалению у них дна нет и скоро они дойдут до полной дупы страны как государства
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22.06.2020 23:33 Відповісти
тю.. а хіба серед слуг урода є інші? Відмутузити дружину це найменше на що "гідні" слуги. Просто "лицарі".. )))
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22.06.2020 23:40 Відповісти
Обвинялся или был признан виновным в суде? Если не признан виновным, тогда зачем говорить. Мало кто врет в семейных разборках? Посмотрите историю Депа и Харт
Вот если сепар и украинофоб, то другое дело...
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23.06.2020 02:31 Відповісти
Вполне типично для СН - не извращенец так насильник, не насильник так садист, не садист так клинический идиот, не идиот так мошенник.
Других в СН просто нет.

Кадровый голод, как говорит ЗЕ.
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23.06.2020 03:26 Відповісти
Дааааа, с голодухи что только не сожрешь.
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23.06.2020 05:28 Відповісти
На каких кастингах слуги непонятно какого народа отбирают таких подонков? НИ ОДНОГО вменяемого, хотя бы нейтрального, деятеля не нашли! По дурости и по концепции все работают на экономическое и политическое разрушение Украины. Медведчук с ОПЗЖными гнидами очень напрягается ТАКОЙ зеленой конкуренцией...
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23.06.2020 09:08 Відповісти
 
 