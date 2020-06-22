Офіс Генпрокурора оскаржив повернення прокурору обвинувального акта проти соратника Януковича Бакуліна

Офіс Генпрокурора оскаржив у Київському апеляційному суді рішення Голосіївського районного суду Києва про повернення обвинувального акта щодо колишнього глави "Нафтогазу" Євгена Бакуліна прокурору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що ухвала суду винесена "з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону і підлягає скасуванню".

Також прокурори пропонують призначити розгляд у суді першої інстанції зі стадії попереднього судового засідання.

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В Офісі Генпрокурора нагадують, що Євген Бакулін обвинувачується в участі у злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича, а також у злочинах, вчинюваних нею; незаконному заволодінні грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у сумі 404,4 млн доларів США, а також ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 450 млн грн та у закінченому замаху на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5,1 млрд грн; легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, 15 березня 2018-го Верховна Рада зняла недоторканність із народного депутата з "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна та дозволила його затримання й арешт.

Його підозрюють у заволодінні коштами НАК "Нафтогаз України" шляхом зловживання службовим становищем; у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів; у здійснені фінансової операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок порушення, що передувало відмиванню доходів.

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